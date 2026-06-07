한동훈 무소속 의원, 선관위 외부 감사 및 휴가·휴직 제한 법안 발의 예정

한동훈 무소속 의원이 중앙선거관리위원회에 대한 외부 감사 도입과 선거 기간 중 직원 휴가·휴직 제한을 골자로 하는 법안을 발의하겠다고 밝혔다. 감사원법 개정을 통해 선관위를 감시하고, 동시에 대통령의 개입을 차단하는 방안을 제시했다. 또한 통계를 근거로 선거철 휴가·휴직 남용으로 인한 선거 관리 부실 문제를 지적하며 민간 수준의 제한 입법을 추진할 것이라고 했다.

한동훈 무소속 의원 이 중앙선거관리위원회 에 외부 감사 를 실시할 수 있도록 감사원법을 개정하고, 선거 기간 중 선관위 직원들의 휴가 및 휴직 사용을 제한하는 법안을 발의하겠다고 7일 밝혔다. 한 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 두 건의 게시물을 통해 이 같은 입장을 전하며, 선관위가 감시받지 않는 성역이 되면서 선거 관리 의 기본이 위협받는 상황이 확인되었으므로 새로운 입법을 통해 문제를 바로잡아야 한다고 강조했다.

그는 감사원법 제24조에 중앙선관위 및 각급 선관위에 대한 직무감찰을 가능하게 하는 근거 규정을 추가하고, 대대적인 감사원 직무감찰을 시행하는 개정안을 발의할 것이라고 밝혔다. 또한 개정안에는 선관위에 대한 직무감찰을 대통령에게 보고하지 못하도록 하는 예외 규정을 포함해, 외부 감사를 통한 선관위 제어와 동시에 감사원 감사를 통한 대통령의 선관위 개입 여지도 차단해야 한다고 설명했다.

한편 한 의원은 선거철마다 선관위 직원들의 휴가·휴직자가 급증하는 통계를 근거로, 선거 관리 전문성을 가진 직원들이 휴가와 휴직을 집중적으로 사용 while 선거 관리가 부실해지는 문제를 지적했다. 2021년 2월에는 휴직자가 84명이었으나, 대선과 지방선거가 겹쳤던 2022년 6월에는 226명으로 급증했고, 조기 대선이 예상되었던 2025년 2월에도 131명, 지방선거가 예정된 2026년 5월에는 176명이었다는 통계를 제시했다. 그는 국민 혈세로 급여를 받는 선관위 공무원들의 성실한 업무 수행을 위해 휴가 및 휴직을 합리적으로 제한할 필요가 있다며, 민간 사업장 수준으로 제한하는 개혁 입법을 제2호 법안으로 발의할 의사를 밝혔다





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