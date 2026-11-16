한성숙 국무총리, 수능 AI 부정행위 대응 위한 범정부 긴급대책 수립 지시

한성숙 국무총리는 2026년 수능을 앞두고 AI 및 스마트기기 활용 시험 부정행위 방지를 위해 범정부 긴급 대응팀을 구성하고 선제적 기술 개발 및 엄격한 사후 관리를 지시했다.

한성숙 국무총리는 2026년 11월 16일 오전 서울 종로구 정부서울청사 에서 열린 관계부처 회의를 주재하며, 인공지능(AI) 및 첨단 스마트기기를 활용한 시험 부정행위 우려가 커지는 만큼 철저한 대책 마련을 지시했다. 이 날 회의는 '스마트기기 활용 시험 부정행위 방지'를 주제로 관련 부처들과 함께 긴급 대응 방안을 논의하기 위해 소집되었으며, 한 총리는 국가시험의 공정성 유지가 최우선 과제임을 재확인했다.

범정부 긴급 대응팀 구성 및 사전 사후 철저 관리

한성숙 총리는 이날 발언을 통해 정부 내 '수능 범정부 긴급 대응팀'을 즉시 구성하여 시험 전·후 단계에 대한 예방 및 대응책을 철저히 이행하겠다고 밝혔다. 그녀는 최근 고조되고 있는 국가시험의 공정성에 대한 국민적 우려를 언급하며, 일부의 부정행위로 성실하게 노력한 수험생들이 피해를 입거나 시험 제도 자체에 대한 신뢰가 훼손되어서는 안 된다고 강조하며 입장을 밝혔다.

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특히 한 총리는 모든 국가적 역량을 집중하여 AI 첨단 기술 악용에 의한 부정행위가 발생하지 않도록 방비해야 한다고 지시했다. 교육부에는 시험장 관리와 감독체계를 긴급 점검하도록 명했으며, 마련된 대책이 실제 시험 현장에서 빈틈 없이 작동할 수 있도록 세부 사항을 다시 한번 꼼꼼하게 챙겨줄 것을 요구했다.

AI 스마트안경 등 첨단 기기 및 다양화되는 수법 대응

한성숙 총리는 기존 시험 관리 방식만으로는 빠르게 발전하는 AI 기술과 새로운 부정행위 수법에 대응하는 데 한계가 있다고 지적하며, 보다 근본적인 대책의 필요성을 역설했다. 그녀는 초소형 전자기기나 외부 조력 등 갈수록 다양하고 지능화되는 부정행위 수법에 신속하고 폭넓게 대응할 수 있어야 한다고 강조했다.

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구체적으로 한 총리는 관계부처와 긴밀히 협력하여 국가시험에 첨단기술 탐지 기술을 개발하고 보급하는 방안을 포함해, 인공지능을 통한 탐지 기술 개발 방안 등 다양한 기술 계획을 검토해야 한다고 주문했다. 또한 시험 관리 기준의 정비와 부정행위 제재 강화 등이 반영된 범정부 차원의 종합적 대책을 조속히 마련할 것을 지시했다.

시험 후 이상 징후 발견 시 엄정한 사실관계 조사

시험 종료 후에도 부정행위 의심 정황을 확인할 수 있는 사후 점검 체계를 강화해야 한다는 게 한 총리의 지적이다. 그녀는 시험 결과에서 상식에서 벗어나는 등 이상 징후가 발견된 경우에는 객관적 자료에 근거해 사실관계를 철저히 조사하고, 위법 또는 부당행위가 확인될 경우 법과 원칙에 따라 엄정하게 조치해 줄 것을 당부했다.

이날 회의에는 이병훈 한국산업인력공단 이사장도 참석하여 한 총리의 발언을 경청하며 논의에 동참했다. 한국산업인력공단은 각종 국가시험을 주관하는 기관으로, 현장에서의 시험 운영 및 관리 체계 강화에 있어 중요한 파트너 역할을 수행할 것으로 예상된다.

향후 각종 시험에 대한 선제적 조치 및 부처 협력

한성숙 총리는 이번 수능뿐만 아니라 앞으로 치러질 각종 시험에 대해서도 선제적으로 대응해야 한다고 지시했다. 각 부처는 소관 시험의 특성과 여건을 고려하여 필요한 조치를 신속하게 마련해 줄 것을 요청했으며, 이는 향후 실시될 대학수학능력시험 및 기타 국가공인시험에 적용될 예정이다.

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이와 함께 한 총리는 이번 회의에서 논의된 사항들이 향후 실시될 다른 국가시험으로 확장 적용될 수 있도록 각 부처 간의 긴밀한 협력을 당부했다. 이를 통해 국가시험 전반의 공정성을 확보하고 국민들의 신뢰를 회복하는 데 정부의 모든 역량이 집중될 것으로 보인다.