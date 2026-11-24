한성숙 국무총리는 제20차 미세먼지특별대책위원회에서 고농도 미세먼지 대응을 위해 내년 3월까지 제8차 계절 관리제를 시행한다고 밝혔다. 전기차 지원 확대 및 시설 관리 강화를 포함하는 이번 대책의 주요 내용을 전한다.

한성숙 국무총리는 24일 서울 종로구 정부서울청사 에서 열린 제20차 미세먼지특별대책위원회 회의에서 내년 3월까지 제8차 계절 관리제 를 시행하겠다고 공식 발표했다. 이번 회의는 고농도 미세먼지에 적극 대응하고 국민의 건강을 최우선으로 보호하기 위해 마련되었다.

계절 관리제 시행 및 핵심 대응 방안

한 총리는 정부의 대응 조치가 국민의 불편이나 기업의 부담을 최소화하는 데 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 강조했다. 11월부터 시작되어 다음해 3월까지 이어지는 이번 계절 관리제는 발전소와 노후 경유차 운행 제한 등 부문별·업종별 핵심 배출원의 감축 및 관리를 이어가는 것을 주요 골자로 한다.

Also read 조선·방산·건설기계 3분기 수주 잔고와 실적 분석: 각 отрас별 엇갈린 성장세

영농 폐기물의 불법 소각을 금지하고, 공사장 및 도로 등 생활 주변에서 발생하는 미세먼지를 철저히 관리하기로 했다. 또한 대기질 통합관제센터 설치 및 운영을 통해 새로운 감시와 관리 수단을 도입하고, 초미세먼지 월간 전망 시험 운영 및 모바일 앱을 통한 고농도 미세먼지 정보 자동 안내 등 국민 정보 제공에도 만전을 기할 계획이다.

이강웅 공동위원장의 도전적 목표 설정 강조

이강웅 공동위원장은 제7차 계절 관리제에서 처음으로 목표 농도를 설정했으나 기상 요인 등으로 인해 목표를 달성하지 못한 점을 지적하며 더 치밀한 준비와 강력한 이행 관리의 필요성을 역설했다. 그는 이번 겨울철 슈퍼 엘니뇨 등 불리한 조건 속에서도 목표 농도를 세제곱미터당 19마이크로그램으로 과감하게 설정한 기후에너지환경부와 미세먼지 개선 기획단에 감사의 뜻을 전했다.

Advertisement

한 총리는 국민과 기업의 적극적인 동참으로 초미세먼지 평균 농도가 30% 이상 개선된 과거 성과를 인정하면서도, 올해 초 국외 유입 및 기상 여건 악화 등 외부 요인으로 인해 제7차 계절 관리제 목표 달성이 실패한 점을 우려했다. 엘니뇨의 영향까지 고려할 때 대기질이 나빠질 가능성이 여전히 남아 있다는 경각심을 주었다.

생활 밀착형 지원 확대 및 시설 관리 강화

이번 대책은 생활 부문의 친환경 전환을 위한 실질적인 지원 규모도 대폭 확대한다. 전기차 구매지원 금액을 기존 1조 6천억 원에서 정부안의 2조 1천억 원으로 늘렸다. 또한 주택과 사회복지시설의 화석연료 난방 설비를 히트펌프로 전환하는 작업을 적극적으로 지원할 예정이다.

지하 역사와 의료기관 등 다중 이용시설에 대한 실내공기질 특별 점검 대상도 10% 확대된다. 기존 5천 개소에서 5천 500개소로 점검 범위가 넓어지며, 이를 통해 다중 이용 공간에서의 대기질 안전성을 한 단계 높일 계획이다.