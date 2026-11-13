한성숙 국무총리 주재 국가정책조정회의, 카드포인트 지역화폐 전환 및 항공안전 조치 확정

한성숙 국무총리가 주재한 국가정책조정회의에서 신용카드 포인트의 지역화폐 전환 서비스 개통 시기인 2027년 5월이 확정됐다. 또한 초등학교 돌봄 통합브랜드 추진 방안과 항공안전 강화 조치가 함께 논의되며 국민 생활 밀착型 정책이 본격 추진된다.

한성숙 국무총리가 주재한 국가정책조정회의 에서 신용카드 적립 포인트를 지역화폐 로 전환하여 사용할 수 있는 시스템이 구축되기로 확정되었다. 이는 이재명 대통령이 지난 6월 국무회의에서 숨어있는 각종 포인트를 지역화폐 로 전환해 소비활력을 제고하고 전통시장과 골목상권을 활성화하라고 지시한 정책에 따른 것이다.

정부는 누적 잔액이 2조1천억원에 달하고 현금 전환 체계가 잘 갖춰진 카드 포인트부터 우선적으로 지역화폐로 전환할 수 있도록 추진키로 했다. 이 과정에서 서비스는 철저한 준비 절차를 거쳐 2027년 5월에 정식 개통될 예정이다. 소비자들은 금융결제원의 '어카운트인포'(계좌정보통합관리시스템)나 '지역화폐 앱'을 통해 자신이 보유한 카드의 포인트 잔액을 쉽게 조회할 수 있게 된다.

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카드포인트 지역화폐 전환 절차 및 이용 방법

서비스가 시작되면 소비자는 앱 내 화면에서 원하는 금액만큼 지역화폐로 전환 신청을 하면, 다음 날부터 해당 금액을 즉시 사용할 수 있는 구조다. 이는 기존에 방치되거나 사용률이 낮았던 포인트를 지역 경제 활성화 수단으로 직접 연계하여 유통 효과를 극대화하는 방안이다. 정부는 이러한 민간 중심의 전환 시스템이 성공적으로 정착되면, 공공기관이 운영하는 다른 포인트들도 지역화폐로 확장할 계획이다.

정부는 향후 KTX마일리지나 탄소중립포인트 등 공공기관이 운영하는 포인트도 지역화폐로 전환이 가능하도록 관련 기관 간 협의를 추진할 예정이다. 이와 병행하여 유통 및 항공 등 민간업界的인 자발적 참여도 지속적으로 유도하여 포인트 생태계의 다양성과 활용도를 높여나갈 방침이다. 이를 통해 국민이 가진 다양한 포인트 자산을 지역 상권 활성화에 기여할 수 있는 실질적인 소비력으로 전환하는 것을 목표로 한다.

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초등 돌봄 통합브랜드 및 AI국민비서 서비스 도입

이날 회의에서는 '초등 돌봄 통합브랜드 추진 방안'도 주요 안건으로 논의되었다. 정부는 서비스 신청에 필요한 구비 서류를 간소화하고, 대화형 공공서비스인 'AI국민비서'를 통해서도 돌봄 정보를 제공할 예정이다. 이는 부모들이 자녀의 돌봄 서비스에 접근하는过程中的인 불편함을 획기적으로 줄이고, 정보 접근성을 높여 자녀 양육 부담을 덜어주기 위한 조치다.

한성숙 국무총리는 "12월부터 통합서비스를 우선 시작한다"며 "불편하거나 개선이 필요한 점을 알려주시면, 이를 통합 시스템에 적극 반영해가면서 더욱 편리한 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 약속했다. 이는 디지털 행정 서비스를 통해 국민 체감도를 높이고, 기존에 분산되어 있던 돌봄 정보를 통합하여_one-stop 서비스 경험을 제공하겠다는 정부의 의지를 보여준다.

항공안전 체계 확립 및 우수 행정사례 선정

한 총리는 이달부터 범정부 합동대응반을 수검대책반으로 전환해 현장 준비상황을 최종 점검하고 필요 사항을 집중 보완하라고 지시했다. 그는 "평가에서 좋은 결과를 얻는 것도 중요하지만, 이번(평가)을 계기로 국민의 안전을 최우선해 점검해봐야 한다"며 "제도와 인력부터 운항, 사고 조사와 후속 조치까지 국제 기준에 부합하는 항공안전체계를 확립하는 데 최선을 다해주시길 바란다"고 주문했다.

회의에서는 재난 발생 시 신속한 국가유산 보호를 위한 선조치·후신고 허용이 최우수상 사례로 선정되었으며, 'CCTV 자료 열람 및 보존 요구권 신설'과 '미성년인 부모의 전입신고 절차 명확화'도 우수 사례로 뽑혔다. 이는 국민 안전과 권익 보호를 위한 행정 시스템의 선진화를 지속적으로 추진하겠다는 정부의 방침을 반영한 결과다.