한동훈-조국, 부산·평택 출마 선언에 거대 양당 '딜레마'

6·3 지방선거와 동시 치러지는 국회의원 재·보궐 선거에서 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표의 출마가 확정되면서 거대 양당이 복잡한 셈법에 빠졌다. 무공천 또는 후보 공천을 둘러싸고 당내 갈등도 불거지는 모양새다.

6월 3일 치러지는 지방선거와 함께 진행될 국회의원 재·보궐 선거에서 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표가 각각 부산 북구 갑과 경기 평택을 출마를 선언하면서 거대 양당이 딜레마에 빠졌다. 이들의 등장은 보수와 진보 진영 모두에게 예상치 못한 변수로 작용하며, 후보 공천 여부를 둘러싸고 당내 역학 관계에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다.

특히 국민의힘 내부에서는 한 전 대표의 출마를 두고 복잡한 속내가 드러나고 있다. 일부에서는 한 전 대표의 승리가 곧 민주당 의석 1석을 빼앗는 성과라며 무공천에 반대하는 입장을 분명히 하고 있다. 박정훈 의원은 자신의 페이스북을 통해 '한 전 대표가 승리하면 (민주당) 의석 1석을 빼앗는 성과가 된다. 무공천에 반대하는 건 명백한 해당행위'라며 장동혁 대표의 무공천 주장을 정면으로 반박했다. 배현진 의원 또한 '한 전 대표는 억지 제명을 당했다. 적극적으로 무공천을 해야 한다'고 주장하며, 과거 한 전 대표의 징계를 둘러싼 논란을 재점화하고 있다. 이는 국민의힘 지도부가 한 전 대표의 출마에 대해 어떤 입장을 취해야 할지에 대한 고민이 깊어지고 있음을 시사한다.

부산 북갑 지역은 더불어민주당 전재수 의원이 내리 3선을 할 정도로 민주당의 정치적 기반이 강한 곳이다. 이러한 지역에서 국민의힘 후보와 한 전 대표가 각각 출마할 경우, 보수 표심이 분산되어 민주당 후보에게 유리한 구도가 형성될 수 있다는 우려가 제기된다. 주호영 국민의힘 의원은 SBS 라디오에 출연해 '민주당 의원이 당선되는 것이 좋은지 한 전 대표가 당선되는 것이 좋은지 선택하라고 하면 답은 있다'고 말하며, 현실적인 정치공학적 판단을 주문했다. 부산 지역구 의원들 사이에서도 의견이 분분하다. 김도읍 의원은 '민주당이 쉽게 이기는 구도를 만들어줘서는 안 된다'며 사실상 한 전 대표 지지를 시사하는 발언을 했고, 서병수 전 부산시장은 이미 한 전 대표 지지를 선언한 상태다. 그러나 조승환 의원은 '3자 구도는 정치공학적으로 풀 문제'라며 '공당에서 후보를 안 내는 건 있을 수 없는 일'이라고 지적했고, 이헌승 의원 역시 '정당의 공천은 선택이 아니라 책임'이라는 입장문을 통해 공천 원칙을 강조했다. 급기야 '한동훈 복당' 주장까지 나오면서 지도부 내부 충돌도 발생했다. 곽규택 원내대변인은 한 전 대표가 복당해 당내 경쟁을 통해 국민의힘 후보로 단일화하는 방안을 제안했지만, 정점식 정책위의장은 '제명을 당하면 5년 동안 복당이 불가능하다. 어불성설'이라고 반박했다. 송언석 원내대표 또한 곽 의원의 발언이 부적절했다는 취지로 경고한 것으로 알려져, 국민의힘은 후보 공천 문제를 둘러싸고 내홍을 겪고 있다.

국민의힘에서는 이미 박민식 전 국가보훈부 장관이 출마를 공식화한 상태이며, 일부에서는 한 전 대표를 겨냥한 '자객 공천'까지 거론되는 등 복잡한 상황이 전개되고 있다. 한편, 더불어민주당 역시 조국 조국혁신당 대표의 평택을 출마 선언 이후 신경전이 고조되고 있다. 조 대표는 출마 기자회견에서 민주당 후보 무공천을 주장한 데 이어, 15일에도 같은 주장을 반복하며 평택을 재선거의 귀책 사유가 있는 만큼 '무공천 원칙'이 지켜져야 한다고 강조했다. 평택을 보궐선거는 민주당 소속이던 이병진 전 의원의 당선무효형 확정으로 치러지게 된 만큼, 민주당의 책임론에서 자유로울 수 없다는 점을 지적한 것으로 보인다. 그러나 더불어민주당 지도부의 입장은 다소 엇갈린다. 정청래 대표는 '전 지역에 공천을 한다. 두말할 필요가 없다'며 공천 방침을 분명히 했고, 황명선 최고위원 역시 '일방적인 무공천은 국민의 선택권을 제한한다'고 지적했다. 하지만 민주당의 한 관계자는 '다자 구도가 펼쳐지면 국민의힘이 유리할 것이란 우려 때문에 여전히 고민이 크다'고 토로하며, 당내에서도 조 대표의 무공천 주장을 둘러싼 논란이 쉽게 가라앉지 않을 것임을 시사했다.

현재 국민의힘에서는 유의동 전 의원 등 4명이 평택을 공천을 신청한 상태로, 민주당의 공천 여부와는 별개로 치열한 당내 경쟁이 예상된다. 한동훈 전 대표와 조국 대표는 장외 신경전도 벌였다. 조 대표는 한 방송에 출연해 민주당 인사들로부터 '부산은 선택하지 않았으면 좋겠다'는 이야기를 들었다며, 자신이 출마하면 '조국 대 한동훈' 구도가 형성되어 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다는 우려를 전했다. 이에 한 전 대표는 페이스북에 '결국 저를 피해 부산에서 도망간 것'이라고 반박했고, 조국혁신당 대변인은 '자기애가 과도함을 넘어 심각한 수준'이라고 논평하며 설전을 이어갔다. 조 대표가 페이스북에 올린 '평택군 포승읍' 관련 게시물 또한 논란을 불렀다. 평택군은 31년 전 명칭으로, 현재는 평택시로 통합된 지 오래된 만큼, 정치적 경험이 풍부한 인물이 기초적인 사실 관계를 잘못 언급한 것에 대한 비판이 일었다. 유의동 전 의원은 '시·군도 제대로 구분 못 하면서 평택의 대도약을 책임지겠다구요?'라며 조 대표의 자질을 문제 삼았고, 조 대표는 이후 해당 게시물을 '평택시'로 수정했다. 이러한 일련의 상황들은 이번 국회의원 재·보궐 선거가 단순한 지역구 선거를 넘어, 차기 정치 지형을 가늠할 중요한 분수령이 될 수 있음을 보여주고 있다.





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