한동훈 총선후보가 ‘월북’ 표현으로 특정 정치인을 비판하다

한동훈 부산 북구갑 총선후보가 ‘월북’이라는 자극적 용어까지 사용해 특정 정치인을 비판해 논란이다. 한 후보는 홍준표 전 대구시장을 겨냥해 ‘탈영병 홍 전 시장이 민주당으로 월북까지 하는데 거기서도 안 받아 줄 것’이라고 적었다. 홍 전 시장이 민주당을 옹호하는 주장을 한 것을 ‘월북’이라고 표현하면서 민주당을 북한과 동일시하는 색깔론 발언이었다.

한동훈 부산 북구갑 총선후보 가 ‘월북’이라는 자극적 용어까지 사용해 특정 정치인을 비판해 논란이다. 앞서 안기부 출신의 정형근 전 의원 을 자신의 후원회장으로 임명해 논란이 일었고, 국민의힘 비상대책위원장을 맡아 총선을 이끌었던 지난 2024년에도 색깔론 주장을 했던 바 있어 또다시 선거를 앞두고 색깔론 을 동원한 것 아니냐는 지적도 나온다.

한 후보는 18일 자신의 SNS에 홍준표 전 대구시장을 겨냥해 ‘탈영병 홍 전 시장이 민주당으로 월북까지 하는데 거기서도 안 받아 줄 것’이라고 적었다. 홍 전 시장이 민주당을 옹호하는 주장을 한 것을 ‘월북’이라고 표현하면서 민주당을 북한과 동일시하는 색깔론 발언이었다. 한 후보는 지난 8일엔 ‘부산 북구에서 3선 의원을 지낸 정 전 의원을 후원회장으로 모시기로 했다’고 밝혀 논란을 일으킨 바 있다. 해당 인사는 검사 시절인 1983년부터 국가안전기획부(현 국가정보원)에 파견돼 안기부 1차장을 지낸 인물이다.

야권에서는 과거 권위주의 시절 공안·정보기관 핵심 인사를 전면에 내세운 것을 두고 비판이 나왔다. 한 후보의 이번 발언과 행보는 2024년 총선 당시 쏟아냈던 강경 발언들과도 겹친다.

당시 국민의힘 비상대책위원장이던 한 후보는 중앙선대위 발대식에서 ‘이번 선거 지면 윤석열 정부는 뜻 한번 펼쳐보지 못하고 끝나게 되고, 종북 세력이 이 나라의 진정한 주류로 장악하게 된다’고 주장했다. 3월 22일 충남 보령에서 열린 장동혁 후보 사무실 개소식에서 ‘위헌정당 통합진보당의 후예들은 모두 정상적 정당체제에서는 주류가 될 수 없고 정치를 장악할 수 없는 극단주의자들’이라며 ‘이번 선거에 져서는 안 되는 선거고 만약 지게 되면 역사의 죄인이 될 것’이라고 목소리를 높인 바 있다. 한 후보는 과거 윤석열 정부 또는 지금의 국민의힘과는 다른 정치, 새로운 보수를 강조해왔다.

하지만 선거 국면에서 다시 ‘종북’, ‘월북’ 같은 색깔론 표현을 꺼내 들었다는 점에서 결국 크게 다르지 않다는 지적을 받을 수밖에 없다





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