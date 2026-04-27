한만중 후보, 서울 민주진보교육감 단일화 추진위 수사 의뢰…'선거주권 학살' 주장

2026 서울 민주진보교육감 단일화 경선에서 패배한 한만중 후보가 추진위원회를 수사 의뢰하며, 선거인단 누락 및 삭제 의혹을 제기했습니다. 한 후보는 추진위가 자신의 지지층을 의도적으로 배제하여 선거 결과에 영향을 미쳤다고 주장하며, '선거주권 학살'이라고 비판했습니다.

2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회 소속 경선 후보였던 한만중 후보가 오는 28일 오전, 추진위를 수사 의뢰 할 예정이다. 한만중 후보 측은 강신만 경선 후보도 함께할 예정이라고 밝혔다.

한 후보가 지목한 주요 문제는 '선거인단(시민참여단) 6000여 명 누락·삭제'이다. 한 후보는 추진위가 시민참여단 1차 투표 뒤 정근식 후보를 단일화 당선자로 발표한 다음 날인 지난 24일, '6000명의 주권을 도둑맞았다'라는 제목의 성명을 발표하며, 시민참여단 6000명이 투표권 행사 없이 사라졌다고 주장했다. 이는 승리를 가로채기 위해 한 후보 지지층을 선택적으로 배제한 '선거주권 학살 행위'라고 비판했다. 한 후보는 기획되고 오염된 단일화의 굴레를 벗어나 서울 시민의 직접 심판을 받을 것이라고 선언했다.

한 후보 측 관계자는 선거인단 마감 시 3만 4262명이었으나, 투표 당일 2만 8516명으로 확인되어 6000여 명이 감소한 배경을 설명했다. 추진위는 선거일 5일 연기 후 조사를 진행했는데, 조사 전후로 선거인단이 5746명 감소한 사실을 확인했다. 한 후보는 6000명 감소 사유에 대해 중복 신청 2518건, 참여비 미납 2096명, 참여비 대납 852건, 본인 미가입 158건, 이름 및 연락처 오류, 청소년 생년월일 오류 등을 확인했다. 추진위 측은 배제된 5746명이 한 후보 지지자인지 알 수 없다고 주장하며, 참여비 미납으로 투표권을 주지 않은 것은 한 후보 지지자 문제라고 반박했다.

한 후보 측은 참여비를 납부했음에도 배제된 사례가 다수 발생했다고 주장하며, 추진위가 표적 좌표를 찍듯이 지지자들을 배제했을 의혹을 제기했다. 또한, 모집단 분석 결과 예상 득표의 1/5밖에 카운팅되지 않았다고 덧붙이며, 수사를 통해 진실이 밝혀질 것이라고 강조했다. 한만중 후보는 이러한 문제점을 제기하며 추진위를 수사 의뢰하기로 결정했다





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서울 교육감 단일화 한만중 선거 수사 의뢰

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