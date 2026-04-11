한동훈, ‘해피마켓’서 당 리더십·정부 비판…“막 나가는 정권” 맹공

국민의힘 한동훈 전 대표가 수원 팔달문 인근 ‘해피마켓’ 행사에서 장동혁 대표의 미국 방문을 비판하고, 전재수 의원 불기소 처분에 대해 “막 나가는 정권”이라고 강도 높게 비난했다. 당내 리더십 부재, 경기지사 후보 공천 난항 등 당의 문제점을 지적하며 정부의 불투명한 의사 결정에 대해서도 강하게 비판했다.

수원 팔달문 인근에서 열린 ' 해피마켓 ' 행사에서 한동훈 전 국민의힘 대표가 최근 불거진 여러 정치 현안에 대해 날카로운 발언들을 쏟아냈다. 특히, 장동혁 대표의 미국 방문 계획을 두고 “미국에 지방선거 표가 있느냐”며 강도 높게 비판하며, 당내 리더십 부재에 대한 우려를 드러냈다. 한 전 대표는 “선거를 포기한 것인가, (하는) 이런 느낌을 리더가 주면 안 된다”고 지적하며, 당의 적극적인 선거 전략 부재를 꼬집었다. 또한, 국민의힘 의 경기지사 후보 공천 난항에 대해서는 “경기도는 한국에서 시민이 가장 많이 살고 계신 지역인데 국민의힘 당권파는 마치 포기한 듯 행동하고 있다”고 강하게 비판하며, 당의 무관심과 안일한 태도를 지적했다. 그는 계엄 및 탄핵의 강과 관련해서는 “그 강을 건너서 미래를 얘기하고 정부를 견제해야 하는데, 당권파가 장악한 국민의힘 에는 국민들이 아직 그런 자격을 인정 안해주고 있다”고 덧붙이며, 당의 쇄신과 변화를 촉구했다.

\이날 한 전 대표는 조국 조국혁신당 대표의 경기 하남 국회의원 보선 출마 가능성에 대해서도 언급하며, “역시 예상되는 조국 정치”라고 비판했다. 그는 조 대표가 부산 출마를 피하고 하남을 험지라고 언급한 것에 대해 “민주당이 (지난 총선에서) 이겼던 곳이 왜 험지냐”고 반문하며, 조 대표의 정치적 행보에 대한 의문을 제기했다. 또한, 전재수 민주당 의원의 부산시장 출마로 예상되는 부산 북구갑 국회의원 보선과 관련해서는 “아직 선거 자체가 확정된 것은 아니다”라면서도 “제가 부당하게 제명된 날 ‘저는 반드시 돌아옵니다’라고 했다”고 말하며, 정치 재개에 대한 의지를 강하게 드러냈다. 특히, 한 전 대표는 전날 검·경 합동수사본부의 ‘통일교 금품 수수 의혹’ 관련 전재수 의원 불기소 처분에 대해 “이렇게 막 나가는 정권은 못 봤다”며 맹렬히 비판했다. 그는 “까르띠에(시계)를 받으면 정치하면 안 된다. 그것은 살인사건 현장에서 전재수씨의 지문이 묻은 칼이 나온 것과 마찬가지”라고 강하게 비난하며, 정부의 불투명한 의사 결정에 대한 강한 유감을 표명했다. \이번 수원 팔달문 ‘해피마켓’ 행사는 한 전 대표가 지지자들의 지역 시장 쇼핑을 독려하기 위해 마련된 행사로, 제명 이후 진행된 일련의 행사의 연장선상에 있다. 한 전 대표는 잠실 토크콘서트를 시작으로 대구 서문시장, 부산 구포시장·사직구장, 서울 경동시장 등 전국 각지를 돌며 ‘해피마켓’ 행사를 이어왔다. 이날 행사에는 국민의힘 박정훈·정성국·진종오·유용원 의원, 김종혁 전 최고위원, 김경진 동대문을 당협위원장 등이 동행하며, 한 전 대표에 대한 지지와 연대를 과시했다. 한 전 대표의 적극적인 행보는 당내외의 다양한 시선을 받고 있으며, 향후 그의 정치적 행보에 대한 귀추가 주목된다. 그는 당내 리더십 문제, 공천 과정의 어려움, 야권의 움직임 등 다양한 현안에 대해 자신의 입장을 적극적으로 표명하며, 정치적 존재감을 드러내고 있다. 이번 행사에서 보인 날카로운 발언들은 그의 정치적 영향력을 다시 한번 확인시켜주는 계기가 되었다





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