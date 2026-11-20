진보당이 한덕수 전 국무총리 대법원 파기환송 판결을 규탄하며 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하는 긴급 기자회견을 열었다. 내란 면죄부 논란과 사법부 신뢰 하락 문제가 제기됐다.

김종훈 진보당 대표를 비롯한 지도부가 2026년 11월 20일 오전 서울 서초구 대법원 정문 앞에서 긴급 기자회견을 열고, 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의에 대한 대법원 파기환송 판결을 강력히 규탄했다.

진보당은 이날 '내란 면죄부 대법원 규탄 및 조희대 탄핵 촉구 긴급 기자회견'을 진행했다. 윤종오 원내대표를 포함한 당 지도부와 의원단 전원이 참석해, 사법부의 이번 판결이 국민적 정서와 역사적 사실을 외면한 것임을 강력히 비판했다.

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대법원 파기환송 판결 내용과 법적 쟁점

대법원 전원합의체는 전날 열린 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 상고심에서, 징역 15년을 선고한 원심을 깨고 일부 무죄 취지로 서울고등법원에 사건을 돌려보냈다.

대법원은 계엄 선포 이후의 행위에 대해서는 내란 가담을 인정했으나, 계엄 선포 전 국무회의 소집을 건의한 행위는 내란 중요임무 종사로 보기 어렵다고 판단해 원심을 파기했다.

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김종훈 대표의 '쿠데타 합법화' 비판과 법적 논란

김종훈 대표는 기자회견에서 "쿠데타를 '합법화'할 수 있는 절차와 길을 알려준 사람이 왜 무죄인가"라고 반문하며 한 전 총리의 행위가 내란 공모에 해당함을 강조였다.

김 대표는 한 전 총리가 계엄 선포 전 포고령을 확인하고도 국무위원들을 소집해 정족수를 채웠다고 지적했다. 당시 포고령에는 정치활동 금지, 언론 통제, 영장 없는 체포와 구금, 압수수색 등 헌정질서를 파괴하는 내용이 담겨 있었다.

국민의 민주주의 수호 뜻에 대한 사법부 배신

김종훈 대표는 "국민은 목숨 걸고 민주주의를 지켰는데 사법부는 내란이 일어났을 때 무엇을 했으며, 내란 청산 과정에서 도대체 무엇을 하고 있는 것이냐"고 사법부를 질타했다.

그는 한덕수가 불법적이고 위헌적인 행위가 바로 쿠데타라는 사실을 몰랐을 리 없으며, 사법부가 국민과 역사의 편에 서지 않고 있음을 지적했다.

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조희대 탄핵 요구와 진보당의 향후 대응

윤종오 원내대표는 "내란범죄자 한덕수를 부활시키기 위해 12월 3일 그날의 행위를 오히려 '국헌문란'이 아니라 '국헌을 지키려는 것'으로 볼 수 있다는 궤변까지 끌고 왔다"며 국민의 뜻을 저버린 것이라고 비판했다.

윤 원내대표는 "사법부에 대한 국민 신뢰를 바닥으로 떨어뜨린 조희대에게 남은 것은 이제 탄핵뿐"이라고断言하며, 진보당 의원단이 국민과 함께 조희대 대법원장 탄핵에 나서겠다고 강조했다.

진보당은 기자회견문에서 한 전 총리 사건 파기환송 판결 규탄과 조희대 대법원장 탄핵, 국회의 즉각적인 탄핵소추안 발의를 요구했다. 노정현 수석대변인은 비상계엄 선포의 길을 터주고 절차적 외관을 갖추려 했던 인물에 대해 국헌을 지키려는 행위로 본 것은 납득하기 어렵다고 밝혔다.

진보당은 "내란을 일으킨 자뿐 아니라 내란을 비호하고 면죄부를 주는 자 역시 역사 앞에 공범"이라며, 조희대 대법원장 탄핵과 내란의 완전한 청산, 사법 정의 실현을 위한 행동을 이어가겠다고 덧붙였다.