한동훈 의원 '제명 조작' 주장에 장동혁 대표 반박·국회 기자회견 연달아 열려

무소속 한동훈 의원이 국민의힘 단체 제명을 조작 주장하며 장동혁 대표와 윤리위원을 상대로 걸버를 펴는 가운데, 장 대표는 조작 징계 전모를 인정하지 않았다. 국회의사당에서 이어진 거품 던지기 보도

무소속 한동훈 의원은 11일 국회 소통관에서 국민의힘 당내 제명 조작 주장을 공개했다. 그는 장동혁 대표가 '정치적 숙청'을 목적으로 한 조치를 이끈 것이라며 증거를 요구했다.

제명 논란의 핵심 배경

지난 1월 국민의힘 중앙윤리위원회는 '당원 게시판'에 윤석열 전 대통령 부부 비방글이 올라왔다며 한동훈을 제명했다. 윤리위는 해당 글이 '악질적인 허위조작정보'라고 단정했고, 연구 소유권이 완전한 당 내부 기구라고 주장했다.

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황경성 중앙윤리위원은 11일 보도자료를 통해 이 징계가 장동혁 대표의 '정치적 숙청'과 연계돼 조작됐다고 밝히며, 윤리위 전체가 장 대표의 소유물이라고 비판했다.

한동훈 의원의 비판과 요구

한동훈은 '저에 대한 제명은 현직 윤리위원이 조작 징계했다'며 장 대표에게 재무장 및 사과를 요구했다. 그는 징계가 무효화돼야 한다고 강조하며, 장 대표가 '정치적 숙청' 사실을 알고 있다고 주장했다.

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더 나아가 그와 '친한' 인물인 진 의원까지도 장 대표 사퇴를 요구하며 공개적으로 비판했다.

장동혁 대표의 반응과 보복 예감

장 대표는 기자대면에서 '조작 징계'가 사실이라며 '언론 조작' 증거가 수사기관과 당에 보관돼 있다고 주장했다. 그는 황 경성을 포함한 윤리위원의 주장을 '알 수 없음'으로 회피하며, 윤리위원장이 조작과 무관하다고 말했다.

그는 윤리위원장인 윤민우와의 만남이 '조작 징계와 무관'이라고 강조했고, 준비된 근거 없이 장 대표가 당내 권위와 지위를 유지할 수 있다고 밝혔다.

현재 상황과 향후 전개 예상

한동훈과 진 의원이 장 대표에 대한 사퇴를 요구하며 일련의 기자회견이 이어지면서 국회 내 정치적 긴장이 고조될 전망이다. 장 대표는 현직 의장을 계속 수행할 의사를 밝히며 정당 내 갈등을 축소하려는 입장을 보였다.

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현재는 증거 공개·검증 절차가 진행 중이며, 특히 윤리위원의 결제 문서와 장 대표의 이메일, 서버 기록이 논란의 핵심이 될 것이다. 이어지는 보도에 따라 각 당과 국회 관계자들의 입장이 재조정될 가능성이 있다.