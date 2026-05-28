한미 양국, 다음달에 한미정상회담 조인트 팩트시트 안보 분야 후속조치 협의 발족회의를 개최

한미 양국이 다음달 2∼3일 서울에서 한미정상회담 조인트 팩트시트(공동설명자료) 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의를 개최할 예정이다. 지난해 11월 한미 팩트시트가 합의되어 발표된 지 약 6개월 만이다. 박윤주 외교부 1차관과 청와대 국가안보실, 외교부, 국방부, 기후에너지부, 과기정통부, 산업통상부, 원자력안전위원회 등 관계자로 구성된 범정부 대표단이 참석한다. 미국 쪽 대표단은 앨리슨 후커 국무부 정무차관과 백악관 국가안보회의(NSC), 국무부, 에너지부, 전쟁부 등의 관계자로 구성된다. 미국 국무부도 후커 차관이 도널드 트럼프 대통령의 작년 10월 방한 당시 도출된 원자력 협력 구상을 진전시키기 위해 범정부 대표단을 이끌고 6월 1∼3일 한국을 방문한다고 발표했다. 정부는 핵잠의 경우 미국에서 군사용 핵연료를 공급받기 위해 한미 간에 협정을 별도로 체결해야 한다고 보고 있다. 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 권한의 경우 기존에 한미 간에 체결된 '원자력의 평화적 이용에 관한 협력 협정' 개정이 필요하다. 정부는 이번 발족회의를 상견례에 그치지 않고 실질적 진전을 이룰 수 있도록 하기 위해 그동안 실무선에서 미국 측과 긴밀히 협의하며 준비해온 것으로 알려졌다. 정부는 트럼프 대통령 재임 기간에 안보 합의를 최대한 진전시키겠다는 방침이다. 정부는 '핵추진잠수함 1번함'을 2030년대 중반까지 진수하겠다는 목표를 26일 처음 공개하면서 신속한 추진 의지를 강조했다. 한미 양국의 우선순위가 다르다는 점과 미국 정부 실무진 안에는 한국의 농축·재처리, 핵잠 건조에 대한 이견이 남아 있다는 점이 변수다. 미국은 한미 팩트시트 이행과 관련해 한국이 약속한 3500억달러 대미 투자가 늦어지고 있다고 불만을 보여왔고, 쿠팡 개인정보 유출 사건에 대한 한국 정부의 처리 방식에도 불만을 표해왔다. 당초 정부는 안보 분야를 논의할 첫 회의가 올해 초 열릴 것으로 예상했지만, 미국이 대미 투자와 쿠팡 등을 문제 삼고, 이란 전쟁과 미중 정상회담에 집중하면서 계속 지연됐다. 후커 차관은 방한 기간 원자력·핵잠 분야 이외의 현안도 논의할 것으로 보인다. 국무부는 후커 차관이 안보와 경제 분야 협력을 포함해 한미동맹을 강화하기 위한 다양한 양자 및 글로벌 현안을 한국 쪽과 논의할 계획이라면서 '한미동맹은 여전히 한반도와 인도태평양 지역 전역의 평화와 안보를 위한 핵심축'이라고 밝혔다.

이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 경주에서 정상회담을 하기 전 이 대통령이 선물한 신라금관모형 앞에서 악수하고 있다. 김태형 기자외교부는 한미 양국이 다음달 2∼3일 서울에서 한미정상회담 조인트 팩트시트 (공동설명자료) 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의를 개최할 예정이라고 29일 밝혔다.

지난해 11월 한미 팩트시트가 합의되어 발표된 지 약 6개월 만이다. 박윤주 외교부 1차관과 청와대 국가안보실, 외교부, 국방부, 기후에너지부, 과기정통부, 산업통상부, 원자력안전위원회 등 관계자로 구성된 범정부 대표단이 참석한다. 미국 쪽 대표단은 앨리슨 후커 국무부 정무차관과 백악관 국가안보회의(NSC), 국무부, 에너지부, 전쟁부 등의 관계자로 구성된다. 미국 국무부도 후커 차관이 도널드 트럼프 대통령의 작년 10월 방한 당시 도출된 원자력 협력 구상을 진전시키기 위해 범정부 대표단을 이끌고 6월 1∼3일 한국을 방문한다고 발표했다.

정부는 핵잠의 경우 미국에서 군사용 핵연료를 공급받기 위해 한미 간에 협정을 별도로 체결해야 한다고 보고 있다. 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 권한의 경우 기존에 한미 간에 체결된 '원자력의 평화적 이용에 관한 협력 협정' 개정이 필요하다. 정부는 이번 발족회의가 상견례에 그치지 않고 실질적 진전을 이룰 수 있도록 하기 위해 그동안 실무선에서 미국 측과 긴밀히 협의하며 준비해온 것으로 알려졌다. 정부는 트럼프 대통령 재임 기간에 안보 합의를 최대한 진전시키겠다는 방침이다.

정부는 '핵추진잠수함 1번함'을 2030년대 중반까지 진수하겠다는 목표를 26일 처음 공개하면서 신속한 추진 의지를 강조했다. 한미 양국의 우선순위가 다르다는 점과 미국 정부 실무진 안에는 한국의 농축·재처리, 핵잠 건조에 대한 이견이 남아 있다는 점이 변수다. 미국은 한미 팩트시트 이행과 관련해 한국이 약속한 3500억달러 대미 투자가 늦어지고 있다고 불만을 보여왔고, 쿠팡 개인정보 유출 사건에 대한 한국 정부의 처리 방식에도 불만을 표해왔다.

당초 정부는 안보 분야를 논의할 첫 회의가 올해 초 열릴 것으로 예상했지만, 미국이 대미 투자와 쿠팡 등을 문제 삼고, 이란 전쟁과 미중 정상회담에 집중하면서 계속 지연됐다. 후커 차관은 방한 기간 원자력·핵잠 분야 이외의 현안도 논의할 것으로 보인다. 국무부는 후커 차관이 안보와 경제 분야 협력을 포함해 한미동맹을 강화하기 위한 다양한 양자 및 글로벌 현안을 한국 쪽과 논의할 계획이라면서 '한미동맹은 여전히 한반도와 인도태평양 지역 전역의 평화와 안보를 위한 핵심축'이라고 밝혔다





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한미정상회담 조인트 팩트시트 안보 분야 후속조치 한미동맹 원자력 협력

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