한본어 확산: 한국어 단어가 일본 대중매체와 일상 대화에 스며들다

미국 뉴욕타임스(NYT)가 1일(현지시간) 한국어 단어가 일본 대중매체와 일상 대화에 자리 잡는 한본어 현상이 늘고 있다고 보도했다. K팝 팬 등 젊은 세대를 중심으로 확산 중이라는 분석이 나온다.

미국 뉴욕타임스 (NYT)는 1일(현지시간) 한국어 단어가 일본 대중매체 와 일상 대화에 자리 잡는 ' 한본어 (한국어+일본어)' 현상이 늘고 있다고 보도했다. 보도에 따르면 이 현상은 일본 사회에서 최근 눈에 띄게 드러나고 있다.

NYT는 이날 남자주인공이 한국어를 구사하는 일본 TV 프로그램과, 광고 모델이 한국어로 '괜찮아'라고 말하는 차 광고 등을 예로 들었다. 일본 대중매체 곳곳에 한국어가 파고들고 있다는 점을 짚은 것이다.

Also read 미 대선 앞두고 언론들 ‘커밍아웃’…이코노미스트도 바이든 지지

일상 대화로 번지는 한국어 표현

젊은 세대의 일상 대화에서도 한국어가 쓰이고 있다. 도쿄에 사는 21세 대학생이자 K팝 팬인 다카마쓰 모에카는 일상에서 '진짜', '미안해' 등의 말을 자주 섞어 쓴다고 밝혔다.

다카마쓰는 한국에 대해 아무것도 모르는데도 소셜미디어에서 유행하고 있어서 '괜찮아'라는 말을 꽤 자주 하게 된다고 말했다. 온라인에서 퍼진 표현이 생활 속 말투로 옮겨 가는 모습이다.

NYT는 이런 흐름이 과거와 달리 문화적 영향력을 바탕으로 이뤄지고 있다고 짚었다. 일본의 식민 지배 시기 한국인들은 자신들의 정체성을 억압당하고 일본어를 받아들이도록 강요당했다는 점을 함께 언급했다.

Advertisement

현재는 상황이 달라져, 한국 문화에 대한 관심을 바탕으로 한국어가 일본 젊은 세대에 스며들고 있다는 것이 NYT의 설명이다. 같은 단어가 정반대의 역사적 맥락에서 쓰이게 된 셈이다.

2018년 이후 늘어난 한국어 사용

이런 현상은 최근 몇 년 사이 도드라졌다. 사사 히로코 사이버한국외국어대학교 교수는 일본에서는 특히 K팝 팬들 사이에서 한국어 단어를 그대로 받아들여 직접 사용하는 경향이 있다고 말했다.

사사 교수는 이런 현상이 2018년부터 눈에 띄게 늘었다고 설명했다. 한국어 단어가 일본 젊은 층의 언어 습관 속으로 들어온 시기를 가늠하게 하는 대목이다.

코로나19 팬데믹 기간에 일본에서 한국 문화에 노출되는 사람들이 더 많아졌다는 분석도 있다. 이 시기부터 '형'과 '언니' 같은 한국어 단어가 일본에서 많이 사용되기 시작했다는 것이다.

일본어에는 형, 언니와 정확히 대응하는 표현이 없다. 이 점 때문에 한국어 호칭이 일본 대화 속에서 새로운 쓰임새를 얻고 있다는 해석이 나온다.

한국어가 쉽게 받아들여지는 이유

전문가들은 한국어와 일본어의 발음 체계가 비슷하고, 두 나라가 지리적으로 가까워 일본인들이 다른 외국어보다 한국어를 쉽게 익힐 수 있다고 설명했다. 언어적 거리와 지리적 근접성이 함께 작용하고 있다는 것이다.

Advertisement

최은경 일본 간사이대 교수는 한국어는 한국계 혈통을 가진 사람이 아니더라도 누구나 쉽게 사용할 수 있는 언어가 됐다고 말했다. 한국어의 사용 범위가 혈연을 넘어 넓어지고 있다는 의미다.

한본어 현상은 일본 사회 전반보다는 젊은 세대 중 K팝 팬을 중심으로 확산 중인 문화로 분석된다. 모든 일본인이 같은 방식으로 받아들이고 있는 흐름은 아니라는 점에서 범위를 구분해 볼 필요가 있다.

역사적 맥락과 세대 간 시선의 차이

NYT는 최근 양국 관계 개선과는 별개로 일본군 '위안부' 문제 등 역사적 갈등도 남아있다고 보도했다. 문화 교류의 확산과 과거 갈등이 동시에 존재하는 상황이다.

다만 과거 일본사회에서 일종의 은어였던 한국어가 공개적으로 확산하는 것은 분명한 차이가 있다. 과거에는 숨겨 쓰던 말이 이제는 대중 앞에서 자연스럽게 쓰이고 있다는 뜻이다.

64세의 재일교포 이성철씨는 고등학생이었을 때 한국어 단어는 비밀스러운 은어처럼 사용됐다고 회상했다. 세대에 따라 한국어를 대하는 태도가 크게 달라졌음을 보여주는 증언이다.

이씨는 요즘 젊은 사람들은 국적을 기준으로 선을 긋지 않고 스스로 판단한다며 이를 긍정적인 변화라고 평가했다. 한본어 현상은 이처럼 세대와 시선의 변화 속에서 계속 주목받고 있다.