한동훈 딸 앱 개발 의혹, 이모 명의로 등록 정황 확인

한동훈 무소속 의원 딸의 봉사활동 앱이 이모 명의로 애플 앱스토어에 등록된 사실이 확인됐다. 허위 스펙 작성 및 입시 이용 의혹에 대해 수사 기관들이 재수사 여부를 검토 중이다.

한동훈 무소속 의원의 딸 한모씨 가 직접 개발했다고 주장한 교육 봉사 연계 애플리케이션이 과거 '앱 대리 제작' 의혹을 받았던 이모인 진모씨 의 명의로 애플 앱스토어에 등록되어 있던 것으로 밝혀졌다. 이는 한모씨 가 공적 활동에 허위 스펙을 작성하여 대학 입시에 활용한 것이 아니냐는 의혹을 더욱 강화하는 핵심 정황이다.

개발자 이모 명의로 등록된 앱 정황

권향엽 더불어민주당 의원이 서울특별시로부터 제출받아 2일 공개한 자료에 따르면, 2021년 한모씨의 시민상 봉사협동 부문 공적조서에는 교육 봉사하고자 하는 학생과 수요자를 연결하는 애플리케이션을 직접 만들어 앱스토어에서 판매 중이라고 명시되어 있다. 한모씨는 여기서 '미트 스터디 버디(Meet Study Buddy)'라는 이름의 앱을 소개하며, 다양한 장치를 통해 봉사자들이 쉽게 접근할 수 있고 수요자들도 많은 기회를 가질 수 있는 봉사의 장을 만들고 싶다고 적었다. 같은 해 한모씨는 인천청소년자원봉사대회 활동보고서에서도 자신이 만든 앱으로 '미트 스터디 버디'를 기재하였으며, 이 공로로 서울시장상과 인천시의회의장상을 수상했다.

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현재 '미트 스터디 버디'는 애플 앱스토어에서 삭제된 상태이며, 한모씨가 공적조에 기재했던 관련 유튜브 영상 역시 삭제되었다. 그러나 앱 홍보 및 검색을 제공하는 정보 사이트 'AppStor.io'에는 해당 앱의 개발자(developer) 및 제공자(provider)로 '진○○'이라는 이름이 등록되어 있는 기록이 여전히 남아 있다. 진○○은 한동훈 의원의 처형이자 한모씨의 이모로, 미국 캘리포니아주에서 입시 컨설팅 회사를 운영한 것으로 알려졌다. 한모씨는 현재 미국 매사추세츠공과대학(MIT)에 재학 중이다.

과거 '셰어리' 제작 의혹과 수사 과정

이모인 진모씨는 자신의 자녀들과 한모씨가 2019년 미국 앱 제작 대회에 출품한 시각·청각장애인 지원 애플리케이션 '셰어리(SHAREEE)'를 애플 앱스토어에 등록한 경력이 있다. 당시 진모씨가 개발자로 등록되었던 이 사실은 한동훈 의원이 2022년 법무부 장관 후보자였을 때 언론을 통해 드러났다. 당시 보도에 따르면, 국내 외주 개발자가 한 중년 여성인 진모씨의 전화를 받아 '셰어리'를 200만 원에 대신 제작해준 것으로 파악되었다. 이에 한 의원 측은 한모씨가 실제 코드 개발에 참여한 것이 아니라 아이디어 구상과 홍보 영상 제작에 참여했다고 해명했으나, 사건은 불송치(무혐의)로 종결되었다.

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서울중앙지방경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 한모씨의 허위 스펙 작성 의혹을 수사하면서 '셰어리' 등의 스펙 사건도 재수사할지 여부를 검토 중인 것으로 알려졌다. 경찰은 2023년 12월 당시 미국 대회 주최 측이 원본 파일을 제공하지 않아 제3자가 제작했는지 최종 확인할 수 없다는 이유로 수사를 종료한 바 있다. 하지만 최근 서울중앙지방경찰서 중대범죄수사청 반부패수사국이 한동훈 의원을 고발한 사건을 배당받으면서 수사 규모가 확대될 가능성이 제기되고 있다.

수사기관 진상 규명 필요성 강조

김지용 중대범죄수사청장은 지난달 국회에 출석하여 한동훈 의원 관련 의혹에 대한 진상 규명이 필요하며, 사건이 은폐된 것처럼 보인다는 취지로 발언한 바 있다. 이는 단순한 입시 스펙 작성을 넘어 공직자 가족의 부정부패 가능성까지 포함하여 엄격하게 수사해야 한다는 검찰의 의지를 반영하는 것이다. 권향엽 의원은 "한모씨가 공적조서에 직접 만들었다고 기재한 '미트 스터디 버디'와 '셰어리'는 모두 미국 입시 컨설턴트로 알려진 한모씨의 이모 진모씨 명의로 등록된 앱"이라며 철저한 확인을 촉구했다. 권 의원은 한모씨가 이모의 도움을 받아 허위 스펙을 만들고 이를 대학 입시에 활용한 정황이 없는지 집중적으로 수사해야 한다고 강조했다.

경향신문은 한동훈 의원에게 전화, 문자메시지, 의원실을 통해 한모씨가 앱 개발에 참여한 사실 여부, 만약 참여했다면 구체적인 역할은 무엇인지, 부모가 아닌 이모의 명의를 사용해야 했는지 등에 대한 질문을 제시했으나, 한 의원 측으로부터 답변을 받지 못했다. 현재 한모씨가 직접 작성한 것으로 보이는 공적 자료와 앱스토어 개발자 등록 정보 사이의 괴리가 명확하게 드러났으며, 이는 향후 수사 과정에서 핵심 증거로 활용될 전망이다.