한미 조선협력센터 MASGA 개소와 방산 산업 전망

한미 조선협력센터 개소식에서 MASGA 프로젝트가 강조되며 군함 해외건조 규제 완화와 국방 예산 안보 위협 대응이 주요 쟁점으로 부상하고 있다.

2026년 7월 23일 미국 워싱턴DC 메이플라워 호텔 에서 한미 조선협력센터 개소식이 개최되며 양국 간 산업 협력의 구체적인 추진 방향이 제시되었다. 이 행사 참석자들의 테이블 위에는 한미 조선 협력 프로젝트인 ' 마스가 (MASGA)'가 새겨진 모자가 배치되어 협력의 상징성을 강조했다.

한미 조선 협력의 배경과 MASGA 프로젝트

마스가 프로젝트는 트럼프 대통령 취임 이후 본격적으로 부각되었지만, 실제 논의의 시작점은 조 바이든 행정부 당시로 거슬러 올라간다. 미국의 조선업 재건과 국방력 강화는 초당적인 과제로 여겨지며, 이 큰 틀 속에서 한미 산업 협력의 지속 가능성이 높게 점쳐지고 있다.

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이번 개소식은 단순한 기념 행사를 넘어, 실제 군함과 상선 건설에서 상호 의존성을 높이는 구체적인 협력의 장으로 의미가 있다. 두 국가 모두 조선업 경쟁력 강화와 안보 확보를 동시에 달성하기 위한 전략적 제휴를 공고히 하는 계기가 되었다.

군함 해외 건조 제한 완화의 변수와 의회 견제

한미 간 조선 협력의 성공 여부는 향후 미국 내 군용 선박 해외 건조 제한 완화 여부에 달려 있다. 현재 미국은 원칙적으로 군용 선박의 해외 건조를 제한하고 있어, 규제가 완화될 경우 한국 조선업계에게는 상당한 사업 기회가 될 수 있다. 2027회계연도 상원 국방수권법안에는 일부 비전투 지원선을 동맹국에서 건조할 수 있도록 허용하는 방안이 포함되어 있어 규제 완화의 시그널로 읽힌다.

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그러나 민주당은 군함 해외 건조에 대해 대체로 부정적인 시각을 견지해 왔다. 이는 미국의 국가 안보에 미칠 영향과 노동계의 우려를 반영한 입장으로, 민주당이 의회 권력을 장악할 경우 규제 완화에 제동을 걸 수 있어 한국 조선업에게는 악재가 될 수 있다. 이를 통해 마스가 프로젝트의 실행 측면에서 새로운 변수가 발생한 셈이다.

방산 수요 둔화 전망과 대형 무기체계 시장 확대

미국 중간선거 결과 민주당이 하원과 상원을 모두 장악하면서 전쟁 조기 종식에 대한 기대감이 커지고 있다. 이로 인해 글로벌 방산 수요가 둔화될 수 있다는 전망이 제기되지만, 전쟁을 계기로 안보 위협을 체감한 주요국들이 군사력 강화 기조를 이어갈 것이라는 견해도 공존한다.

방산업계 관계자는 종전 시에도 각국이 안보를 재정비하는 시간을 가질 것이라고 분석했다. 소모성 무기에서 벗어나 안보 강화를 위한 대형 무기체계 도입으로 시장이 확대될 수 있다는 전망도 나온다.

국방 예산 조정과 한국 기업의 미국 시장 진출

트럼프 행정부는 2027회계연도 국방 관련 재원으로 약 1조 5,40억 달러를 요청했으나, 민주당의 의회 장악으로 인해 예산 조정 가능성이 커졌다. 미국은 무기 체계의 대부분을 자국 업체에서 조달하고 있어, 한국 기업의 미국 시장 진출은 아직 초기 단계에 있다.

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이에 따라 당장 국내 업계가 받는 영향은 크지 않을 것으로 평가된다. 한화에어로스페이스는 지난 8월 미국 육군과 체결한 기동전술화포 MTC 사업의 K9 차륜형 자주포 K9MH 시제품 공급 계약을 차질 없이 이행하고 있다.

또한 미국 아칸소주 탄약 생산거점 구축 등 현지화 계획도 예정대로 추진되고 있다. 이는 한국 기업이 미국 시장에서의 입지를 굳혀가는 분명한 신호로, 향후 한미 간 기술 및 산업 협력의 깊이가 더욱 증가할 것으로 예상된다.