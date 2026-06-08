한성숙 총리 후보자, AI 대전환과 국민 체감 변화 강조하며 첫 출근

한성숙 국무총리 후보자가 8일 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근해 정부 2년 차 전환기 책임감을 밝히고 AI 대전환 가속화와 사회 갈등 해소를 다짐했다.

한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 취재진과 만나 각오를 밝혔다. 한 후보자는 이날 오전 8시 30분경 사무실에 도착해 기자들과 인사를 나누며 정부 출범 2년 차를 맞이하는 전환적인 시기에 국무총리 후보자로 지명된 데 대해 막중한 책임감을 느낀다고 말했다.

그는 지난 1년간의 국정 성과를 이어받아 국민들이 체감할 수 있는 변화를 더욱 빠르고 넓게 확산시키는 것이 자신의 역할이라고 강조했다. 특히 AI로 가속화되는 산업 재편과 글로벌 복합 위기 상황에서 AI 대전환에 박차를 가하고 혁신을 가속화하는 데 집중하겠다고 밝혔다. 또한 사회 각계각층의 목소리를 경청하고 갈등을 해소하기 위해 노력하겠다며 국회와 성실히 소통하고 각 부처 간 협력을 이끌어 모두 잘 사는 대한민국을 만들기 위해 낮은 자세로 임하겠다고 덧붙였다. 한 후보자는 전임 김민석 국무총리가 내란 이후 민주주의 회복과 국가 정상화의 기반을 다지는 데 중추 역할을 한 점을 높이 평가했다.

이재명 정부 첫 총리로서 국가 회복을 진두지휘하며 괄목할 만한 성과를 이룬 김 총리의 노고에 깊은 감사를 표했으며, 그 성과를 이어가야 한다는 책임감과 사명감이 앞선다고 말했다. 한 후보자는 총리직에 임하는 각오를 묻는 질문에 두 가지를 준비해 왔다며 김애란 소설가의 작품 '안녕이라 그랬어'에서 인상 깊은 구절을 인용했다. 살면서 어떤 긴장은 이겨내야 하고 어떤 연기는 끝까지 무사히 마친 후 무대에서 내려와야 한다는 점, 그것이 세상의 인정이나 사랑과 무관한 가식이나 예의가 아닌 실존의 영역이라는 문장이 기억났다고 설명했다.

또한 아이돌 그룹 코르티스의 노래 가사를 언급하며 몸 사리지 않고 신호등이 바뀐 시대 변화에 맞춰 과감하게 울타리를 넘을 수 있도록 최선을 다하겠다고 다짐했다. 한 후보자는 1965년생으로 서울대학교 경제학과를 졸업하고 행정고시를 통해 공직에 입문했다. 이후 기획재정부에서 예산 정책과 재정 개혁 등 주요 업무를 담당했으며, 대통령비서실 경제수석비서관과 국무조정실장 등 요직을 두루 거쳤다. 그는 경제 전문가로서의 능력을 인정받아 이번에 국무총리 후보자로 지명되었다.

한 후보자는 앞으로 인사청문회를 거쳐 국회의 임명 동의를 얻으면 정식으로 국무총리에 취임하게 된다. 그는 취임 후 첫 번째 과제로 AI 대전환을 통한 경제 활성화와 사회 갈등 해소를 꼽았으며, 특히 청년 일자리와 저출생 문제 해결에도 적극 나서겠다고 밝혔다. 또한 국민과의 소통을 강화하기 위해 정기적으로 기자회견을 열고 현장 방문을 확대할 계획이라고 전했다. 한 후보자의 인사청문회는 오는 15일 국회에서 열릴 예정이며, 여야의 치열한 공방이 예상된다





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한성숙 국무총리 인사청문회 AI 대전환 국민 소통

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