한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구를 잇따라 방문하며 보궐선거 출마 가능성을 높이고 있습니다. 대구와 부산을 저울질하며, 부산 북구를 유력한 선택지로 고려하는 가운데, 하정우 청와대 AI수석, 조국혁신당 조국 대표 등과의 경쟁 구도가 예상됩니다. 보궐선거를 둘러싼 여야의 치열한 경쟁과 향후 정치 행보에 대한 분석을 담았습니다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구 를 다시 찾아 정치적 행보를 이어가고 있습니다. 8일 자신의 인스타그램에 부산 만덕 횡단보도 앞에서 하교하는 학생들과 만난 사진을 공개하며, 북구에 대한 지속적인 관심을 드러냈습니다. 이는 일회성 방문이 아닌, 지난달 구포시장 방문 및 상가 홍보 영상 게시 등 꾸준한 행보의 연장선상에 있습니다. 이러한 행보가 북구 보궐선거 와 관련된 것이라는 관측이 지배적인 가운데, 전재수 의원의 부산시장 출마와 민주당 경선 결과에 따라 북구 국회의원 보궐선거 가 치러질 가능성이 높아졌기 때문입니다.\대구와 부산, 두 지역을 놓고 한 전 대표의 출마 가능성을 저울질하는 시선이 많습니다. 보수 텃밭인 대구는 한 전 대표가 서문시장을 방문하여 환영을 받기도 했지만, 국민의힘 공천 파동으로 인한 혼란과 주호영 의원의 대구시장 출마 변수, 그리고 김부겸 전 총리와 이진숙 전 위원장의 출마 가능성 등 복잡한 상황에 놓여 있습니다.

대구시장 선거 출마가 쉽지 않다면, 부산 북구가 더 현실적인 선택지가 될 수 있습니다. 북구는 당선 가능성이 대구보다 높다는 분석이 지배적이며, 지역 내 유력한 경쟁자가 부재한 상황도 한 전 대표에게 유리하게 작용할 수 있습니다. 국민의힘에서는 박민식 전 의원이 거론되지만, 과거 서울 출마 경력으로 인해 어려움이 예상됩니다.\더불어민주당에서는 하정우 청와대 AI수석의 출마 가능성이 제기되며, 여야의 치열한 경쟁 구도가 예상됩니다. 전재수 의원은 하 수석을 직접 언급하며 새로운 세대의 등장을 기대했고, 조승래 사무총장이 하 수석에게 북구 출마를 권유하는 등 적극적인 움직임이 보이고 있습니다. 하 수석 본인은 출마에 신중한 입장을 보였지만, 향후 가능성을 열어두었습니다. 조국혁신당 조국 대표는 하남시 출마 가능성을 시사하면서, 부산 북구는 민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈의 삼파전 구도가 형성될 가능성이 커지고 있습니다. 한 전 대표에게는 표 분산 및 조직력, 그리고 이재명 대통령의 높은 국정 지지율 등 극복해야 할 과제들이 산적해 있습니다. 하지만 한 전 대표의 꾸준한 북구 방문을 통한 인지도 상승은 긍정적인 요소로 작용할 수 있으며, 북구가 국회 복귀를 위한 중요한 발판이 될 것이라는 전망이 지배적입니다. 독립언론 아이엠피터뉴스에서도 해당 기사를 다루고 있습니다





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