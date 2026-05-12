한동훈 후보, 공안검사 출신 정형근 전 원이 후원회장

한동훈 부산 북갑 보궐선거 무소속 후보와 한 후보 후원회장에 위촉된 정형근 전 한나라당 의원. 한 의원이 정형근 전 의원을 ‘사전에 알지 못했고 논의도 전혀 없었다’며 비판한 바 있다. 한 의원은 정형근 전 의원을 ‘대한민국 정치인이라면 지켜야 될 원칙과 선이 있고 그 원칙과 선은 급할 때도 지켜야 된다’며 비판했다. 그러나 한 후보는 정형근 전 의원을 ‘지역민의 많은 추천을 받았고, 지역 내 신망이 크시더라’며 ‘강한 보수 성향을 가진 분께서도 계엄과 탄핵의 바다를 건너 보수를 재건하겠다는 한동훈의 뜻에 공감하고 있음을 보여주는 것’이라고 설명했다. 한 후보는 정형근 전 의원을 언급하지 않으며 ‘이건 제 선거이고 후원회장을 선거하는게 아니다’라고 말했다.

한동훈 부산 북갑 보궐선거 무소속 후보와 한 후보 후원회장에 위촉된 정형근 전 한나라당 의원. 연합뉴스, 한겨레 자료사진 한동훈 부산 북갑 보궐선거 무소속 후보가 여러 차례 ‘고문 수사’ 관여 의혹을 받은 공안검사 출신 정형근 전 한나라당 의원을 후원회장으로 위촉해 논란인 가운데, ‘ 친한동훈계 ’ 한지아 국민의힘 의원 이 ‘급할 때도 지켜야 될 원칙과 선이 있다’는 입장을 밝혔다.

한 의원은 12일 문화방송(MBC) ‘뉴스투데이’에 출연해 정 전 의원 위촉을 ‘사전에 알지 못했고 논의도 전혀 없었다’며 이같이 말했다. 한 의원은 ‘대한민국 정치인이라면 지켜야 될 원칙과 선이 있고 그 원칙과 선은 편할 때뿐만 아니라 급할 때도 지켜야 된다’며 ‘그러기 위해선 (한 후보) 주변에서 더 역할을 해야지고 거기엔 정치인 한지아도 포함되는 것 같다’고 했다. 저는 더 노력하겠다’고 덧붙였다. 진행자가 ‘(정 전 의원 위촉이) 적합하지 않다고 판단한 것이냐’고 묻자 한 의원은 즉답을 피한 채 ‘민주주의의 최종 목표는 인권’이라며 재차 ‘주변에서 더 건강한 목소리를 내도록 노력하겠다’고 말했다.

한 의원은 ‘한 후보에게 정 전 의원 위촨 철회 의견을 낼 계획은 없냐’는 질문에는 ‘필요하면 (의견을) 전달해야 되겠죠’라고 답했다





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