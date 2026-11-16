한동훈 재입당 추진, 국민의힘 시니어 후보들 역할극 경쟁

한동훈 재입당 요구와 함께 국민의힘 내 시니어 의원들의 당대표 후보 경쟁이 본격화되고 있다. 오세훈, 김기현, 윤상현 등 주요 인물들의 움직임을 분석한다.

국민의힘 내 고참 의원들이 보수 야당 후보들 간의 권력투쟁이 격화되는 가운데, 자신의 정치적 입지를 강화하기 위한 움직임을 보이고 있다. 서울시장 오세훈 과 독립 한동훈 은 내년 당Convention 직전에 출마할 가능성이 낮다는 분석이 나오자, 이들을 대신해 통합적이고 중재적인 성향의 당대표 후보를 밀어내겠다는 관측이 제기되고 있다.

한동훈 재입당 요구와 김태호의 주도적 역할

김태호 의원은 당대표 후보 경쟁에서 한동훈 측을 대표하는 인물로 부상하고 있다. 그는 5일 "관대한 방식으로 한동훈의 신속한 재입당을 추진해야 한다"며 당의 분열을 해소해야 한다고 강조했다. 지난 16일을 기준으로, 김태호 의원은 가장 적극적으로 한동훈의 복당을 주장하는 의원으로 꼽힌다. 그는 지난 5일 이후로 16일까지 페이스북에 다섯 차례의 메시지를 게시하며 당내 동향을 주도하고 있다.

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당 관계자들은 김태호 의원의 행보를 과거 선거와 연결 지어 해석한다. 지난해 원내대표 선거 당시 그가 한동훈 표심을 기반으로 당선된 점을 들어, 이번에도 이를 활용해 다음 당대표 선거에서 한동훈 측의 대변인 역할을 수행하려는 의도로 보고 있다. 이는 김 의원이 당 내에서 특정 세력을 대표하는 리더십을 강화하려는 전략으로 읽힌다.

김기현과 윤상현의 보수 통합 메시지

김기현 의원과 윤상현 의원 역시 보수 진영의 통합을 강조하며 당 내부에서 주목받고 있다. 김기현 의원은 3일 한동훈과 함께 국회 의원회관에서 '정당 개혁: 무엇을, 어떻게 해야 하는가'라는 주제의 포럼을 공동 주최했다. 그는 이날 행사에서 한동훈과 함께 국기에 존경을 표시하며 보수 진영의 단결을 시각적으로 증명했다.

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김기현 의원은 영국에서 열리는 아시아 의회인 인권동맹 총회에 참석하기 위해 나흘 밤五日의 일정으로 해외 일정을 소화하고 있다. 이 과정에서 그는 오세훈 시장과 가까운 이준석 개혁신당 의원과 함께 움직이며 외교적 네트워킹을 이어갔다. 또한 같은 시간 오세훈 시장이 참석하는 포럼에도 방문하는 등, 보수 진영 내 주요 세력들과 활발히 소통하며 중재자 역할을 자임하고 있다.

윤상현 의원 역시 보수 진영의 분열이 승리를 가로막는 주요 원인이라고 경고했다. 그는 지난 달 2일 오세훈 시장의 상고심 선고공판에 참석한 유일한 현역 의원으로, 법정의 문턱을 넘는 독보적인 행보를 보였다. 이어 27일 YTN 라디오 인터뷰에서는 "사상과 철학이 달라도 함께 나아가는 장을 만드는 역할을 하고 싶다"며 통합의 필요성을 역설했다. 그는 독일 축구 전설 프란츠 베켄바워를 인용하며 지도자의 포용력을 강조하기도 했다.

정점식 원내대표와 장동혁 대표의 갈등 구조

정점식 원내대표 또한 당대표 후보 경쟁에서 주요 후보로 거론되고 있다. 그는 오세훈 시장의 측근 세력에서 지지를 받고 있는 관리형 당대표로 꼽힌다. 당 안팎에서는 원내대표라는 지위를 바탕으로 당 내 지지를 거의 확신할 수 있는 정점식 의원이, 오세훈 시장 측으로부터 당 운영 능력 측면에서 선호될 가능성이 크다는 분석이 나온다.

반면, 장동혁 대표와 한동훈 사이에 선을 그으며 대항마로 나서려는 움직임도 존재한다. 권영세 의원은 CBS 라디오 인터뷰에서 "장동혁 대표 아래에서는 서울 metropolitan 지역과 총선에서 어려움을 겪을 것"이라며 당의 현재 지도부에 비판적인 견해를 피력했다. 이 같은 비판은 당내 권력구도의 긴장감을 높이는 요인으로 작용하고 있다.

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안철수 의원 역시 한동훈의 재입당 요구에 반대 입장을 분명히 했다. 그는 페이스북에 "재입당이라는 강물에 빠져들게 된다"는 우려를 표명한 후, 다음 날 장동혁 대표를 국회 의원회관에서 단독 면담했다. 이는 장 대표를 지지하는 의도적으로 읽히며, 당내 파벌 간 경계가 다시 뚜렷해지고 있음을 보여준다. 이러한 고참 의원들의 다파적 행보는 당이 위기에 처했을 때 침묵하다 자신들의 생존만을 추구한다는 비판을 낳고 있다.

2028 총선을 앞당긴 당내 구조 변화의 향방

당 관계자들은 고참 의원들의 이러한 다파적 행보를 당이 위기에 처했을 때 침묵하다 자신들의 생존만을 추구하는 '뉴치(Niche)' 경쟁으로 규정한다. 한 국민의힘 의원은 "당신이 힘들 때 조용히 있다가 지금와서 자기만의 보루를 찾는다"며 "비가 오지렁이가 기어나오는 것처럼 보인다"고 혹독하게 비판했다. 이는 당내 세력들이 당의 구조적 위기를 기회로 삼아 개인의 정치적 기반을 다지는 과정으로 해석된다.

2028년 총선을 앞두고 당 Convention에서 대통령 후보들이 직접 경쟁할 경우, 당내 분열이 더 깊어질 것이라는 우려가 제기된다. 이러한 우려에 따라 대통령 후보와는 별개로 통합적이고 중재적인 성향의 당대표를 선출하자는 주장이 강해지고 있다. 김기현 의원처럼 당내 여러 진영과 소통하며 중재 역할을 수행할 인물에 대한 기대가 커지고 있는 셈이다.

현재 시니어 의원들은 한동훈의 재입당을 주장하거나, 혹은 이를 거부하며 장동혁 대표를 지지하는 등 양극화된 움직임을 보이고 있다. 김태호의 재입당 요구, 김기현과 윤상현의 통합 메시지, 권영세와 안철수의 비판적 입장이 공존하는 가운데, 어느 쪽이 당 대표의 지지를 받아 통합의 상징이 될지가 핵심 쟁점으로 부상했다. 이는 내년 대선과 2028년 총선을 앞두고 국민들의 시선을 집중시키고 있는 상황이다.