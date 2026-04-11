한동훈, 수원 팔달문 찾아 당내외 현안 비판…조국·尹 대통령 향한 쓴소리

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 수원 팔달문 인근 전통시장을 방문하여 당내 상황, 조국 대표의 정치 행보, 그리고 윤석열 대통령의 최근 행보에 대해 날카로운 비판을 쏟아냈다. 그는 당의 리더십 부재와 경기지사 공천 난항을 지적하는 한편, 조국 대표의 하남 출마에 대한 비판과 전재수 의원의 불기소 처분에 대한 강도 높은 비난을 이어갔다. 또한 윤 대통령의 이스라엘 관련 발언에 대한 우려를 표명하며, 정치권의 여러 문제점을 지적했다.

국민의힘 에서 제명된 한동훈 전 대표가 11일 수원 팔달문 인근의 전통시장을 찾아 시민들과 소통하며 다양한 현안에 대한 입장을 밝혔다. 이날 한 전 대표는 지지자들과 함께하는 ‘해피마켓’ 행사를 통해 지역 경제 활성화를 독려하는 한편, 최근 당내 상황과 관련된 날카로운 발언들을 쏟아냈다. 그는 장동혁 대표의 미국 방문 계획에 대해 “미국에 지방선거 표가 있느냐”며 비판적인 시각을 드러냈으며, 국민의힘 의 경기지사 후보 공천 난항에 대해서는 “경기도는 한국에서 시민이 가장 많이 살고 있는 지역인데, 당권파가 마치 포기한 듯 행동하고 있다”고 강하게 비판했다. 또한, 그는 이른바 ‘계엄 및 탄핵의 강’을 언급하며 “그 강을 건너서 미래를 얘기하고 이 정부를 견제해야 하는데, 당권파가 장악한 국민의힘 에는 국민이 아직 그런 자격을 인정을 안 해주고 있다”고 지적했다.

한 전 대표의 이러한 발언들은 최근 국민의힘 내의 분열과 갈등, 그리고 당의 미래 전략에 대한 우려를 반영하는 것으로 풀이된다. 그는 현 시국에 대한 쓴소리를 아끼지 않으면서, 당의 쇄신과 변화를 촉구하는 목소리를 높였다.\한 전 대표는 조국 조국혁신당 대표의 경기 하남 국회의원 보선 출마 가능성에 대해서도 언급했다. 그는 조 대표의 부산 출마 가능성이 제기되었던 상황을 언급하며 “역시 예상되는 조국 정치”라고 비판했다. 특히, 그는 조 대표가 하남을 ‘험지’라고 표현한 것에 대해 “민주당이 지난 총선에서 이겼던 곳이 왜 험지냐”며 반문했다. 또한, 전재수 더불어민주당 의원의 부산 북구갑 출마 가능성에 대해서는 “아직 선거 자체가 확정된 것은 아니다”라고 언급하면서, “제가 부당하게 제명된 날 ‘저는 반드시 돌아옵니다’라고 했다”고 덧붙여 자신의 정치적 행보에 대한 의지를 드러냈다. 그는 전재수 의원의 ‘통일교 금품 수수 의혹’ 관련 검·경 합동수사본부의 불기소 처분에 대해서는 강하게 비판했다. 그는 “이렇게 막 나가는 정권은 못 봤다”며 “까르띠에 시계를 받으면 정치하면 안 된다. 그것은 살인사건 현장에서 전재수씨의 지문이 묻은 칼이 나온 것과 마찬가지”라고 격렬하게 비난했다. 한 전 대표의 이러한 발언들은 정치권의 도덕성 문제와 관련된 비판적 시각을 드러내는 동시에, 자신의 정치적 입지를 다지려는 의지를 보여주는 것으로 해석된다.\마지막으로 한 전 대표는 이 대통령의 최근 행보에 대한 비판적인 입장을 밝혔다. 그는 이 대통령이 이스라엘군의 팔레스타인 아동 학대 주장 영상 공유와 관련하여 이스라엘 정부의 비판에 반박한 것을 언급하며, “이번 건이 실수라면 대통령실의 시스템이 무너진 것이고, 반미·반이스라엘 정서를 자극하고 여론을 갈라치기에 선거에서 이익을 보겠다는 생각이라면 정말로 위험하다”고 지적했다. 그는 이 대통령의 갑작스러운 이스라엘 관련 발언에 대해 “이 대통령 혼자만 시원하고 국민이 고통받을 수 있다”며 비판했다. 한 전 대표는 이처럼 다양한 현안에 대한 자신의 입장을 밝히면서, 정치권의 여러 문제점들을 지적하고 자신의 정치적 비전을 제시했다. 그의 발언들은 향후 정치권에 적지 않은 파장을 일으킬 것으로 예상되며, 한 전 대표의 향후 행보에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 보인다





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