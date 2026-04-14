한동훈, 부산 북구갑 출마 선언…보수 재건 향한 '부산 정치' 시작

국민의힘 제명 이후 보수 재건을 외치는 한동훈 전 대표가 부산 북구갑 출마를 공식화하며 정치적 재기를 노린다. 만덕2동 전입신고를 마치고 '부산시민, 북구시민을 위해 살겠다'는 의지를 밝히며, YS를 롤모델로 삼아 보수 재건을 위한 행보를 본격화했다. 그의 출마는 여야 모두에게 복잡한 정치적 셈법을 요구하며, 향후 보수 정치의 판도에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

국민의힘 제명 이후 보수 재건을 외치는 한동훈 전 대표의 행보가 심상치 않다. 그는 부산을 향한 잦은 발걸음과 함께 만덕2동 전입신고를 마치며, 향후 보궐선거 출마 의지를 강하게 드러냈다. 구포시장을 방문하고 부산에 집을 구하는 등, 부산과의 인연을 적극적으로 강조해온 한 전 대표는 자신의 정치적 재기를 부산에서 시작하겠다는 의지를 분명히 했다. 특히, 만덕2동 전입신고를 마친 자리에서 그는 '부산시민, 북구시민을 위해 살기로 결심했고, 결심하면 끝을 보는 정치를 해왔다'라며, '정치인 한동훈 의 선거의 시작이자 끝을 바로 여기서 하겠다'는 강한 포부를 밝혔다. 이러한 행보는 여의도를 떠나 지역 기반을 다지려는 의지를 보여주는 것으로 해석된다.

한동훈 전 대표의 부산 행보는 단순히 지역 연고를 위한 움직임으로 보기 어렵다. 그는 북구갑 지역을 '발전시킬 것'을 강조하며, 기존 정치인들의 행보에 대한 비판적인 시각을 드러냈다. '북구를 속속들이 알아서 온 게 아니라 발전시키는데 몸을 던질 것이다. 여러 정치인이 (북구 당선을) 주거니 받거니 했지만 북구의 삶이 정말 나아졌느냐'는 질문을 통해, 지역 발전에 대한 강한 의지를 내비쳤다. 그는 특히, 전재수 더불어민주당 국회의원의 '빈집털이' 발언에 대해 '북구는 정치인의 집이 아닌 시민들의 집'이라고 반박하며, 지역 주민을 위한 정치를 펼치겠다는 의지를 분명히 했다. 한 전 대표는 과거 김영삼 전 대통령의 정치적 행보를 롤모델로 삼고 있으며, 이는 그의 부산행이 단순한 정치적 계산 이상임을 시사한다. 1979년 YS 의원직 제명 파동 당시 '닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다'라는 발언을 인용한 것을 통해, 그는 어려운 상황 속에서도 굴하지 않고 목표를 향해 나아가겠다는 의지를 보여주었다.

한동훈 전 대표의 북구갑 출마는 여야 모두에게 복잡한 정치적 셈법을 요구한다. 민주당은 전재수 의원의 빈자리를 채울 인물을 찾는 데 어려움을 겪고 있으며, 국민의힘 내부에서도 공천 방식에 대한 이견이 존재한다. 일부에서는 '한동훈'을 밀어 양자구도로 민주당을 압박해야 한다는 주장도 나오고 있지만, 당권파는 공당으로서 후보를 내는 것이 당연하다는 입장을 고수하고 있다. 이러한 상황은 한 전 대표의 출마가 단순한 지역구 선거를 넘어, 향후 보수 정치의 판도를 뒤흔들 수 있는 중대한 변수가 될 수 있음을 시사한다. 한편, 한 전 대표는 당 게시판 논란으로 무소속 신분이며, 주호영 의원의 대구시장 출마 가능성에도 불구하고 부산을 선택했다. 김영삼 전 대통령의 정치적 고향인 부산 북구갑을 선택한 것은, 보수 재건의 상징성을 부여하려는 의도로 해석된다. 이러한 일련의 행보는 한동훈 전 대표가 단순히 한 지역구의 국회의원 자리를 넘어, 보수 정치의 새로운 리더십을 구축하려는 전략의 일환으로 풀이된다





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