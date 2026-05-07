한덕수 전 총리, 12·3 비상계엄 내란 가담 혐의 2심서 징역 15년 선고 및 법적 쟁점 분석

12·3 비상계엄 내란 가담 혐의로 기소된 한덕수 전 총리가 2심에서 1심보다 감경된 징역 15년을 선고받았습니다. 재판부는 대부분의 혐의를 유죄로 인정하면서도 주도적 역할이 아니었다는 점 등을 고려했습니다.

서울고등법원은 최근 12·3 비상계엄 선포 과정에 가담하여 국가의 헌정 질서를 어지럽힌 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리에 대해 항소심 판결을 내렸습니다. 재판부는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고하며, 이는 1심에서 선고되었던 징역 23년에서 약 8년이 감경된 수치입니다.

하지만 형량의 일부 감소에도 불구하고 재판부는 한 전 총리가 저지른 행위의 대부분을 유죄로 인정하며 그 책임의 중대성을 엄중하게 지적했습니다. 특히 서울고법에 설치된 내란전담재판부가 이번 12·3 비상계엄 사태를 법적으로 내란으로 명시하며 내린 첫 번째 판결이라는 점에서 이번 선고는 향후 관련 재판과 정치적 상황에 매우 중대한 이정표가 될 것으로 보입니다. 재판부가 유죄로 판단한 구체적인 혐의들을 살펴보면, 한 전 총리는 2024년 12월 3일 당시 비상계엄 선포의 외견상 합법성을 확보하기 위해 윤석열 전 대통령에게 국무회의 개최를 건의한 점이 인정되었습니다.

또한 계엄 선포 이후에는 해당 조치의 정당성을 확보하려는 목적으로 국무위원들에게 관련 문서에 참석했다는 취지의 서명을 받으려 시도한 혐의 역시 유죄로 판결되었습니다. 더불어 이상민 전 행정안전부 장관과 공모하여 언론사의 기능을 마비시키기 위해 단전과 단수 조치 등의 구체적인 이행 방안을 논의한 혐의도 사실로 인정되었습니다. 이는 단순한 행정적 보좌를 넘어 국가 기관의 기능을 강제로 정지시키려 한 내란 행위에 가담한 것으로 보았습니다. 계엄 해제 이후의 정황에 대해서도 재판부는 엄격한 잣대를 적용했습니다.

한 전 총리는 최초의 계엄 선포문이 가진 법률적 결함을 은폐하기 위해 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 이른바 사후 계엄선포문에 윤 전 대통령 및 김용현 전 국방부 장관과 함께 서명한 뒤 이를 무단으로 폐기한 혐의를 받았습니다. 재판부는 이를 허위공문서 작성 및 대통령기록물법 위반으로 판단하여 유죄를 유지했습니다. 또한 지난 2월 헌법재판소에서 열린 윤 전 대통령 탄핵심판 당시 증인으로 출석하여 계엄 관련 문건을 본 적이 없다고 진술한 부분에 대해서도 명백한 위증 혐의가 성립한다고 판시했습니다. 다만 일부 혐의에 대해서는 무죄가 선고되었습니다.

추경호 당시 국민의힘 원내대표를 통해 국회 상황을 확인하고 통고 여부를 점검한 행위나, 국회의 계엄 해제 의결 이후 국무회의 소집을 다소 지연시킨 행위 등은 1심과 마찬가지로 범죄 혐의를 인정하기 어렵다고 판단했습니다. 그럼에도 불구하고 재판부는 한 전 총리가 행정부의 2인자인 국무총리로서 가지는 막중한 책무를 저버리고, 오히려 비상계엄의 절차적 정당성을 꾸며내는 방식으로 내란 행위에 가담한 점을 강하게 질타했습니다.

특히 자신의 죄책을 덮기 위해 사후에 문서를 조작하고 파쇄하는 등 증거 인멸을 시도하고, 수사 과정과 법정에서 기억이 나지 않는다는 식의 회피성 진술을 반복한 점이 양형에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 1심보다 형량이 줄어든 이유에 대해 재판부는 몇 가지 참작 사유를 들었습니다. 한 전 총리가 내란 행위를 사전에 치밀하게 모의하거나 직접적으로 주도했다고 보기는 어렵다는 점, 그리고 50여 년이라는 긴 시간 동안 공직자로서 국가에 헌신하며 봉직해 온 점 등이 고려되었습니다.

특히 국회가 비상계엄 해제 요구안을 의결한 직후, 대통령을 대신해 신속하게 국무회의를 소집하고 주재함으로써 결과적으로 계엄이 6시간 만에 해제되는 데 기여한 점이 감형의 결정적인 요소가 되었습니다. 판결 직후 한 전 총리 측은 이번 판결의 사실관계와 법리 적용에 있어 전혀 납득할 수 없다는 입장을 밝히며 대법원에 상고하겠다는 의사를 분명히 했습니다. 반면 조은석 내란 특별검사팀은 비록 1심의 선고형보다는 낮아졌지만, 내란 혐의를 명확히 인정한 매우 의미 있는 판결이라고 평가했습니다. 특검팀은 판결문의 세부 내용을 면밀히 분석한 뒤 상고 여부를 최종적으로 결정할 계획입니다.

한편, 지난 1월 1심 재판부는 이번 사태를 집권 수뇌부가 주도한 위로부터의 내란으로 규정하며 과거 군사 쿠데타 사례보다 더 위험한 성격이 있다고 보아 징역 23년이라는 중형을 선고한 바 있어, 이번 2심의 감형 결정이 대법원에서 어떻게 다뤄질지 법조계의 이목이 집중되고 있습니다





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한덕수 비상계엄 내란죄 서울고법 2심판결

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