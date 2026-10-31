한성숙 국무총리, 안동 코리아그랜드페스티벌 개막식서 내수 활성화 강조

한성숙 국무총리가 경북 안동에서 열린 제2회 코리아그랜드페스티벌 개막식에 참석해 정부의 내수 활성화와 소비 촉진 의지를 밝혔다. 행사는 전국에서 18일간 진행된다.

한성숙 국무총리 가 31일 경북 안동 시 중앙선 1942 안동역 특설무대에서 열린 제2회 코리아 그랜드 페스티벌 개막식에 참석해 정부의 내수 활성화 및 소비 촉진 의지를 강조했다. 코리아그랜드페스티벌 은 소비 진작을 위해 정부 부처별 소비 행사를 통합한 국가 단위의 소비 축제로, 지난 29일부터 다음 달 15일까지 18일간 전국에서 진행된다.

개막식 축사서 소비 진작 의지 피력

한 총리는 이날 개막식 축사에서 정부가 더 많은 소비 진작 행사를 만들 것이라고 밝혔다. 그러면서 나라도 잘되고 돈도 많이 벌린다고 하고 세금도 많이 걷혔다고 하는데 나는 어떻게 되는 것이냐는 국민들의 걱정이 풀릴 수 있도록 정말 최선을 다해 애쓰겠다고 말했다.

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이는 정부의 거시 경제 성과가 국민 개개인의 체감으로 이어져야 한다는 문제의식을 드러낸 발언으로 풀이된다. 한 총리는 국민이 체감할 수 있는 소비 여건 조성에 정부가 집중하겠다는 뜻을 함께 전했다.

소상공인과 전통시장 판로 고민 언급

한 총리는 자신이 지난해 첫 행사 당시 주무 부처인 중소벤처기업부 장관이었다는 점을 상기하며 소상공인 및 전통시장, 골목 상권에서의 물건을 어떻게 잘 팔 수 있을까 하는 부분에서 고민이 많았다고 돌아봤다.

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이어 정부가 부처별로 흩어져 있던 소비 행사를 하나로 통합해 국가 단위 축제로 운영해온 배경에도 such한 고민이 자리한다는 점을 시사했다. 코리아그랜드페스티벌은 이러한 취지 아래 소비 촉진과 지역 상권 활성화를 함께 겨냥하는 행사로 자리 잡았다.

안동 방문과 대통령 고향 안부 전달

한 총리는 행사가 열린 안동이 이 대통령의 고향인 것과 관련해 국무회의에서 대통령이 고향 안동분들에게 꼭 안부를 전해달라고 해서 안부를 전해드린다고 언급하기도 했다.

이날 행사에는 한성숙 국무총리와 이소영 중소벤처기업부 장관이 함께 참석해 안동구시장을 찾아 안동찜닭을 맛보며 상인들을 격려했다. 정부 주요 인사들이 개막식과 전통시장을 연이어 방문하며 지역 상권의 소비 촉진 메시지를 직접 전달한 셈이다.

18일간 전국 단위 소비 축제로 진행

제2회 코리아그랜드페스티벌은 지난 29일 시작돼 다음 달 15일까지 18일간 전국 각지에서 이어진다. 정부 부처별로 분산돼 있던 소비 행사를 통합한 만큼, 행사 기간 동안 다양한 할인과 체험 프로그램이 지역 곳곳에서 동시에 운영될 전망이다.

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이번 개막식은 안동역 특설무대에서 열려 지역 중심의 축제 성격을 분명히 했다. 정부는 이번 행사를 통해 소비 심리를 끌어올리고 소상공인과 전통시장의 매출 회복을 도모한다는 구상이다.

한 총리의 이날 발언은 소비 진작 정책이 국민의 실생활과 어떻게 연결되는지를 강조한 것으로, 정부가 내수 회복을 최우선 과제로 삼고 있음을 보여준다. 코리아그랜드페스티벌이 18일간 전국에서 진행되는 만큼 정부의 소비 촉진 의지가 실제 소비 확대로 이어질지 주목된다.