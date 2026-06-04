한미 정부 대표단은 지난 2∼3일 서울 외교부 청사에서 지난해 한미 정상회담 결과물인 공동설명자료(조인트 팩트시트)에 담긴 안보 분야 합의사항을 이행하기 위한 발족회의를 진행했다.

박 대변인은 이번 발족회의 계기에 미측이 한국의 호르무즈 해협 문제에 대한 참여, 인도·태평양에서의 중국 견제 역할 등을 언급하지 않았는지에 대해 "이번 안보 협상에서는 그런 부분들은 논의되지 않았다"고 말했다.

다만 조현 외교부 장관과 후커 차관 간 조찬 회담에서는 한반도 문제 및 중동 정세 등이 광범위하게 논의된 바는 있다면서 "그렇지만 미 해양안보 구상이라든지 이런 부분의 참여 문제가 그렇게 구체적으로 논의되지는 않았다"고 덧붙였다. 후커 차관은 엑스 글에서 "한국 관계자들과의 회의에서 호르무즈 해협 항행의 자유에서 핵심 공급망 강화와 지역 위협 대응에 이르기까지, 발을 맞춰 나아가야 할 필요성을 강조했다"고 적었다.

한미 정상회담 안보합의 이행협상 시작 (서울=연합뉴스) 박윤주 외교부 1차관과 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 열린 한미정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트) 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의에 참석하고 있다. 2026.6.2 photo@yna.co.kr(서울=연합뉴스) 안정원 기자=앨리슨 후커 미 국무부 정무차관이 한미정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트) 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의에 참석하기 위해 2일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에 도착하고 있다. 2026.6.2 jeong@yna.co.k





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한미 정상회담 안보 합의 이행협상 외교부

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