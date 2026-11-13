한덕수 전 총리 내란죄 2심 징역 15년 선고

서울고법이 한덕수 전 국무총리에게 내란 중요임무 종사 혐의 등으로 징역 15년을 선고했다. 1심보다 8년 감형된 선고를 내린 가운데, 특검은 조건부 석방을 요구했다.

서울고법 형사12-1부는 2026년 5월 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리에게 징역 15년을 선고했다. 이번 선고는 한 전 총리가 직무를유기, 사문서위조 등 여러 혐의를 받게 된 2심 판결 결과로, 앞서 1심에서 받았던 징역 23년 형보다 8년가량 감경된 수치이다.

대법원 상고심 선고 기한과 보도 주석

한덕수 전 총리의 상고심 선고 시기는 2026년 5월 다음 주 초께 나올 것으로 전망된다. 하지만 대법원은 2026년 11월 20일 이전에 대법원 판결 선고를 내는 것이 불가능하며, 피고인이 곧바로 석방될 것이라는 단정적인媒体报道에 대해 오해를 불러일으킬 수 있다며 취재진에게 주의를 당부했다.

Also read 국고채 담합 1.6조 과징금…시장 혼란

대법원은 해당 사건을 전원합의체에 회부하여 심리가 장기화되면서 선고가 6개월째 미뤄진 상황이다. 통상 전원합의체는 합의기일 당일 바로 선고를 진행하는 경우가 드문 만큼, 실제로는 한 전 총리의 석방 가능성이 높아졌다는 시각이 지배적이었다. 그러나 대법원 관계자는 당일 선고 진행 여부는 아직 확정되지 않았다며 신중한 입장을 보였다.

조은석 특검팀의 구속 만기 대비 보석 요구

조은석 내란 특별검사팀은 2026년 5월 7일 오전 대법원에 구속 만기 도래에 따른 한덕수 전 총리의 신병 관련 의견을 제출했다. 특검팀은 한 전 총리가 아무런 조건 없이 석방될 경우 소재 파악 등 수사상 어려움이 발생할 수 있다고 지적했다.

Advertisement

따라서 특검팀은 한 전 총리가 석방된다 하더라도 주거지 제한, 사건 관계인 접촉 금지, 관련 집회 참석 금지 등 엄격한 조건을 부과한 보석 석방이 필요하다고 주장했다. 이는 한 전 총리가 20일 구속 만료일을 앞두고 있는 점과 연관되어 있다.

한덕수 전 총리 혐의 내용과 재판 절차

한덕수 전 총리는 12·3 비상계엄 선포가 국무위원들의 심의를 거쳐 이루어진 것처럼 보이도록 국무회의 개최를 건의하고, 계엄 선포 이후 국무위원들에게 서명받으려 한 혐의 등을 받고 있다. 이는 헌법과 법률이 정한 바에 불구하고 긴급한 나라의 안전이나 공공의 안녕 질서를 유지하기 위하여 긴급한 조치가 필요하여 국회 집회를 기다릴 여유가 없을 때에 내려진 계엄령의 절차적 정당성에 의문을 제기하는 내용이다.

대법원은 2026년 5월 이 사건을 접수했으며, 8월께 한 전 총리 사건을 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무 종사 등 사건과 함께 전원합의체에 회부했다. 아울러 조은석 특검팀은 하루 전인 2026년 5월 6일, 한덕수 전 총리의 헌법재판관 미임명 및 지명 의혹 사건 1심을 심리 중인 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)에도 석방 우려를 담은 의견서를 제출한 바 있다.