한반려견이 미용받으면 우울증에 걸리나, 어떻게 대응해야 할지?

2500자 이상인 뉴스에서, 한 반려견이 미용받을 때 우울증에 걸릴 수 있으며, 보호자가 어떻게 대응해야 하는지에 대해 설명합니다. 또한, 미용가 같은 경우에는 보호자에게 해명을 하며 근골격계 질환으로, 이를 방지하기 위한 조언도 나옵니다.

댕댕 정보통 관심 댕댕 정보통를 내 관심에도 추가해드렸어요.

"🐕김선아 박사의 금쪽 같은 내 강아지" "다섯 살 말티즈 송이의 반려인입니다. 송이는 솜사탕처럼 달콤한 외모를 가졌지만 예민하고 겁이 아주 많아요. 특히 미용만 하면 며칠 동안 집이 난리가 난답니다. 우선 미용하고 온 당일과 다음 날은 삐져서 침대 밑에서 나오지 않습니다.

이 기간 사료는 전혀 먹지 않고요. 침대 밑으로 물그릇과 습식 캔을 넣어주면 최소한의 양만 먹습니다. 이틀 정도 뒤엔 침대 밑에서 나오긴 하는데, 가족들이 만지려고 하면 버럭 화내는 것처럼 날카롭게 비명을 질러요. 밤에는 악몽을 꾸는 건지, 자주 깨서 헥헥거리며 돌아다니고요.

미용 갔다 온 뒤 화가 풀리려면 일주일도 넘게 걸리는 것 같아요. 가끔 뉴스에서 보는 것처럼 미용사 선생님이 폭력을 쓰거나 거칠게 구시는 것도 아니에요. 선생님은 동물을 정말 사랑하는 분이라 아이들을 살살 달래 미용해 주세요. 그런데도 불구하고 송이는 미용을 받으며 비명을 지를 때가 많다고 할 수 있어요. 미용을 안 할 수도 있고...





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반려견 관리 자기보호법

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