한미 원자력협정 개정 논의 고무적, 확장억제 강화 및 북핵 대응 능력 제고 기대

위성락 안보실장의 발언을 통해 한미 원자력협정 개정 논의가 긍정적으로 진행되고 있음이 확인되었다. 이는 북핵 위협에 대한 억제력 강화와 한국의 핵 능력 관련 자율성 확대를 위한 중요한 진전으로 평가된다. 확장억제 체제의 강화와 함께, ‘일체형 확장억제’의 성공적인 운영을 위한 세 가지 핵심 요건의 충족이 중요하며, 한미 양국 간의 지속적인 협력과 노력이 필요하다.

위성락 국가안보실장의 최근 언론 인터뷰는 한미 원자력협정 개정 논의에 대한 긍정적인 신호를 보냈다. 위 실장은 8월 25일 한미 정상회담에서 이 문제가 논의되었음을 시사하며, 미국과의 우라늄 농축 및 재처리 관련 협의를 통해 한국이 더 많은 자율성을 확보하는 방향으로 나아가고 있다고 밝혔다. 더 나아가 일본과 유사한 수준의 권한을 갖는 것을 목표로 하고 있다고 언급했다. 이는 북핵 위협에 대한 억제력을 강화하고, 궁극적으로 한반도 안보를 증진하는 데 기여할 수 있는 중요한 진전으로 평가된다. 한미 원자력협정 개정은 한국의 핵 능력 관련 자율성을 확대하여, 북한의 핵 위협에 대한 대응 능력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 현재의 협정은 한국의 핵연료 재처리 및 농축 능력을 제한하고 있어, 북핵 위협에 대한 억제력 강화에 걸림돌로 작용한다는 지적이 있어왔다.

이번 개정 논의는 이러한 제약을 완화하고, 한국이 독자적인 핵연료 사이클을 구축할 수 있는 기반을 마련하는 것을 목표로 한다. 하지만, 한미 원자력협정 개정은 복잡한 국제 정치적 상황과 미국의 정책 변화에 따라 영향을 받을 수 있다. 따라서, 협정 개정을 위해서는 지속적인 외교적 노력과 전략적 접근이 필요하며, 한국은 미국의 확장억제 공약을 신뢰할 수 있도록 다각적인 노력을 병행해야 한다. 확장억제는 미국의 핵우산을 통해 북한의 핵 위협으로부터 한국을 보호하는 것을 의미한다. 최근 확장억제 관련 논의는 한미 핵협의그룹(NCG)을 중심으로 이루어지고 있다. NCG는 바이든-윤석열 대통령의 워싱턴 선언을 통해 출범했으며, 한미 양국 간의 핵 관련 정보 공유, 협의, 기획, 실행 등을 담당하는 상설 협의체이다. 특히 NCG는 2023년 7월 창설 이후 한미 ‘일체형 확장억제’ 체제 발전을 주도해왔다. 이 체제는 미국이 일방적으로 제공하는 확장억제가 아니라, 한미가 함께 확장억제의 전 과정을 협의하고 실행하는 것을 목표로 한다. 2024년 7월에는 북핵 위협에 대한 공동 억제 및 대응 지침을 담은 ‘한미 한반도 핵억제 핵작전 지침’을 마련하고, 양국 정상의 승인을 받음으로써 확장억제의 군사적 실행력을 확보했다. 한미 ‘일체형 확장억제’ 체제의 성공적인 운영을 위해서는 세 가지 핵심 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 북한의 핵 공격에 대응하기 위한 핵·재래식통합(CNI) 대응계획의 발전이 필요하다. 이는 미국의 핵전력과 한국의 고위력 재래식 전력을 통합 운용하는 계획을 수립하는 것을 의미한다. 현재 한미는 북한의 핵사용 시나리오를 분석하고, 시나리오별 공동지침을 개발하여 대응계획을 완성하는 단계적 접근 방식을 채택하고 있다. 그러나 미국의 핵 관련 정보 공유의 제한과 군사당국의 소극적인 자세는 계획 수립에 어려움을 초래할 수 있다. 둘째, ‘일체형 확장억제’ 시행을 위한 지휘체계의 정착이 중요하다. 2024년 10월 한국 전략사령부 창설을 통해 협조체제가 구축되었지만, 핵·재래식(CNI) 대응계획의 지연으로 인해 실질적인 작전 수행 부대의 지정이 아직 이루어지지 않았다. 또한, 정권 교체에 따른 정부 각급 간의 협의체계 점검 및 보완도 필요하다. 셋째, ‘일체형 확장억제’ 지휘체계와 기존 연합사 지휘체계(재래식 전력 운용) 간의 통합 지휘체계의 정립이 요구된다. 한미연합사가 미국의 핵전력에 대한 운용 권한을 갖지 않으므로, 위기 상황에 따라 두 지휘체제의 역할을 구분하고, ‘주도’와 ‘지원’의 관계를 설정하여 효율적인 위기 대응 체계를 구축해야 한다. 예를 들어, 핵전력 주도의 위기대응이 필요한 경우 한미 전략사령부가 주도하고, 한미연합사령부가 지원하는 형태를 갖추어야 한다. 이러한 노력들을 통해 한미 ‘일체형 확장억제’ 체제의 제도화 수준을 높이고, 북핵 위협에 대한 억제력을 강화하는 것이 중요하다. 궁극적으로는 한반도 안보를 더욱 굳건히 하고, 동북아시아의 평화와 안정에 기여할 수 있을 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

한미 원자력협정 확장억제 북핵 핵협의그룹 일체형 확장억제

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인