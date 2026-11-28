한성숙 국무총리는 11월 28일 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 청년미래콘서트에서 기업이 청년 교육을 위해 시간을 쏟지 않는 현실을 지적하며, 삼성전자를 포함한 주요 기업들에게 인턴십 및 교육 경험 확대를 요청했다. 정부는 실패해도 재도전할 수 있는創業 프로그램을 강화한다는 방침이다.

한성숙 국무총리는 2026년 11월 28일 토요일 서울 광진구 파이팩토리 에서 개최된 '제1차 청년미래콘서트 (취·창업편)'에 참석하여 청년 취업과 창업 지원 정책의 방향을 제시했다. 한 총리는 행사 내내 34개 기관이 참여한 채용 상담 부스를 직접 둘러보며 현장의 생생한 목소리를 청취했다.

한성숙 총리의 기업 교육 역할 강조

한성숙 국무총리는 토크 콘서트에서 기업이 직원을 교육하는 데 시간을 더 이상 쏟지 않을 것이라는 현실적인 전망을 내놨다. 그는 기업이 교육 부담에서 벗어나게 된 만큼, 청년들에게 실무 경험을 제공해 주는 것이极其히 중요하다고 역설했다.

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한 총리는 정부가 이러한 경험 제공 영역을 책임지고 설계해야 한다고 제안했다. 특히 그는 삼성전자에 대해 인턴십 등 교육 경험이나 실제 업무를 수행할 수 있는 기회를 더 많이 마련해줄 것을 구체적으로 요청했다. 이는 기업이 순수한 인력 양성보다는 실무 투입에 집중하는 추세임을 고려한 조치로 해석된다.

SK하이닉스 및 부스 둘러보기

행사에 앞서 한 총리는 SK하이닉스 전시부스를 방문하여 구체적인 설명을听取了. SK하이닉스의 최신 기술 및 채용 관련 전시물을 직접 확인하며 청년들에게 필요한 직무 역량에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

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이어 한 총리는 전국대학일자리플러스센터 부스를 찾아가 행운의 룰렛을 돌리는 등 참여형 프로그램을 체험했다. 34개 기관이 참여한 이번 채용 상담 부스 투어는 한성숙 국무총리가 청년 취업을 직접 지원하려는 정부의 의지를 visibly 보여주는 자리였다.

창실패 대응 재도전 프로그램 강화

창업 지원과 관련해서는 실패하더라도 재기할 수 있는 안전장치를 강화하겠다고 밝혔다. 한 총리는 평균적으로 세 번째 창업 시 성공 가능성이 높다는 통계적 근거를 들어, 청년들이 최소한 그 정도의 재도전 기회를 가질 수 있도록 지원하겠다고 약속했다.

정부는 이미 이러한 재도전 프로그램을 강화하는 상황임을 명시했다. 이는 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있는 창업 생태계를 조성하기 위한 정책적 의지로, 청년들의 경제적 진입 장벽을 낮추는 효과가 있을 것으로 기대된다.

규제 합리화 수상자 초청 브런치

이날 오전에는 한성숙 국무총리가 규제 합리화 대국민 공모전 수상자들을 공관으로 초청하여 '열린 브런치' 행사를 진행했다. 수상자들은 정부 규제 개선에 대한 유용한 아이디어를 제시한 공로를 인정받았다.

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한 총리는 규제는 필요 때문에 만들어지지만 시간이 지나면 필요성이 사라지거나 새로운 수요가 발생하기 마련이라고 설명했다. 그는 좋은 아이디어를 제공한 수상자들에게 감사의 뜻을 전하며, 지속적이고 유연한 규제 개선의 중요성을 재차 강조했다.