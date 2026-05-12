한미 국방장관 회담, 호르무즈 해협 기여 방안과 전작권 전환 및 안보 현안 집중 논의

안규백 국방부 장관이 미국을 방문해 피트 헤그세스 국방장관과 만나 호르무즈 해협 통항 정상화를 위한 단계적 기여 방안과 전시작전권 전환 시기, 핵추진잠수함 건조 등 핵심 국방 현안을 협의했습니다.

안규백 국방부 장관은 최근 미국 워싱턴 DC를 방문하여 피트 헤그세스 미국 국방장관과 고위급 회담을 가졌습니다. 이번 회담은 급변하는 글로벌 안보 환경 속에서 한미 동맹의 굳건함을 재확인하고, 특히 중동 지역의 긴장 고조에 따른 한국의 역할과 한반도 내 전시작전권 전환이라는 민감한 사안을 조율하기 위해 마련되었습니다.

안 장관은 펜타곤에서 진행된 이번 회담 이후 주미 한국대사관에서 특파원들과의 간담회를 통해 구체적인 논의 내용을 공개했습니다. 이번 방문의 핵심은 미국이 요청하는 국제적 기여와 한국의 국익 및 법적 절차 사이의 균형을 찾는 것이었으며, 동시에 한미 양국이 합의한 전략적 목표들을 어떻게 구체화할 것인가에 초점이 맞춰졌습니다. 특히 글로벌 안보의 중추적 역할을 수행해야 하는 한국의 위치와 미국의 전략적 요구 사이의 접점을 찾는 과정이 매우 치열하게 전개되었습니다. 가장 뜨거운 쟁점 중 하나는 호르무즈 해협의 통항 정상화를 위한 한국의 참여 문제였습니다.

미국 측은 이란과의 갈등이 심화되는 상황에서 한국을 포함한 동맹국들의 실질적인 군사적 지원과 기여를 강력히 요구해 왔습니다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령은 과거부터 한국 선박의 안전 보장과 해협의 자유로운 통항을 위해 군함 파견 등을 직접적으로 언급하며 압박을 가한 바 있습니다. 이에 대해 안 장관은 국제사회의 책임 있는 일원으로서 참여하겠다는 기본 원칙을 견지하면서도, 매우 신중하고 단계적인 접근 방식을 제안했습니다.

안 장관이 제시한 단계적 기여 방안은 먼저 상징적인 지지 표명을 시작으로, 필요한 경우 인력을 파견하고, 이후 정보 공유와 최종적으로 군사적 자산 지원으로 확대하는 순차적 경로를 의미합니다. 다만 안 장관은 이러한 모든 과정이 반드시 국내법적 절차와 국회의 동의 등 적법한 절차를 거쳐야 함을 분명히 했습니다. 이는 미국의 요구에 무조건적으로 응하기보다는 한국의 법적 테두리 내에서 감당 가능한 수준의 기여를 하겠다는 전략적 판단으로 풀이됩니다.

또한 최근 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 HHM 나무호의 화재 사고가 외부 공격으로 판명된 만큼, 정부는 선박의 안전과 자유로운 통항을 위한 국제적 노력에 지속적으로 동참하겠다는 의지를 보이고 있으며, 이는 단순한 군사적 지원을 넘어 국제법적 정당성을 확보하는 과정이 될 것입니다. 전시작전권 전환 문제는 한미 양국이 원칙적으로는 합의하고 있으나, 세부적인 시점을 두고는 미묘한 온도 차가 있음을 드러냈습니다. 안 장관은 피트 헤그세스 장관 역시 조건에 기초한 전작권 전환이라는 기본 방향에 전적으로 동의하고 있으며, 이를 조속히 달성하기를 희망하고 있다고 전했습니다.

한국 정부는 기본적으로 2028년 이전까지 전작권을 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 이에 대해 안 장관은 추호의 흔들림 없는 의지를 강조했습니다. 하지만 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 조건 달성 시기를 2029년 1분기로 언급하면서, 양국 간의 인식 차이가 존재하는 것이 아니냐는 우려가 제기되었습니다. 안 장관은 브런슨 사령관의 발언이 연합사의 관점에서 나온 군사적 판단임을 설명하며, 실제 전작권 전환은 한미 군사위원회(MCM)와 한미 안보협의회(SCM)를 거쳐 최종적으로 양국 대통령이 결정하는 엄격한 프로토콜에 따라 진행된다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 미국 측이 한국과는 조금 다른 생각을 가지고 있는 부분이 있다는 점을 인정하며, 이러한 인식의 간극을 좁히기 위한 외교적 노력이 계속되고 있음을 시사했습니다. 이는 단순히 날짜의 문제가 아니라 한국군의 핵심 역량 확보와 주변 안보 환경의 변화라는 복합적인 변수가 작용하고 있기 때문입니다. 또한 한미 정상이 이미 합의한 한국의 핵추진잠수함 건조 추진 사안에 대해서도 심도 있는 논의가 이루어졌습니다. 안 장관은 안보 사안이 경제적 이해관계나 무역 갈등과는 별개의 트랙에서 다뤄져야 한다는 확고한 관점을 전달했습니다.

현재 미국이 이란과 전쟁 중인 긴박한 상황이라 할지라도, 국가 안보의 핵심인 핵잠수함 관련 실무 협의는 조속히 개최되어야 한다는 점에 미국 측과 공감대를 형성했습니다. 이는 외교적 마찰이나 경제적 압박이 안보 협력의 동력을 꺾어서는 안 된다는 한국 정부의 전략적 의지가 반영된 것입니다. 핵추진잠수함은 한국의 해군력 강화뿐만 아니라 북핵 위협에 대응하는 전략적 억제력을 높이는 핵심 자산이기에, 정치적 상황과 무관하게 추진되어야 한다는 논리입니다. 아울러 이번 회담에서는 주한미군 감축이나 전략적 유연성 같은 민감한 이슈는 전혀 논의되지 않았음을 명확히 하여 불필요한 시장의 우려를 차단했습니다.

마지막으로 북한의 핵 및 미사일 위협에 대응하여 확장 억제 능력을 지속적으로 강화하고, 한미 동맹의 신뢰를 바탕으로 빈틈없는 대비 태세를 갖추기로 합의함으로써 동북아시아의 평화와 안정을 유지하기 위한 양국의 결속력을 다시 한번 확인했습니다





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