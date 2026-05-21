한미 전시작전통제권 전환 로드맵 구체화와 DMZ 관할권 논의의 진전

한미 양국이 SCM 이전까지 전작권 전환 로드맵을 완성하고 내년 말 전환 가능성을 타진하는 가운데, 비무장지대 분할 관리 방안에 대한 전략적 논의가 진행되고 있습니다.

대한민국 국방부와 미국 정부가 전시작전통제권 , 즉 전작권의 전환을 위해 더욱 구체적이고 가속화된 움직임을 보이고 있다. 최근 국방부 관계자의 발언에 따르면, 한미 양국은 오는 10월 말 또는 11월경 개최될 예정인 한미 연례안보협의회의( SCM ) 이전까지 전작권 전환을 위한 세부 로드맵을 완성할 계획이다.

이번 로드맵은 단순한 일정표를 넘어 전작권 전환 이후의 운영 체계와 준비 사항을 구체적으로 명시하는 기준점이 될 전망이다. 당초 전반기 한미 국방통합협의체(KIDD) 단계에서 로드맵을 완성하려 했으나, 전환 과정에서 고려해야 할 군사적, 정치적 변수가 많아 내용 보완 과정에서 일정이 다소 지연되었다고 밝혔다. 이는 전작권 전환이 단순히 지휘권의 이동을 넘어 한미 연합 방위 체계의 근본적인 구조 변화를 의미하기 때문에 매우 신중한 접근이 필요함을 시사한다. 현재 한미 양국은 기존의 한미연합사령부를 대체하게 될 미래연합군사령부의 임무 수행 능력을 평가하고 검증하는 단계에 집중하고 있다.

전작권 전환 과정은 총 3단계의 엄격한 검증 절차를 거치게 된다. 1단계인 기본운용능력(IOC) 평가는 이미 2019년에 완료되었으며, 이어지는 검증 작업 또한 2020년에 마무리되었다. 현재는 2단계인 완전운용능력(FOC) 평가를 2022년에 마친 상태이며, 올해 열릴 SCM에서 이에 대한 최종 검증을 추진할 예정이다. 이 단계가 성공적으로 마무리되면 한미 양국 국방장관은 전작권 전환이 이루어질 구체적인 연도, 즉 엑스(X)년도를 결정하여 양국 대통령에게 건의하는 절차를 밟게 된다. 이후 마지막 3단계인 완전임무수행능력(FMC) 평가 및 검증까지 완료되면 최종적으로 전환 일자가 확정된다.

전문가들은 준비 기간을 약 1년 정도로 예상하고 있으며, 협의가 원활히 진행될 경우 이르면 내년 말이나 내후년쯤에는 전작권 전환이 가능할 것으로 내다보고 있다. 다만, 이러한 일정은 한국 측의 희망 사항이 반영된 측면이 크며, 실제 전환 시점은 미국 측과의 정밀한 조율과 조건 충족 여부에 달려 있다. 주한미군사령부를 비롯한 미국 측 관계자들은 특정 날짜를 정하는 것보다 한국군이 연합군을 지휘할 수 있는 실질적인 능력을 갖추었는지에 대한 조건 충족을 최우선 순위로 두고 있다. 특히 전작권 전환의 성격에 대해 국방부는 이것이 단순한 군사적 결정이 아니라 고도의 정치적, 정책적 결정임을 분명히 하고 있다.

군사 당국은 역량 평가와 검증을 통해 조언을 제공하는 역할을 수행하지만, 최종적인 전환 시점과 방식은 양국 수뇌부의 정치적 판단에 의해 결정된다는 점을 강조했다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 2029년 1분기를 조건 충족의 목표 시점으로 언급한 바 있으나, 이 역시 가이드라인일 뿐 최종 결정은 한미 정상 간의 합의로 이루어질 것이다. 이는 전작권 전환이 동북아시아의 안보 지형과 한미 동맹의 성격 변화에 지대한 영향을 미치는 사안이기 때문이다. 이와 더불어 최근 개최된 양국 전반기 통합국방협의체 회의에서는 비무장지대(DMZ)의 관할권 문제, 특히 분할 관리 방안이 공식 의제로 다루어졌다.

현재 DMZ는 정전협정에 따라 유엔군사령부가 관할권을 행사하고 있다. 한국 정부는 군사분계선(MDL) 기준 남쪽 2km까지인 남방한계선 중에서 남쪽 철책 이북 지역은 계속 유엔사가 관할하되, 철책 남쪽 지역은 한국군이 직접 관할하는 분할 관리 방안을 미국 측에 제안했다. 이는 우리 군의 작전 효율성을 높이고 남북 접경 지역의 관리 주체를 명확히 하기 위한 조치로 풀이된다. 국방부 관계자는 미국 측이 이러한 제안의 필요성을 이해하고 있어 상당한 진전이 있었다고 평가했다.

하지만 유엔군사령부는 여전히 정전협정에 따른 역할과 책임을 지속적으로 수행해야 한다는 입장을 고수하며, 기존의 관할권 입장에 변함이 없음을 재차 확인했다. 이는 DMZ 관할권 문제가 단순히 행정적인 조정을 넘어 정전 체제의 유지라는 국제법적, 정치적 맥락이 얽혀 있음을 보여준다. 결국 전작권 전환과 DMZ 관할권 논의는 대한민국이 군사 주권을 강화하고 책임 있는 안보 주체로 거듭나는 과정이며, 이는 한미 동맹의 신뢰와 전략적 협력을 바탕으로 점진적으로 해결되어야 할 과제라고 할 수 있다





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전시작전통제권 한미연합사 SCM 비무장지대 유엔군사령부

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