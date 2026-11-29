무소속 한동훈 의원은 11월 29일 국회 소통관에서 국민의힘 중앙윤리위원회가 진행한 자신에 대한 제명 처분이 조작됐다고 주장하며, 법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기하고 효력정지 가처분도 신청할 것이라고 밝혔다.

무소속 한동훈 의원은 2026년 11월 29일 국회 소통관에서 열린 기자회견을 통해 자신에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회 제명 처분이 조작되었다고 주장했다. 한 의원은 윤리위의 제명 결정 과정에 정치적 의도가 개입되어 있으며, 이를 원천 무효로 간주하여 법적인 조치를 취하겠다고 명시적으로 밝혔다.

법적 대응 및 무효 소송 제기 계획

한동훈 의원은 이날 기자회견에서 법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기할 것이라고 선언했다. 동시에 제명 결의에 대한 효력정지 가처분 신청도 병행하겠다는 방침을 밝혔다. 그는 원천 무효인 조작된 제명과 기획된 숙청 행위에 대해 법원이 신속하고 공정한 판단을 내려줄 것을 요청했다. 이는 당 내 윤리 절차의 정당성을 부정하고 사법부의 개입을 통한 구제를 모색하는 중대한 결정으로 평가된다.

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한 의원은 과거 6월 실시된 부산 북갑 보궐선거에서 무소속으로 출마해 승리한 경험을 회상하며, 당시 사회적으로 '비정상이 정상화될 것'이라는 기대가 컸다고 언급했다. 그러나 현재는 일부 당권파들의 전횡과 극단적인 사당화가 오히려 심화되고 있다고 비판했다. 그는 충분히 인내하며 정치적 방법을 통해 해결책을 모색했으나, 당권파들이 '제명이 무효화되면 또 다른 징계를 가하겠다'며 법과 상식을 조롱하는 태도에 절망했다고 밝혔다.

조작 징계 의혹 및 장동혁 대표 비판

한동훈 의원은 국민의힘 장동혁 대표가 윤리위원회 배후에서 조종을 했다는 의혹을 제기한 전직 윤리위원의 진술을 인용했다. 장 대표가 윤리위원장에게 사주를 은밀하게 전달하며, 마치 군사작전처럼 제명을 기획했다는 것이다. 한 의원은 이를 당 대표의 정치적 욕심을 채우기 위해 처음부터 십자가 처형 방식으로 기획된 조작 제명이라고 규정했다.

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이어 그는 자신 한 사람뿐만 아니라, 보수의 미래를 걱정하며 당 운영을 건설적으로 비판해온 당원들에 대한 찍어내기식 징계도 모두 조작과 숙청의 과정이었다고 주장했다. 이는 최악의 사당화이자 정당민주주의의 실종 현상이라고 강하게 비판했다. 한 의원은 '당게'에 가입하거나 관련 글을 작성한 사실이 전무하며, 가장 문제가 없다는 것을 대신 설명해준 사람이 장 대표였다고 반박했다.

정치적 의도 및 향후 전개 전망

한동훈 의원은 당권 승부나 정치공학을 고려한 조치가 아니라고 단호히 밝혔다. 질문자가 내년 국민의힘 전당대회를 염두에 둔 질문을 했을 때, 지금 대한민국이 처한 큰 위기 앞에 그런 사소한 계산을 할 여유가 없다고 반박했다. 그는 이재명 대통령과 야당의 행태를 비교하며, 특검과 윤리위원회 남용은 국가적 차원의 문제라고 역설했다.

한 의원은 자기 재판을 막기 위해 특검을 만들고 가이드라인을 제시하는 이재명 대통령을 언급하며, 자기 정적을 없애려 청부업자 같은 윤리위를 구성하고 지시를 내리는 야당 지도부를 비판했다. 그는 조작 징계를 바로잡는 것이 자신이나 피해자들만의 문제가 아니라, 전통의 공당 국민의힘의 존립 문제이며, 민주당의 폭거를 막아야 할 상식적인 국민 모두의 문제라고 강조했다.

지난 1월 국민의힘 윤리위는 한 의원 가족이 당원 게시판에 윤석열 전 대통령 부부 등을 비방하는 글을 조직적으로 게시했다는 의혹과 관련해 한 의원에게 최고 수위인 제명을 결정했다. 그러나 최근 당시 제명 결정에 참여했던 전직 윤리위원이 장동혁 대표의 개입을 주장하며 자료를 배포해 논란이 확산된 바 있다. 한 의원은 지난 10개월간 불법적이고 원천 무효인 제명을 공당의 자정 기능을 통해 해결하려 노력했으나, 법적 방법 외에 대안이 없다고 결론 내렸다.

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한동훈 의원이 예고한 무효 소송과 가처분 신청은 향후 국민의힘 내부 갈등과 법정의 대립으로 이어질 가능성이 높다. 법원의 신속한 판단이 요구되는 가운데, 한 의원의 법적 대응이 정당 내 민주주의 회복과 정치적 균형에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.