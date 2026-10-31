한미일 외교장관회의, 루비오 서해 중국 강압 행태 직접 제기

한미일 외교장관회의에서 마코 루비오 미국 국무장관이 남중국해와 동중국해, 서해에서의 중국 강압적 행태를 제기했다. 한국과 일본은 공동 발표에서 중국과 서해를 직접 언급하지 않았다.

조현 외교부 장관과 마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 30일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 한미일 외교장관회의 를 열고 북극·태평양 파트너십 협력각서에 서명했다. 미국 국무부는 31일 이번 회의에서 루비오 장관이 중국의 남중국해 지배권 확보 시도와 동중국해 및 서해에서의 강압적 행태를 제기했다고 밝혔다. 한미일 외교장관회의 에서 미국이 서해에서의 중국 행동을 직접 문제 삼은 것은 이번이 처음이다.

루비오 장관, 서해 중국 행동 첫 지적

앞선 세 차례 회의에서는 대만해협의 평화·안정과 중국의 미사일 발사 문제 등이 거론됐지만 서해에서의 중국 행동을 직접 지적하지는 않았다. 이번 회의에서 미국이 한국과 직접 이해관계가 있는 서해 문제를 꺼낸 것은 한국과 일본을 상대로 대중 견제에 대한 공감대를 넓히려는 의도가 반영된 것으로 보인다.

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조현 장관은 지난 27일 국회 외교통일위원회 종합국정감사에서 중국이 서해 한중 잠정조치수역(PMZ)에 설치한 구조물 3기 중 1기를 철수했지만 2기는 남아 있다고 설명했다. 그는 필요하면 인공물 건설까지도 고려하고 있다고 밝혔다.

한일 공동 발표서 중국·서해 언급 없어

한국과 일본은 회의 후 보도자료에서 중국이나 서해를 직접 언급하지 않았다. 일본 외무성도 힘 또는 위압에 의한 일방적인 현상 변경 시도를 언급했지만 중국이나 서해를 적시하지는 않았다.

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경제안보 분야에서도 온도 차가 드러났다. 3국이 경제적 강압과 공급망 무기화에 대한 공동의 반대 입장을 재확인했다는 국무부 보도자료 표현이 한국과 일본 측 발표에는 담기지 않았다.

북한 비핵화 표현 차이도 반복

북한 비핵화 문제에서도 3국 발표 내용이 다소 차이를 보였으며, 이러한 차이는 지난 7월과 9월 회의에서도 나타났다. 정부는 한반도에서 핵을 추구하는 것은 북한뿐이므로 한반도 비핵화와 북한 비핵화가 실질적으로 같은 의미라는 태도다. 다만 한반도 비핵화는 국내 전술핵 배치 배제까지 포괄하는 표현이어서 범위가 일치하지는 않는다.

북미대화 추동을 위해 페이스 메이커 역할을 하려는 정부가 북한을 자극할 수 있는 북한 비핵화 표현을 직접적으로 쓰지 않고 수위를 조절하는 것 아니냐는 해석이 나온다.

네 달 새 네 차례 회의, 협력 기반 공고화

최근 한미 양자 관계에서 정보공유 문제와 대미 투자 이행, 안보 협의 지연 등 난기류가 이어지는 가운데서도 3국 외교장관 회의가 넉 달 새 네 차례나 열렸다는 점이 이를 방증한다. 이러한 경제안보 협력 강화 흐름은 공급망을 비롯한 여러 분야에서 한미일 간 연대의 접점을 넓히고 3국 협력의 기반을 더욱 공고히 한다는 점에서 주목된다.