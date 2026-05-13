한동훈 후보의 기자 추락 인지 논란과 이준석 대표의 날카로운 비판

부산 북갑 보궐선거 무소속으로 출마한 한동훈 후보가 기자회견 중 발생한 취재진 추락 사고를 인지하지 못했다는 해명에 대해 이준석 대표와 권영세 의원이 정직성 문제를 제기하며 강하게 비판했습니다.

부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 거행된 한동훈 부산 북갑 보궐선거 무소속 후보의 출마 기자회견 현장은 많은 이들의 관심 속에 진행되었습니다. 하지만 행사 도중 예상치 못한 사고가 발생하며 논란의 중심에 서게 되었습니다.

한 후보가 무대로 올라오는 찰나, 그 모습을 생생하게 담아내려던 한 방송사 소속 카메라 기자가 뒷걸음질을 치다 그만 무대 아래로 추락하는 사고가 일어난 것입니다. 이 사고는 단순히 기자 한 명의 추락으로 끝나지 않았습니다. 추락하는 기자와 부딪힌 한 후보의 대변인이 중심을 잃고 크게 휘청거리며 함께 넘어지는 긴박한 상황이 연출되었습니다. 이 모든 과정은 한 후보의 공식 유튜브 채널에 게재된 영상을 통해 가감 없이 공개되었으며, 이후 SNS와 여러 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산하며 대중의 이목을 끌었습니다.

문제는 사고 발생 당시 한 후보의 반응과 이후에 나온 해명 과정에서 불거졌습니다. 공개된 영상에 따르면 한 후보는 기자가 떨어지는 그 찰나의 순간에는 반대편을 바라보며 지지자들에게 손을 흔들고 있었으나, 직후 즉각적으로 사고가 발생한 방향으로 고개를 돌려 상황을 응시하는 모습이 포착되었습니다. 특히 한 후보가 사고 지점을 바라본 시간이 약 4초가량 지속되었다는 점이 논란의 핵심입니다. 이를 두고 많은 누리꾼은 후보가 사고 사실을 충분히 인지했음에도 불구하고 무신경하게 대처했다는 비판을 쏟아냈습니다.

이에 대해 한 후보 측은 다음과 같이 해명했습니다. 한 후보는 기자가 넘어지는 순간을 전혀 인지하지 못했으며, 이는 영상의 각도를 통해 충분히 확인할 수 있는 부분이라는 주장입니다. 또한 상황 발생 직후 사회자에게 사실 관계를 확인했고, 현장에서 괜찮다는 답변을 들은 뒤 기자회견을 이어나갔다고 설명했습니다. 이러한 한 후보 측의 해명에 대해 이준석 개혁신당 대표는 매우 날카로운 비판을 가했습니다.

이 대표는 13일 YTN 라디오 프로그램인 장성철의 뉴스명당에 출연하여 이번 사건을 언급하며, 한 후보가 상황을 보지 못했다는 주장은 상식적으로 납득하기 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 특히 이 대표는 이번 해명을 두고 과거 윤석열 대통령의 바이든-날리면 논란에 빗대어 표현했습니다. 2022년 당시 윤 대통령이 미국 방문 중 국회와 바이든 대통령을 언급한 발언이 논란이 되자, 대통령실이 바이든이 아니라 날리면이라고 주장했던 상황을 떠올리게 한다는 것입니다. 즉, 누가 보더라도 명백해 보이는 상황을 억지스러운 말 바꾸기로 덮으려 한다는 취지의 비판입니다.

이 대표는 한 후보가 사고를 인지했더라도 당시 시야 밖에서 기자가 안전하게 일어났다고 판단했을 가능성은 있지만, 아예 보지 못했다고 말하는 것은 유권자들에게 신뢰감을 주기 어렵다고 지적했습니다. 비판의 목소리는 당내외를 가리지 않고 이어졌습니다. 국민의힘 소속 권영세 의원 역시 채널A의 정치시그널에 출연해 이번 사안에 대해 뼈아픈 조언을 건넸습니다. 권 의원은 영상을 직접 확인한 결과, 한 후보가 뒤를 돌아보는 모습과 사람들이 사고 지점으로 몰려드는 상황, 그리고 현장의 웅성거림과 소음을 고려할 때 몰랐을 리가 없다고 단언했습니다.

그는 정치인으로서 문제가 발생했을 때 가장 중요한 덕목은 솔직하게 인정하고 진심 어린 사과를 하는 것이라고 강조했습니다. 임시방편으로 상황을 모면하려 하거나 정직하지 못한 태도로 일관하는 것은 결국 더 큰 어려움을 초래할 수 있다는 경고였습니다. 설령 판단 착오가 있었다 하더라도 바로 인정했어야 하며, 보지 못했다는 식의 해명은 정직하지 못한 태도로 비춰질 수밖에 없다는 분석입니다. 이번 논란은 단순한 해프닝을 넘어 정치인의 정직성과 공감 능력이라는 본질적인 질문을 던지고 있습니다.

특히 보궐선거라는 치열한 경쟁 속에서 후보의 일거수일투족은 유권자들의 판단 기준이 됩니다. 디지털 시대에 모든 순간이 영상으로 기록되고 공유되는 상황에서, 객관적인 증거와 배치되는 해명은 오히려 역효과를 불러일으키기 쉽습니다. 한 후보 측이 제시한 영상과 다른 각도에서 촬영된 영상들 사이의 괴리, 그리고 대변인과의 소통 여부에 대한 불분명한 정황들은 논란을 더욱 증폭시키고 있습니다. 결국 이번 사건은 작은 실수보다 그 실수를 다루는 방식, 즉 위기 관리 능력과 정직함이 정치적 자산에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 보여주는 사례가 되었습니다.

유권자들은 이제 화려한 언변보다 투명한 소통과 진솔한 태도를 요구하고 있으며, 이러한 흐름은 향후 선거 결과에도 유의미한 영향을 미칠 것으로 보입니다





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