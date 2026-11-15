한동훈 제명 가처분 검토…친한계 내부 '장동혁 제2차 갈등' 우려
국민의힘 친한계에서 한동훈 무소속 의원 제명 효력을 정지시키는 가처분 신청이 검토되고 있다. 황경성 윤리위원의 폭로와 법원 판결 일정이 향후 당내 갈등의 변수로 꼽힌다.
국민의힘 내 친 한동훈 (친한)계에서 무소속 한동훈 의원의 제명 효력을 정지시키기 위한 가처분 신청 카드가 힘을 얻고 있다. 윤리위원회 황경성 위원이 장동혁 대표가 한 의원의 제명 과정에 개입했다고 주장하면서, 정치적 방법으로는 한 의원을 복귀시키기 어렵다는 판단이 배경으로 읽힌다.
지도부 측이 이른바 '재제명' 카드를 준비하고 있다는 점에서 국민의힘이 제2차 '장동혁·한동훈 전쟁'에 들어설 것이라는 관측도 나온다. 친한계 의원은 15일 통화에서 황 위원이 언급한 증거가 실제로 있고, 장 대표가 정적을 제거하려고 제명을 지시했으며, 징계가 조작됐다면 가처분 요건이 충족된다고 말했다.Also read“몽클은 이제 흔해서 안입어요”…엄마들 올 겨울 이 패딩으로 갈아탄다는데
황경성 위원 폭로가 가처분 검토로 이어진 배경
친한계에서 가처분 검토가 본격화된 계기는 황경성 윤리위원의 폭로다. 황 위원은 11일 한 의원의 제명 징계가 조작됐다고 주장하며, 장동혁 대표가 외부 인사를 통해 징계 과정에 관여했다고 밝혔다.
이에 대해 장동혁 대표는 징계 결정 이전에 윤리위원장을 단 한 번도 만난 적이 없다고 반박했다. 친한계 인사 B씨는 전화 통화에서 정치적 복권을 원했던 것은 사실이지만, 황 위원의 폭로로 상황이 근본적으로 바뀌었다고 평가했다.
B씨는 장동혁 대표가 임명한 윤리위원, 즉 내부 인사가 조작을 언급하고 있다는 점이 핵심이라고 강조했다. 친한계는 이 발언을 가처분의 법적 근거를 보강할 수 있는 새로운 사정 변경으로 보고 있다.
친한계 내부 입장차와 지도부의 반론
다만 친한계 내부에서도 가처분 신청을 두고 시각차가 뚜렷하다. 친한계 D 의원은 친한계 의원들의 가처분 소송 결과가 빨리 나오면 장동혁 지도부가 흔들릴 수 있어, 한동훈 의원 본인이 직접 소송에 나설 필요는 없을 수도 있다고 말했다.
A 의원은 한동훈 의원 본인의 입장에서는 서두를 이유가 없다고 주장했다. 그는 측근 가운데 자신의 공천을 염두에 둔 인사들이 한 의원이 전당대회에 참여해 당대표 역할을 맡아야 한다고 보고 있다고 전했다.
지도부 측은 한 의원이 가처분을 신청하지 않을 것이라고 보고 있다. 이ypt 전략기획 라인의 핵심으로 꼽히는 이 지도부 인사 E 의원은 기자와의 만남에서 한 의원이 가처분을 구할 수 없을 것이라고 주장했다.
E 의원은 장 대표가 3에서 4 정도의 피해를 입더라도 한 의원은 10 정도의 피해를 피할 수 없다고 말했다. 또 당게 이슈가 주목받을수록 손해를 보는 쪽은 한 의원이며, 가처분이 인용되더라도 절차를 다시 밟아 제명할 수 있다는 입장을 밝혔다.
지도부 F 씨는 황 위원의 폭로 배경으로 한 의원이 지목될 수 있다는 점을 제기했다. 그는 내부 분란을 일으키는 한 의원에 대한 반감이 더 커졌다고 주장하며, 특검법 관련 대응이 먼저라는 입장을 드러냈다.
이번 주 법원 판결 일정과 가처분 신청 시점
가처분 신청의 시점은 이번 주 나올 법원 판결 결과에 따라 달라질 수 있다. 서범수 의원과 진종오 의원의 가처분 신청에 대한 결정이 이번 주 내 나올 것으로 예상되며, 배현진 의원이 자신의 당원권 1년 정지 처분의 무효 확인을 구한 본안 소송의 1심 선고는 19일로 예정돼 있다.
B 씨는 한 의원의 가처분 신청이 올해 11월 이전에는 반드시 제기돼야 한다고 말했다. 그는 서범수, 진종오 의원의 가처분이 인용되고 배현진 의원도 본안에서 승소한다면 한 의원의 가처분 시점이 앞당겨질 수 있다고 덧붙였다.
C 씨는 서범수, 진종오 의원의 가처분을 심리한 서울남부지방법원 권성수 수석부장판사가 내년 2월 실시될 정기 인사에서 전보될 수 있다고 주장했다. 그는 그 이전에 판결이 이뤄져야 한다는 의견도 있다고 전했다.
권성수 부장판사는 앞서 배현진 의원과 친한계 전 최고위원인 김종혁 씨가 낸 징계 효력 정지 가처분을 인용한 바 있다. 차기 전당대회 이전에 한 의원이 복귀하는 것이 사실상 어려워졌다는 평가도 가처분 검토에 무게를 싣는 요인으로 꼽힌다.
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