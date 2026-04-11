한류, 언어의 벽을 넘어: 한국어의 세계화와 차용어의 흥미로운 현상

한류 열풍과 함께 한국어의 위상이 높아지면서, 한국어의 어휘와 표현이 다양한 언어로 차용되는 현상이 나타나고 있다. 본 기사는 한국어의 차용어 현상, 특히 욕설과 감탄사를 중심으로 살펴보고, 한국어가 다른 언어에 미치는 영향을 분석한다. 한국어의 독특한 특성과 세계화의 과정에서 나타나는 언어 간의 상호 작용을 흥미롭게 조명한다.

한류의 영향으로 한국어 욕설을 아는 외국인이 늘어나면서 외국에서 함부로 말하면 안 된다는 우스갯소리가 나올 정도다. 사진은 침대에 누워 노트북으로 한국어 를 공부하는 외국인의 모습이다. 외래어나 차용어 는 명사가 많은데, 새로운 사물이나 개념을 나타내는 말이 대부분 명사이기 때문이다. 형용사나 동사는 개념화하기 어렵고, 형태론적으로 기존 체계에 융합되기 어려워 상대적으로 적다. 한국어 는 '건강하다/활동하다'처럼 한자어나 외래어 어근에 '하다'가 붙는 형용사나 동사가 많고, 어근 자체는 명사처럼 인식된다. 감탄사는 형태론적 제약이 덜하고, 놀람, 느낌, 부름, 응답 등을 나타내며 즉각적으로 튀어나오는 말이 많아 언어마다 비슷할 수 있다. 예를 들어, '아', '하하' 같은 표현은 놀라움, 기쁨을 나타낸다. 하지만 '아야', '어허'처럼 다른 언어와 다른 표현도 많다. 본능적으로 나오는 말이라 차용이 적을 것 같지만, 의외로 그렇지 않다.

'오호'는 고유어인 반면, '오호(嗚呼)'는 한자어 감탄사다. 한국어 '아야'에 해당하는 독일어 'autsch'가 영어 'ouch'로, '우와'에 해당하는 영어 'wow'가 여러 언어에서 사용되는 것과 같다. '고맙다', '미안하다'처럼 단독으로 쓰이는 말은 언어에 따라 감탄사로 분류되기도 한다. 프랑스어 'merci', 영어 'sorry'는 여러 언어에서 사용된다. 한국인도 가벼운 느낌을 줄 때 '땡큐', '쏘리'를 사용한다. 마음을 깊게 담고 싶지 않을 때 외국어나 차용어를 사용하는 것은 효과적일 수 있다.\한국어는 사용 인구가 약 8천만 명으로 세계 12~15위이지만, 다른 언어에 미치는 영향은 상대적으로 적다. 지리적 고립성, 중국어 외에는 닿는 주요 언어가 없는 점 등이 원인으로 꼽힌다. 한국어보다 사용 인구가 적은 유럽 및 동남아시아 언어들 간에도 상호 영향이 있는데, 타히티어가 라파누이어 및 프랑스령 폴리네시아 언어에 영향을 준 사례가 있다. 한국어는 '절'이 일본어 '데라'가 된 것처럼 중세 이전 어휘가 조금 있고, 현대 일본어 속어 및 방언에 차용된 낱말이 있지만, 고립된 환경에 가까웠다. 1990년대 이후 국제화와 한류를 통해 아시아 언어에 영향을 미치기 시작했고, 특히 한국 문화, 사회와 관련된 어휘를 중심으로 나타난다.\한국어가 중국어, 몽골어에 차용되는 사례를 다룬 연구도 있다. 현재 한국에 5~6만 명의 몽골인이 거주하며, 몽골은 한국 노동자, 이주민 출신 비율이 높다. 몽골어에 차용된 한국어는 음식, 사회 문화 현상, 비속어 등 다양하다. '김치', '소주'는 한국인을 지칭하고, '오빠'는 한국 남자, '아가씨'는 유흥업소 여성을 의미한다. '새끼', '씨발' 같은 욕설은 나쁜 사람을 지칭하거나 한국인을 비하하는 의미로 사용되기도 한다. 비속어는 유행을 타기 쉬워 연구 당시와 현재 상황이 다를 수 있지만, 영향은 지속될 것이다. 몽골인들이 한국 욕설을 접하거나, 한국 드라마 등 대중문화의 영향을 받았을 가능성이 있다. 한국인이 욕설을 많이 사용하는지, 다른 언어권과 비교 분석이 필요하다. 칠레에서는 스페인 사람을 비속어에서 유래한 coño라고 부르는 것과 유사한 사례이다. 한류의 영향으로 중국어권에서도 한국어 욕설 西巴를 아는 젊은이들이 늘어났다. K 드라마 인기로 한국어 욕설을 아는 외국인이 많아, 외국에서 함부로 말하면 안 된다는 농담이 나올 정도이다. 영어 욕설 fuck과 파생어, shit는 할리우드 영화로 인해 전 세계적으로 알려져 있다. 영어 사용자가 많은 독일어, 네덜란드어, 스칸디나비아어 사용 국가에서는 자국어 욕설과 함께 영어 욕설도 자주 사용한다. 한국어와 영어는 성행위를 뜻하는 욕설이 주를 이루는 반면, 독일어와 일본어는 똥을 뜻하는 욕설이 주를 이루는 것처럼 언어권마다 차이가 있다. 외국어 욕설이 자국어보다 임팩트가 적어 사용하기도 한다. 넷플릭스 한국 드라마의 인도네시아어, 필리핀어 자막/더빙에는 '오빠', '화이팅/파이팅' 같은 콩글리시 감탄사가 그대로 사용된다. 이는 한국 드라마를 즐겨보는 동남아시아 사람들에게 친숙한 표현이기 때문이다. 브라질에서도 '오빠(opa)'가 '이런, 대박, 우와'를 뜻하는 감탄사로 사용된다. 이미 'oppa'와 'fighting'이 옥스퍼드 영어사전에 등재되었고, shibal도 등재될 경우 브라질 한류 팬들은 opa!를 외칠지도 모른다





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