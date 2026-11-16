한미외교, 제2의 얄타회담 우려 속 미중러 3자 회담 대비 고도화

19일 선전 개최 예정인 미중러 정상회담에서 한국 역할 부재에 대한 우려가 커지고 있다. 조현 외교장관 등 정부는 한국의 이해관계를 반영하기 위한 외교적 노력을 강화하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 사상 첫 3자 회담을 열 예정이다. 이 회담에서 비핵화 감축 문제가 주요 의제로 다루어질 예정이나, 한반도 문제의 구체적인 논의 여부는 공개되지 않은 상태다.

미중러 3자 회담의 한반도 영향력

트럼프 대통령이 대북 영향력이 큰 중·러 정상에게 김정은 북한 국무위원장을 설득해 달라고 요청할 가능성이 점쳐진다. 박원곤 이화여대 교수는 미·중·러 모두 한반도에 이해관계를 갖고 있어 우선순위에서 밀리더라도 논의가 있을 것으로 보인다며, 트럼프 대통령의 협력 요청 가능성이 있다고 분석했다.

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북한이 핵보유국 인정을 대화 조건으로 내세우는 상황에서, 세 정상이 비핵화를 거론하지 않은 채 대화 재개에 공감대를 이룬다면 북미 협상 과정이 북한의 핵 보유를 사실상 묵인하는 분위기로 흐를 수 있다는 우려가 제기된다. 박 교수는 비핵화 목표 포기 가능성은 낮지만, 이번 정상회담에서 비핵화 언급이 없을 가능성이 크며 단순한 대화 필요성 확인에 그칠 것이라고 예상했다.

제2의 얄타회담 재연 우려와 한국 외교

한국의 참여 없이 한반도 안보에 직결되는 문제의 논의 방향이 결정될 수 있다는 점에서 '제2의 얄타회담' 우려도 커지고 있다. 1945년 미국·영국·소련이 전후 질서를 논의한 얄타회담에 빗댄 이 우려는 한국 정부도 직시하고 있다. 박 교수는 한국의 위상이 달라졌다고 하더라도 중러의 북한 편 승세와 트럼프 대통령의 정치적 이해 추구 가능성을 고려할 때 우려되는 부분이 있다고 지적했다.

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한국 정부는 미국과 중국에 한반도 문제에 관한 입장을 전달했으며, 조현 외교부 장관은 주중대사관에서 왕이 중국 외교부장을 만나 한국이 한반도 평화의 직접 당사자로서 사활적 이익을 갖고 있다는 점을 설명했다. 외교부 고위 당국자는 이것이 '제2의 얄타회담'이 되어서는 안 된다는 입장을 미국과 중국에 분명히 밝힌 바 있다고 전했다.

대북 접촉 동향과 향후 전망

김성남 북한 노동당 국제비서의 중국 방문과 조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서가 이끄는 대표단의 러시아 도착은 북한의 외교적 공세 강화 신호로解读된다. 조 비서의 방러를 계기로 북한의 입장을 러시아 측에 전달할 수 있다는 관측이 지배적이다. 한미 간 소통 부재와 한러 정상회담 추진 소식 부재는 외교적 공백을 드러내는 대목이다.

외교부 당국자는 미중러 회담에서 북한의 핵 보유를 용인할 가능성은 작다고 평가했다. 미국의 비핵화 원칙적 입장이 확고하며, 중국 또한 앞마당에 북핵이 들어서는 것을 반기기 때문이라는 분석이다. 정부는 한미 공조 및 주요국과의 소통을 통해 실질적인 진전을 이루기 위해 노력하고 있으며, 11월 APEC 정상회의 계기의 고위급 교류가 한반도 평화에 기여하기를 기대하고 있다.