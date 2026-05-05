한동훈 전 대표 무소속 출마에 국민의힘 내홍…‘친한계’ 의원들 공개 반발

부산 북구갑 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표를 둘러싸고 국민의힘 내부 갈등이 심화되고 있다. 장동혁 대표는 친한계 의원들의 지원에 경고 메시지를 보냈고, 친한계 의원들은 징계의 부당함을 주장하며 반발하고 있다.

부산 북구갑 보궐선거 에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표를 둘러싼 갈등이 심화되고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 한 전 대표를 지원하는 ‘ 친한계 ’ 의원들의 움직임에 대해 정확한 사실관계 확인 후 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

이는 한지아 의원이 한 전 대표의 예비후보 등록 현장을 방문하는 등 친한계 의원들의 공개적인 지원이 이어지자 나온 경고 메시지로 해석된다. 국민의힘은 박민식 전 국가보훈부 장관을 부산 북구갑 후보로 확정했지만, 장 대표는 한 전 대표와의 연대 가능성을 일축하며 당의 제명 결정에 변화가 없음을 강조했다. 한편, 친한계 의원들은 징계의 부당함을 지적하며 보수 진영의 화합을 주장하고 나섰다. 한지아 의원은 징계가 보수 진영에 미칠 영향에 대한 우려를 표명하며 징계보다는 화합이 필요하다고 강조했다.

배현진 의원은 한 전 대표를 억지로 제명한 것에 대한 비판적인 입장을 밝혔으며, 박정훈 의원은 송언석 원내대표의 이중적인 태도를 지적했다. 이러한 상황은 국민의힘 내부에서 또다시 내홍이 발생할 수 있다는 관측을 낳고 있다. 한동훈 전 대표의 무소속 출마와 친한계 의원들의 지원은 국민의힘 지도부에 대한 공개적인 도전으로 이어지고 있으며, 당내 갈등이 보궐선거 결과에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 특히, 보수 진영 전체의 가치와 미래에 대한 논쟁으로 확산될 가능성도 제기되고 있다.

장동혁 대표는 당의 원칙을 강조하며 한 전 대표와의 관계 회복 가능성을 부정했지만, 친한계 의원들은 보수 재건을 위해 초당적인 협력이 필요하다고 주장하며 강경한 태도를 보이고 있다. 이들의 반발은 단순한 당내 갈등을 넘어 보수 진영의 이념적 분열을 보여주는 단면으로 해석될 수 있다. 국민의힘은 이러한 갈등을 어떻게 해결하고 보수 진영의 단결을 이끌어낼 수 있을지가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 또한, 한동훈 전 대표의 무소속 출마가 부산 북구갑 보궐선거 결과에 미치는 영향과 향후 정치 행보에 대한 관심도 높아지고 있다.

이번 사태는 국민의힘 내부의 권력 구조와 이념적 갈등을 심층적으로 드러내는 계기가 되었으며, 당의 미래를 위한 중요한 시험대가 될 것으로 예상된다. 특히, 보수 진영의 지지층 결집과 새로운 정치적 세력 구축 가능성에 대한 전망도 엇갈리고 있다. 한동훈 전 대표의 지지자들은 그의 정치적 행보에 대한 기대감을 높이고 있으며, 국민의힘 지도부는 당내 갈등을 최소화하고 보수 진영의 단결을 이루기 위한 방안을 모색해야 할 것이다. 이번 보궐선거 결과는 향후 정치 지형에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 국민의힘의 위기 극복 능력과 보수 진영의 미래가 걸린 중요한 시험대가 될 것이다





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