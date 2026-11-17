교육부, 2027학년도 수능 AI 기기 금지 및 10년 자격 정직 시행

교육부 및 대학수학능력시험관리본부(수검본)는 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 2027학년도 대학수학능력시험의 부정행위 방지 대책을 발표했다. 한성숙 국무총리가 대국민 담화문을 통해 이같이 밝히며, 최근 세무사시험 수석 합격자의 AI 기기 활용 부정행위 사건으로 높아진 사회적 경각심을 반영한 것이다. 이번 대책은 인공지능 기기 반입 금지, 안경 전수 검사, 부정행위 자 제재 강화 등 시험 공정성 회복을 위한 주요 조치를 담고 있다.

전자기기 반입 원천 차단 및 전수 검사

이번 수능부터는 휴대전화 등 모든 전자기기의 시험장 반입이 금지된다. 수험생이 부득이하게 전자기기를 소지한 경우, 1교시 시작 전 전원을 꺼서 제출해야 하며, 미제출 시 부정행위로 간주한다. 시험 시작 직전에는 위급재난문자를 통해 미제출 휴대전화 확인을 안내하며, 감독관이 수험생의 옷 단추 등에 부착된 초소형 카메라 여부를 일일이 점검한다. 이를 위해 전국의 수험장에 총 8400여 명의 추가 감독관이 배치되어 관리·감독을 강화할 예정이다.

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부정행위자 자격 정직 10년 및 형사 책임

부정행위자 처벌 강화 방안도 눈에 띈다. 교육부는 부정행위자의 응시자격 제한 기간을 현행 1년에서 10년으로 늘리고, 이 조항을 소급 적용하기로 했다. 또한 AI 기기를 이용한 부정행위에 대해 형사적 책임을 엄중히 묻는 방침을 밝혔다. 이번 대책은 전문가들이 지목한 전파차단기 도입 같은 근본적인 기술적 해결책은 포함되지 않은 채, 감독관들의 인적 감시에 의존하는 방식으로 마련되었다. 이는 수능을 이틀 앞두고 급하게 대응책을 마련한 정부의 무사안일을 지적하는 목소리와 맞물려 있다.

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감독관 운영 매뉴얼 및 비상 대응 체계

교육부는 실효성 있는 관리를 위해 감독관용 대응 매뉴얼을 개발하고 숙지시킬 계획이다. 시험 당일 예상치 못한 상황 발생 시 감독관이 즉각 연락해 지침을 받을 수 있도록 비상대응 체계를 촘촘히 가동한다. 감독관은 검사 과정이 시험 시간에 영향을 주거나 수험생에게 혼란을 초래하지 않도록 철저히 준비해야 한다. 한성숙 국무총리는 수능 관리에 '직을 건다는 자세'로 임할 것을 당부하며, 교육부와 관련 기관이 수능의 공정성이 의심받을 수 있는 비상한 상황임을 직시할 것을 강조했다.

수험생 및 학부모 불안 해소 기대

최근 세무사시험에서 드러난 AI 기기 활용 부정행위 사실은 수험생과 학부모들의 가슴을 졸이게 만든 바 있다. 교육부는 이번 대책이 현장에서 원활히 작동하여 수험생과 학부모의 불안을 해소할 수 있기를 기대한다. 다만, 이번 대책의 한계를 감안하면 전자기기 반입 차단과 엄격한 제재를 통해 부정행위의 입구와 출구를 모두 봉쇄하는 방향으로 나아가야 한다는 평가가 나온다. 이제 중요한 것은 마련된 대책이 현장에서 실효성 있게 작동하여 수능의 공정성을 확보하는 것이다.