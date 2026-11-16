한성숙 총리, 수능 스마트기기 반납 및 공공 와이파이 차단 지시

한성숙 국무총리가 11월 19일 수능 시험장에서 모든 스마트기기 반납과 공공 와이파이 차단 등을 추진한다고 밝혔다. AI 기술 악용 방지를 위한 범정부 차원의 긴급 대책이 마련됐다.

한성숙 국무총리는 2026년 11월 16일 정부서울청사에서 열린 관계부처 회의에서 다가오는 11월 19일 대학수학능력시험(수능)의 공정성을 지키기 위한 강력한 안전장치를 발표했다. 인공지능(AI) 첨단 기술의 오남용으로 인한 시험 부정행위 우려가 커짐에 따라, 정부는 시험장 내 모든 종류의 스마트기기 반납과 공공 와이파이(Wi-Fi) 차단을 핵심 대책으로 확정했다.

스마트기기 반납 및 공공 와이파이 차단 추진

정부는 수능 당일인 2026년 11월 19일 모든 시험장 안에서 휴대전화, 스마트워치, 태블릿 PC 등 전类型的 스마트기기의 반납을 의무화할 계획이다. 이와 함께 과학기술정보통신부는 수능 진행 시간 동안 전국 시험장 내 공공 와이파이 접속을 전면 차단하는 방안을 관계기관과 적극 검토하고 있다. 이러한 조치들은 응시생들이 외부 정보에 접근하거나 실시간 AI 솔루션을 통해 정답을 찾는 행위를 물리적으로 차단하기 위한 것이다.

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범정부 긴급 대응팀 구성 및 사후 조치 엄격화

한성숙 국무총리는 이 같은 사전 예방 조치를 넘어 사후 관리 강화에도 역점을 두도록 관계부처에 지시했다. 정부는 수능과 관련된 범정부 긴급 대응팀을 구성하여 사전 예방 및 사후 검증 대책을 철저히 마련하고 이행할 것을 주문했다. 특히 사후에 부정행위가 확인될 경우 합격 취소를 비롯한 응시자격 제한, 수사 기관에의 의뢰 등 법과 원칙에 따라 책임을 끝까지 물을 방침이다.

한 총리는 시험의 공정성이 우리 사회의 신뢰를 지탱하는 기본 원칙이라고 강조하며, 일부의 부정행위로 성실하게 노력한 수험생들이 피해를 보거나 국민의 시험제도에 대한 신뢰가 훼손되어서는 안 된다고 밝혔다. 이를 위해 확인된 부정행위에 대해서는 행정제재와 형사 처벌 등 가용한 모든 수단을 검토하여 엄정 조치할 것을 요청했다.

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노동부 주관 국가 자격시험 제도 전반 재검토

한성숙 총리는 수능뿐만 아니라 앞으로 치러질 각종 국가공인 시험에도 이번 수능 대책이 선제적으로 적용될 수 있도록 관계부처에 지시를 내렸다. 구체적으로 권창준 고용노동부 차관을 중심으로 한국산업인력공단과 협력하여 국가 자격시험 제도 전반에 대한 재검토를 완료할 것을 요청했다. 이는 시험의 필요성과 효과성을 고려한 정비 방안을 마련하기 위함이며, 공인된 시험장소 구축과 시험장별 스마트 검색대 설치 등 AI 확산에 효과적으로 대응할 방안을 고안하라고 지시했다.

경찰청 국가수사본부장인 홍석기 본부장과 한국산업인력공단 이사장인 이병훈 이사장도 회의에 참석하여 협력 체계를 논의했다. 한 총리는 관련 부처들이 함께 상시적으로 부정행위를 신고할 수 있는 온·오프라인 신고체계를 구축할 것을 요청했으며, 재발 방지를 위해 확인된 부정행위에 대한 제재와 처분 조치를 강화하는 법령 및 제도 개정을 관계부처가 검토하고 추진하도록 했다.