한동훈 예비후보의 위험한 선택, 고문 논란 정형근 전 의원 후원회장 위촉 파문

한동훈 예비후보가 고문 의혹과 묵사마 스캔들로 논란이 된 정형근 전 의원을 후원회장으로 앉히면서, 그의 정치적 가치관과 인권 의식에 대한 강한 비판이 제기되고 있습니다.

부산광역시 북구갑 지역구 출마를 준비하고 있는 무소속 한동훈 예비후보가 과거 논란의 중심에 섰던 정형근 전 한나라당 국회의원을 후원회장으로 위촉하면서 정치권과 시민사회에서 거센 비판의 목소리가 나오고 있습니다.

정형근 전 의원은 부산 북강서 갑 지역에서 3선을 지낸 중진 정치인이지만, 그의 정치적 이력은 공안 검사 출신이라는 점과 국가안전기획부의 핵심 보직을 거쳤다는 점에서 항상 그림자가 따라다녔습니다. 특히 그는 과거의 여러 스캔들과 인권 침해 논란으로 인해 대중들에게 긍정적인 이미지보다는 구태 정치인의 전형으로 기억되는 인물입니다. 이러한 인물을 후원회장이라는 중책에 앉힌 한동훈 후보의 선택을 두고, 보수 진영의 재건이라는 명분이 무색하게 과거의 잘못된 공안 통치 시대로 회귀하려는 것이 아니냐는 우려가 깊어지고 있습니다.

이에 따라 그동안 잊혔던 정 전 의원의 파란만장하고도 논란 가득한 과거 행적들이 다시금 수면 위로 떠오르고 있습니다. 정형근 전 의원을 상징하는 가장 희화화된 사건으로는 이른바 묵사마 사건과 디스켓 사건을 꼽을 수 있습니다. 2005년 당시 정 전 의원은 서울의 한 호텔 객실에서 40대 여성과 수 시간 동안 함께 머문 사실이 언론을 통해 보도되며 큰 파문을 일으켰습니다. 당시 그는 부적절한 관계라는 의혹을 전면 부인하며, 평소 알고 지내던 지인이 외국에서 사다 준 묵주를 전달받기 위해 잠시 들렀을 뿐이라는 황당한 해명을 내놓았습니다.

독실한 천주교 신자임을 자처하며 묵주를 핑계 삼은 그의 모습은 당시 최고의 인기를 누리던 배용준의 욘사마라는 별명과 결합하여 묵사마라는 조롱 섞인 별명으로 굳어지게 되었습니다. 또한 2003년 국회 대정부질문 당시 그는 특정 교수를 간첩으로 몰아세우며 그 증거라며 3.5인치 플로피 디스크의 겉모습을 복사한 종이 사진을 제시하는 어처구니없는 행태를 보였습니다. 디지털 데이터의 내용이 아닌 단순한 외관 사진을 증거로 내세운 이 사건은 정보화 시대에 상식 밖의 행동이라는 비판과 함께 그를 희극적인 인물로 만들었습니다.

하지만 정 전 의원의 과거에는 웃어넘길 수 없는 참혹한 인권 유린의 기록들이 남아 있습니다. 그는 안기부 대공수사국장과 제1차장 등 대공 수사의 핵심 요직을 거치며 수많은 고문과 강압 수사 의혹에 휩싸였습니다. 1989년 밀입북 사건으로 수사를 받았던 서경원 전 의원은 정 전 의원이 2주 동안 잠을 재우지 않고 구타와 고문을 가했다고 증언했으며, 방양균 전 비서관 역시 정 전 의원으로부터 직접적인 고문을 당해 허위 진술을 강요받았다고 구체적으로 밝혔습니다.

더욱 충격적인 것은 2004년 양홍관 씨의 증언으로, 정 전 의원이 수사 과정에서 막대기로 성기를 수십 차례 때리는 성고문을 자행했다는 주장이 제기된 점입니다. 또한 민주화 운동의 상징인 김근태 전 의원의 고문 사건 당시에도 정 전 의원이 대책 회의에 참석하고 고문 수사에 개입했다는 의혹이 끊이지 않았습니다. 비록 정 전 의원은 이러한 의혹들을 대부분 부인해 왔으나, 당시 피해자들의 일관된 증언과 공소장 등에 적시된 기록들은 그가 공안이라는 이름 아래 얼마나 잔인하게 인권을 유린했는지를 보여주는 증거가 되고 있습니다. 더욱이 정 전 의원은 국회의원의 불체포 특권을 악용한 대표적인 인물로 평가받습니다.

과거 고문 관련 발언과 명예훼손 혐의로 검찰의 소환 요구를 수십 차례 받았음에도 그는 이를 무시했으며, 체포 영장이 발부되자 옷을 갈아입겠다는 핑계로 시간을 벌거나 당원들과 함께 바리케이드를 쳐서 검찰의 진입을 물리적으로 막아내는 파렴치한 모습을 보였습니다. 결국 임시국회를 소집해 회기 중 불체포 특권을 누림으로써 사법 절차를 회피한 사건은 당시에도 큰 공분을 샀습니다. 이는 국민의힘 비상대책위원장 시절부터 불체포 특권 폐지를 강력하게 주장해 온 한동훈 후보의 평소 소신과 정면으로 배치되는 대목입니다.

특권 폐지를 외치던 정치인이 정작 자신의 후원회장으로는 특권 남용의 상징과도 같은 인물을 세웠다는 점에서 한 후보의 진정성에 강한 의구심이 제기되고 있습니다. 결국 이번 인사 논란은 단순한 후원회장 위촉을 넘어 한동훈 후보가 지향하는 정치적 가치와 역사관에 대한 근본적인 질문을 던지고 있습니다. 강수영 변호사를 비롯한 많은 비평가들은 보수 표를 얻기 위해 고문 가해자이자 극우 뉴라이트 성향의 인물을 기용한 것은 한 후보의 정치 철학이 매우 실망스럽다는 점을 시사한다고 지적합니다.

서울대 법대 졸업과 검사 경력이라는 궤적이 비슷하다는 이유만으로, 혹은 지역구의 보수 지지층을 결집시키겠다는 단기적인 전략만으로 인권 유린의 역사를 가진 인물을 곁에 둔 것은 민주주의 시대의 정치인으로서 적절치 못한 처사라는 비판입니다. 색깔론 정치의 원조이자 공안 통치의 상징인 정형근이라는 인물을 통해 한동훈 후보가 보여준 행보는 그가 주장하는 새로운 보수의 가치가 과연 무엇인지, 그리고 그가 생각하는 정의와 인권의 기준이 어디에 있는지를 다시금 되돌아보게 만듭니다





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