한미, 핵잠 국내 건조에 기본 합의…미국 이견 없어

한·미 양국은 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 국내 건조에 대해 미국이 이견을 보이지 않았으며, 한국 기술로 건조한다는 기본 이해 하에 협의가 진행됐다고 외교부가 전했다. 양국은 안보 분야 후속협의체 첫 회의에서 핵잠 도입 전반과 민간용 농축 우라늄·재처리 권한 확대 문제를 논의했고, 핵잠이 한반도 방위에서 한국 주도 역할을 위한 동맹 차원 중요 자산이 된다는 점에 공감대를 형성했다.

박윤주 외교부 1차관과 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관은 2일 정부서울청사에서 회의장으로 이동하는 모습이 포착되었다. 이날 열린 한·미 정상회담 후속 조인트 팩트시트(공동설명자료) 관련 안보 분야 첫 후속협의에서 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 국내 건조에 대해 미국이 별다른 이견을 제기하지 않은 것으로 알려졌다.

외교부 당국자는 9일 기자들에게 "핵잠은 한국에서 건조한다는 기본 이해 하에 협의가 진행되었으며 미국 측에서 특별히 반발하거나 다른 입장을 표명하지 않았다"고 전했다. 또한 "우리 측이 핵잠 개발 구체적 계획을 미국과 공유했으며, 한국 기술로 건조한다는 점을 설명했고 미국도 그렇게 이해하고 있다"고 덧붙였다. 한·미는 지난해 10월 정상회담에서 합의한 안보 분야 후속 협의체를 공식 출범시키기 위해 지난 2일 첫 회의를 열었다. 2일에는 한국의 핵잠 도입 전반에 관한 논의가, 3일에는 한국의 민간용 농축 우라늄 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대 문제가 다뤄졌다.

외교부 당국자는 "핵잠이 한·미 동맹의 전반적 역량 강화에 기여할 수 있다는 점에서 미국도 공감하고 있음을 확인했다"고 말했다. 또 "한반도 방위에서 한국이 주도적 역할을 수행하기 위해 핵잠이 동맹 차원에서 중요한 자산이 된다는 데 양국이 인식을 같이한다"고 설명했다. 핵잠 운용 범위와 목적에 대해 당국자는 "현재 단계에서 구체적으로 논하기는 이르다"면서도 "궁극적인 목표는 한반도 방위를 한국이 주도하는 것이며, 이를 위해 핵잠이 핵심적 역할을 할 것이라는 점에 양국이 공통된 인식을 가지고 있다"고 강조했다. 핵잠 추진이 전시작전통제권 전환과 연결되는지에 대한 질문에는 "그런 연결 고리는 없다"고 단호히 답했다.

정부의 이번 설명은 한국이 자체 기술로 국내에서 핵잠을 건조하려는 계획에 대해 미국이 실질적 동의를 했다는 해석을 낳고 있다. 정부가 지난달 26일 발표한 핵잠 개발 기본계획에는 "전력 획득·유지·정비의 자립성과 안정성을 확보하기 위해 한국에서 핵잠을 개발·건조한다"는 내용이 명시되어 있다. 한편 민간용 농축 우라늄 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대 논의와 관련해 당국자는 "123 협정(한·미 원자력 협정)상 농축·재처리 권한 문제는 단순하지 않다"며 "외부 요인뿐 아니라 국내적 변수도 많아 후속 협의를 통해 정교하게 조율해 나갈 것"이라고 밝혔다.

현행 한·미 원자력 협정에 따르면, 한국이 우라늄 농축(20% 미만) 및 재처리를 하려면 미국의 사전 동의가 필요하다. 현재까지는 농축이 사실상 불가능해 원전 연료를 전량 수입하고 있다. 외교부 당국자는 "이번 협의는 정상 간 합의사항을 행정부 차원에서 구체화하기 위한 것"이라며 "사안이 민감하고 복잡하지만 합의된 방향성 안에서 가능한 범위 내에서 신속하게 협의를 진척시켜 나갈 것"이라고 재차 강조했다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

핵잠 한미 원자력협정 농축우라늄 재처리

United States Latest News, United States Headlines