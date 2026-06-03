한동훈 무소속 후보, 부산 북갑 보궐선거 당선…'북구 발전·보수 재건·균형추 맞추겠다'

부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 무소속 한동훈 후보가 당선되었다. 한동훈 당선인은 선거사무소에서 당선 확정 후 기자회견을 열어 북구 발전과 보수 재건, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다는 각오를 밝혔다. 그는 민심의 위대함을 실감하며 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다고 약속했다. 또한 이번 선거가 시대정신이 담긴 역사적인 선거였음을 강조하고, 상대 후보들을 respect하면서도 보수 진영 내 노선 투쟁에서 승리했음을 내세웠다. 기적적으로 선택해준 시민들의 결정에 감사하며, 보수 재건과 정치 발전을 위해 최선을 다하겠다고 결심을 전했다.

무소속 한동훈 후보가 부산 북갑 국회의원 보궐선거 에서 당선이 확정되었다. 한동훈 당선인은 부산 북구 선거사무소에서 취재진에게 북구 발전과 보수 재건 , 이재명 정권 의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다는 의지를 밝혔다.

그는 역사적인 승리를 이룬 시민들에 대한 감사와 함께 민심을 두려워하고 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다고 말했다. 이번 선거는 단순한 지역 선거를 넘어 시대정신이 담긴 역사적인 선거였다고 평가하며, 박민식 후보와 하정우 후보에게도 존경의 마음을 전했다. 또한 이목이 집중된 승부에서 하 후보와 박 후보를 돕기 위해 나선 분들께도 수고를 치하했다. 보수 재건의 시급성을 강조하며, 대한민국 국민이 보수 재건을 해내라는 명령을 내렸다고 생각한다고 했다.

민심의 바람이 불었고, 시대정신의 큰 바람 앞에 자신이 있었다고 서술하며, 감정 섞인 문제를 만들지 않으려 노력한다고 말했다. 약속했던 제명된 자리로 돌아가겠다는 약속을 지키겠다고 재차 강조했다. 북구에서의 싸움은 대한민국 보수 정치의 노선 투쟁이었으며, 이재명 정권을 대리한 하정우 후보와 장동혁 당권파와 궤를 같이하는 박민식 후보를 상대로 정면으로 맞서 싸웠음을 상기시켰다. 연고 없는 무소속 후보를 기적적으로 선택해준 시민들의 결정의 의미를 정치 발전과 보수 재건 성과에 새기겠다고 다짐했다.

공직 생활의 목표가 무슨 자리가 되려는 것이 아니라 무엇을 이루려는 것임을 강조하며, 보수 재건, 북구 발전, 대한민국 균형추 맞추기를 반드시 해내겠다고 다시 한번 굳게 다짐했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한동훈 부산 북갑 보궐선거 무소속 보수 재건 이재명 정권 대한민국 균형추 시대정신

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[매경춘추] '리스펙트'의 해법오랫동안 필자에게 진료받은 고등학생 환자가 대뜸 '선생님, 리스펙트(respect)합니다'라고 인사했다. '존중, 존경한다'의 의미로 젊은 사람들이 자주 쓰는 표현이라고 옆에 있던 간호사가 알려주었다. 무뚝뚝한 줄만 알았던 사춘기 환자의 진심 어린 인사에 놀랐고, 젊은 친구들이 상대를 존중하는 표현을 많이 한다는 사실에 기뻤다. 요즘 어느 모임에서나 빠지지..

Read more »

“’Adults will pay, so read freely’: Small bookstore’s big act of kindness“I hope the ‘We’ll Buy You a Book Project’ helps teenagers realize that there are adults who respect and trust their choices.” In front of the inde...

Read more »

Jeong Seong-ho “The prosecution did not appeal even after Rep. Jang Dong-hyeok of the People Power Party received a 100% not-guilty verdict at the first-instance election-law trial··· there are not a few cases of giving up appeals”On the 12th, Justice Minister Jeong Seong-ho said that, most recently, with respect to People Power Party leader Rep. Jang Dong-hyeok, a 100% not-g...

Read more »

President Lee, after visiting the site of the act of resistance by Yun Bong-gil, says politics of respect rather than the logic of power and diplomacy of cooperation rather than confrontation are neededOn the 8th, President Lee Jae-myung stated that politics of respect rather than the logic of power and diplomacy of cooperation rather than confron...

Read more »

“야! 대신 이름, 업무효율 높아진 것 체감돼”···울산서 닻 올린 ‘이주노동자 이름 부르기’“직장에서 이름으로 부르면 존중(Respect) 받는 느낌이 들어요. ‘야’라고 반말로 부르면 무시하는 것 같은 느낌이 들고요.” 울산 자...

Read more »

Police Chief Says He Will Respect Prosecutors' Views on Arrest Warrant for Rep. ParkThe Seoul Police Chief has stated that he will respect the prosecutors' views on the arrest warrant for Rep. Park, who is suspected of defrauding investors.

Read more »