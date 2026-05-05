한상희 교수, ‘조작기소 특검’에 “이 대통령 퇴임 후 재판으로 정면승부해야”

한상희 건국대 법학전문대학원 명예교수는 더불어민주당의 ‘조작기소 특검’ 추진에 대해 비판적인 입장을 밝히며, 이 대통령이 퇴임 후 재판을 통해 사법적 책임을 져야 한다고 주장했다. 특검의 공소취소권 행사 시 책임 소재의 모호성과 국민적 합의 부족 등을 지적하며, 특검 도입보다는 고위공직자범죄수사처의 역할 강화를 제안했다.

진보 법학자 한상희 교수 는 더불어민주당이 추진하는 ‘ 조작기소 특검 ’에 대해 비판적인 입장을 밝혔다. 한 교수는 특검이 공소취소권 으로 이 대통령의 재판을 없애도 이 대통령은 책임을 지지 않는다는 점을 지적하며, 한국 수준의 민주주의 사회라면 이 대통령이 자신의 사법적 부담을 담대하게 받아들이고 퇴임 이후 재판을 통해 정면승부해야 한다고 주장했다.

그는 조작기소 특검의 문제점으로 수사 대상 대부분이 현직 대통령 사건이라는 점, 공소취소권 행사 시 책임 소재의 모호성, 그리고 국민적 합의 부족 등을 꼽았다. 또한, 특검 수사로 조작이 증명된다면 검찰 스스로의 공소취소, 법무부 장관의 공소취소 지휘, 법원의 공소기각 판결, 재심 청구 등 충분한 안전장치가 존재함에도 불구하고 특검의 공소취소권으로 해결하려는 것은 정의의 원칙에 부합하지 않는다고 강조했다. 한 교수는 공소취소 논란이 검찰·사법 개혁 명분을 훼손하고 있으며, 이 대통령의 사법 리스크를 없애기 위한 음모론을 부정하기 어렵게 만들고 있다고 우려했다.

그는 특검 내부에서 수사·기소가 잘못됐다는 심증은 있지만 명백한 물적 증거를 확보하기 어려운 상황에서 공소취소가 결정될 가능성이 크며, 이는 국민적 혼란만 야기할 뿐이라고 경고했다. 정부·여당이 국정조사에서 검찰의 조작 수사·기소 증거가 밝혀졌다고 주장하지만, 국정조사는 부분적인 증거에 국한되어 있다는 점도 지적했다. 한 교수는 특검의 정치적 독립성·중립성이 지켜질 수 있을지에 대한 의문을 제기하며, 공정한 특검 임명 절차의 보장과 대통령의 거부권 행사를 제한하는 통제 방안을 제시했다.

그는 또한, 특검 도입 시기가 내란 청산이라는 중요한 국정과제에 영향을 미칠 수 있으며, 이 대통령의 지지율을 하락시키고 ‘윤어게인’ 세력에게 무기를 제공할 수 있다고 분석했다. 마지막으로, 특검에 대한 국민의 피로도가 쌓인 상황에서 또 다른 특검 도입은 국민의 신뢰를 얻기 어려울 것이라며, 고위공직자범죄수사처의 역할을 강화해야 한다고 주장했다. 한상희 교수는 참여연대 공동대표를 맡은 진보 성향의 법학자로서, 이번 인터뷰를 통해 조작기소 특검에 대한 깊이 있는 분석과 비판적인 시각을 제시했다.

그는 이 대통령이 법 앞에 평등하다는 원칙을 보여주기 위해 퇴임 후 재판을 통해 정면승부해야 한다고 강조하며, 특검의 공소취소권 행사가 가져올 수 있는 문제점을 지적했다. 그의 주장은 현재 진행 중인 조작기소 특검 논의에 중요한 시사점을 던져주고 있다





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