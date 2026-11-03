한동훈, 상향식 공천 법제화 주장...장동혁 대표 겨냥한 정당개혁 촉구

한동훈 무소속 의원이 3일 국회 토론회에서 상향식 공천 법제화를 강력히 주장하며 장동혁 국민의힘 대표와 당권 구조를 겨눴다. 친한계 의원들이 대거 참석한 가운데 정당 개혁과 공천 제도의 근본적인 변화가 필요하다는 데 목소리를 모았다.

한동훈 무소속 의원이 3일 오전 국회 의원회관에서 열린 토론회에서 정당 개혁의 핵심 과제로 ' 상향식 공천 법제화'를 제시했다. 한 의원은 이 자리에서 당권을 장악한 지도부가 공천을 독점할 수밖에 없는 현행 구조를 비판하며, 이를 근본적으로 개선해야 한다고 주장했다.

한동훈의 상향식 공천 법제화 주창

한동훈 의원은 이날 한국정당학회와 김기현, 윤상현 국민의힘 의원과 공동 주최한 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회에 참석해 이 같은 입장을 밝혔다. 그는 12·3 비상계엄 사태 이후 자신의 정치적 행보가 당의 정당 구조 문제와 무관하지 않다는 점을 강조하며, 현재 정당 운영 방식의 근본적인 결함을 지적햇다.

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한 의원은 "지금의 구조는 당 전체가 이기는 공천이 아니라, 당권을 잡은 사람이 이기는 공천을 할 수밖에 없는 구조"라고 단언했다. 그는 보수를 대표하는 정당에 일정 정도의 재정 보조금이 지원되는 만큼, 이러한 공적 자금이 투입된 정당에는 반드시 상향식 공천 제도를 법제화해야 한다고 덧붙였다. 이는 당 대표나 지도부의 일방적인 의사결정을 막고, 당원 및 국민들의 참여를 확대하려는 취지로 해석된다.

주요 참석자들의 공천 개혁 요구 공조

토론회에는 한동훈 의원의 정치적 지지층으로 분류되는 친한계 의원 10여명이 함께해 세를 과시했다. 공동 주최자 중 한 명인 김기현 의원은 정당이 소수 팬덤에만 치우쳐 국민과 괴리될 수 있다는 우려를 나타냈다. 김 의원은 "당심과 민심이 같은 방향으로 나아가도록 제도를 설계해 나가는 것이 시대의 과제"라며, 가장 핵심적인 과제가 바로 공천 개혁이라고 밝혔다.

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또 다른 공동 주최자인 윤상현 의원 역시 공천이 특정 개인의 전유물이 되어서는 안 된다는 점을 강조했다. 윤 의원은 "당원의 실질적 참여는 물론, 국민들이 모두 참여할 수 있는 국민 공천을 제도화해야 한다"고 주장하며, 당 내부 민주주의의 심화와 정당 투명성 강화를 위해 상향식 공천 도입이 필수적이라고 설명했다.

주호영의 당내 비판과 오동석 연대 논평

6선 주호영 의원은 당내 공천 문제를 비판하며 현실적인 경험을 토대로 의견을 제시했다. 주 의원은 지난 6·3 지방선거 대구시장 후보 당내 경선에서 여론조사 1, 2위를 기록했음에도 불구하고 공천 배제(컷오프)된 사례를 꼽으며, 당 대표가 자신의 충성파를 우대하는 관행이 선거 패배를 가져왔다고 말했다.

주 의원은 "당 대표가 되면 충성하는 사람들이 많이 모인다. 그런데 충성파들은 대체로 역량이 모자라는 분들이 많은 게 사실"이라며, 이러한 구조적 문제를 바꾸지 않으면 안 된다고 목소리를 높였다. 그는 자신이 당 대표가 된다면, 앞에 나타나 얼씬거리는 사람만 공천할 것 같다는自嘲적인 표현을 쓰며 현 시스템의 폐해를 드러냈다.

윤상현 의원은 최근 부상하는 '보수 대통합' 논의에 대해서도 특유의 시각을 내놓았다. 그는 최근 언론에서 자주 언급되는 '오세훈·한동훈·이준석'의 연대를 '오동석 연대'라 지칭하며, 이것이 보수의 대통합을 이끌기에는 부족하다고 평가했다.

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윤 의원은 "저는 오세훈, 한동훈 대표와 아주 각별한 위치에 있지만, '오동석 연대'만으로는 충분하지 않다"며 장동혁 국민의힘 대표를 포함한 '오동석장(오세훈·한동훈·이준석·장동혁) 연대'가 되어야 한다고 제안했다. 그는 보수의 빅 텐트(Big Tent)를 형성해야만 선거에서 승리할 수 있다고 믿음을 피력했다.

정당 개혁의 미래 방향과 기대

이번 토론회는 단순히 공천 제도 개선에 그치는 것이 아니라, 정당의 존재 이유와 민주적 정당성 회복을 위한 성찰의 자리였다. 참석자들은 당 권력이 특정 인물이나 소수 파벌에 집중되는 것을 경계하며, 이를 분산시키고 대중의 참여를 제도적으로 보장해야 한다고是一致的인 견해를 보였다.

한동훈 의원이 주창한 상향식 공천 법제화가 실제 입법화되거나 당헌당규 개정을 통해 수용된다면, 국민의힘을 비롯한 주요 정당들의 내부 권력 구조는 상당 부분 재편될 가능성이 크다. 이는 당 대표의 권한을 약화시키고, 당원 및 일반 유권자의 정치적 영향력을 높이는 계기가 될 것으로 전망된다.

한편, 한동훈 의원은 이번 토론회를 통해 당으로의 복귀 의사를 명확히 밝히지는 않았으나, 정당 개혁의 주체로서 목소리를 높인 점은 주목된다. 그는 "제가 당으로 다시 들어가냐 마냐도 매번 지루하게 많이 나온다. 그 이유도 결국은 정당 구조의 문제"라고 언급하며, 구조 개선이 선행되지 않으면 개인의 정치적 이동은 무의미할 수 있다는 점을 시사했다. 앞으로도 한동훈 의원을 중심으로 한 정당 개혁 논의가 어떻게 구체적 실행 방안으로 이어질지 관심이 집중되고 있다.