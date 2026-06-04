한동훈, 부산 북갑 보궐선거 승리…보수 재건 신호탄

국민의힘에서 제명된 한동훈 무소속 후보가 부산 북갑 보궐선거에서 당선되며 정치적 재기에 성공했다. 보수·중도층의 지지를 받은 그는 보수 재건과 이재명 정권 견제를 강조했다. 복당 가능성과 보수 진영 재편의 핵심 축으로 부상할지 주목된다.

6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 후보가 당선되면서 정치적 재기에 성공했다. 국민의힘에서 제명된 지 약 6개월 만에 벌어진 이번 승리는 보수 진영 내 새로운 바람을 예고한다. 한 당선인은 선거운동 기간 내내 보수 재건 과 이재명 정권 견제를 핵심 공약으로 내세우며 유권자들의 지지를 호소했다.

그는 구포시장 등 지역을 직접 방문해 시민들과 소통한 결과, 청와대 AI미래기획수석 출신인 하정우 더불어민주당 후보와 재선 의원 출신 박민식 국민의힘 후보를 모두 제치고 1위를 차지했다. 이로써 무소속 후보로서 여야 정당 후보를 누른 이례적인 사례로 기록됐다. 한 당선인은 당선 직후 민심이 두렵고 위대하다며 민심만 바라보는 정치인이 되겠다고 밝혔다. 특히 그는 보수 재건의 명분에 공감하는 국민의힘 의원들이 많다며 이번 선거 결과가 보수 재건의 초석이 될 것이라고 강조했다.

이번 선거의 승리 요인으로는 한 당선인의 지역 밀착형 유세와 강력한 보수 메시지가 보수·중도층 유권자의 호응을 이끌어낸 점이 꼽힌다. 일각에서는 장동혁 국민의힘 대표의 강성 노선에 대한 반감이 한 당선인에게 표를 몰아줬다는 분석도 있다. 실제로 국민의힘 내 친한계와 비한계 간 갈등이 표심에 영향을 미친 것으로 보인다. 이제 정치권의 관심은 한 당선인의 국민의힘 복당 가능성과 보수 진영 재편 과정에 쏠리고 있다.

국민의힘 당규에 따르면 제명 후 5년간 재입당이 제한되지만 최고위원회 승인 시 예외가 가능하다. 그러나 장동혁 대표가 사퇴 의사가 없고 당내 반대 여론도 만만치 않아 복당이 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 한 당선인은 복당에 대해 부당하게 제명된 날 반드시 돌아가겠다고 약속했으며 이번 승리는 그 약속을 실천하는 과정이라고 말했다. 한편, 한 당선인은 검사 출신으로 윤석열 정부 초대 법무부 장관을 지낸 뒤 국민의힘 비상대책위원장과 당대표를 역임했다. 12·3 내란 당시 당대표로서 윤 전 대통령의 비상계엄에 반대하며 탄핵 표결에 참여한 후 2024년 12월 당대표직에서 물러났다.

이후 대선 경선에서 김문수 후보에게 패했으나 이번 보궐선거 승리로 정치적 입지를 다시 다지게 됐다. 친한계 의원은 한 후보가 혼자의 힘으로 여당 후보를 이겼다며 국회 입성 후 정국을 주도할 힘을 가질 것이라고 평가했다. 검찰 내 윤석열 사단 핵심으로 불렸던 한 당선인이 무소속으로 보수 재건을 이끌게 될지, 아니면 국민의힘에 복당해 당내 개혁을 주도할지 주목된다. 이번 선거는 보수 진영의 분열과 재편 가능성을 동시에 보여준 사례로, 향후 정치 지형에 큰 변화를 예고한다.

부산 북갑 지역 주민들은 한 당선인의 지역 발전 공약 이행을 기대하며, 전국적으로는 보수 정치의 새 판 짜기가 시작될 것으로 보인다





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