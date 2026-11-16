한덕수 전 총리 내란죄 대법원 상고심 선고 19일

대법원이 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의 상고심 선고를 19일 공개한다. 여야와 사법부 내외부에서 석방 여부와 정치적 중립성에 대한 논란이 뜨겁다.

대법원 은 한덕수 전 국무총리의 구속 만료 하루 전인 오는 19일 오전 대법정에서 내란 중요임무종사 등 혐의에 대한 상고심 선고를 공개한다. 이번 선고 시점은 한 전 총리의 석방 가능성 여부와 직결되어 사법부 외부의 큰 관심을 받고 있다.

대법원 석방 가능성 논란 심화

한 전 총리 상고심 선고 시점이 구체적으로 공개된 배경에는 석방 시나리오에 대한 우려가 깔려 있다. 통상 대법원 전원합의체는 기일을 고지한 당일 연이어 선고를 진행하지 않는 관행이 있어, 사법당국 내부에서는 석방 가능성이 커졌다고 판단하고 있다.

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이 같은 상황에서 여권은 조희대 대법원장의 책임론을 제기하며 비판 수위를 높이고 있다. 민주당 김민석 대표는 한덕수 전 총리의 석방을 내란 부활을 상징하는 국민적 금기선으로 규정했다.

전용기 최고위원 또한 한덕수 전 총리가 구치소에서 출소하는 순간, 조희대 대법원장이 탄핵 퍼즐을 완성하게 될 것이라면서 강도 높은 비판을 가하고 있다. 이는 사법부의 정치적 중립성에 대한 의구심을 드러내는 발언으로 읽힌다.

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사법부 내부의 복잡한 심리 전조

사법부 내부에서도 이번 선고 일정 설정에 대한 다양한 해석이 나오고 있다. 한 고등법원 부장판사는 초기에 합의 기일을 고지했던 이유에 대해 그 당시로서는 합의할 필요가 있었다고 설명했다.

이어 그는 석방 쪽으로 의견이 기울었다가 외부 비판을 고려해 결론을 내자고 한 것으로 보인다고 추정했다. 일선 법원 다른 판사 역시 대법원이 정치적인 압력이나 외풍에 영향을 받아 선고기일을 정한 듯한 의심을 받을 수밖에 없는 상황이라고 지적했다.

재경지법 부장판사는 대법관들이 합의 기일에만 논의하는 것이 아니라 매우 활발한 토론을 거쳐 의견이 갈렸다가 합의했을 가능성도 있다고 분석했다.

또 다른 판사는 국민들의 석방에 대한 우려 여론이 크기 때문에, '좀 더 허리띠를 졸라매자'는 식으로 석방하지 않고 선고를 하자는 결론을 내렸을 수도 있다고 전했다.

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사법부 자충수 비판과 정치적 부담

어떻게 결정을 내리더라도 대법원은 비판의 대상이 될 수밖에 없는 딜레마에 처해 있다. 한 판사는 한쪽에서는 정치권 외압에 흔들리지 말아야 한다고 비판할 수 있지만, 만약 석방한다면 다른 쪽에서는 국민 목소리에 귀와 눈을 닫았다고 비판받을 수 있다고 설명했다.

결과적으로 어떻게 하더라도 대법원이 욕을 먹는 상황 자체가 비극적이라는 지적이 나온다. 이번 판결은 단순한 형사 사안을 넘어 사법부 신뢰도와 정치적 공정성에 대한 국민적 시험대가 되고 있다.

대법원 전원합의체는 오경미 대법관을 주심으로 이 사건을 심리해 왔다. 19일 오후 공개될 선고 결과에 따라 한덕수 전 총리의 정치적 운명과 향후 사법 운영에 대한 논쟁이 본격화될 전망이다.