한덕수 전 총리, 내란중요임무종사 혐의로 징역 15년 선고…1심보다 8년 감형

한덕수 전 국무총리가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 항소심에서 징역 15년을 선고받았다. 재판부는 내란중요임무종사 등 주요 혐의는 유죄를 유지했지만, 1심보다 형량을 감형했다. 재판부는 한 전 총리가 비상계엄이 위헌·위법하다는 점을 알고도 국무회의 개최를 건의하고 형식적 합법성을 만들어낸 점, 행정부 각 부서를 통할할 권한을 가진 자로서 윤 전 대통령의 내란 실행 지시사항을 협의·점검하고 차질 없이 시행되도록 독려한 점 등을 인정했다. 한 전 총리는 국무총리로서의 책무를 저버리고 오히려 내란에 가담한 점, 사후 범행까지 저질렀다는 점에서 죄책이 무겁다고 판단됐다.

한덕수 전 총리가 7일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 내란우두머리방조 등 2심 선고 공판에서 징역 15년 을 선고받았다. 이날 재판부는 한 전 총리가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 에 가담한 혐의로 유죄를 인정하면서도 1심보다 형량을 감형했다.

재판부는 한 전 총리가 비상계엄이 위헌·위법하다는 점을 알고도 국무회의 개최를 건의하고 형식적 합법성을 만들어낸 점, 행정부 각 부서를 통할할 권한을 가진 자로서 윤 전 대통령의 내란 실행 지시사항을 협의·점검하고 차질 없이 시행되도록 독려한 점 등을 인정했다. 특히 재판부는 한 전 총리가 국무총리로서 대통령의 제1 보좌기관이자 행정부 2인자로서 합헌·합법적인 권한 행사를 보좌하고 잘못된 권한 행사에 대해 견제·통제할 의무가 있었음에도 이를 저버리고 오히려 내란에 가담한 점, 사후 범행까지 저질렀다는 점에서 죄책이 무겁다고 판단했다.

재판부는 한 전 총리가 70년대부터 80년대까지 경험한 비상계엄 조치와 내란으로 인한 광범위한 피해를 잘 알고 있었음에도 책무를 저버린 점도 양형 사유로 꼽았다. 다만 한 전 총리가 사전에 내란 행위에 적극 가담하지 않고 비상계엄 해제 국무회의를 주재한 점 등을 유리한 부분으로 참작했다. 한편 이날 선고는 내란중요임무종사 혐의가 적용된 국무위원에 대한 첫 번째 항소심 판단으로, 같은 혐의로 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 선고는 12일 진행될 예정이다. 징역 20년을 구형받은 박성재 전 법무부 장관은 다음달 9일 1심 선고를 앞두고 있다.

한덕수 전 총리의 2심 선고에 대해 시민들은 서울역 대합실에서 뉴스를 지켜보며 반응을 보였다. 한 전 총리는 지난 1심에서 징역 23년을 선고받았으나, 2심에서 징역 15년으로 감형됐다. 재판부는 비상계엄 선포의 절차적 하자를 은폐하기 위해 사후 계엄선포문에 부서한 혐의, 비상계엄 선포문을 폐기한 혐의, 윤 전 대통령 탄핵심판에서 ‘계엄 선포문을 인지하지 못했다’고 위증한 혐의 등은 유죄를 유지했다. 다만 국무회의 심의 외관 형성 행위, 단전·단수 지시 이행 논의에 대해 원심이 ‘부작위범’으로 인정한 것과 달리 무죄로 판단했다.

위증 혐의 중 김용현 전 장관이 이상민 전 장관에게 문건을 건네주는 장면을 목격하지 못했다는 진술에 대해서는 문맥상 허위로 단정할 수 없다고 보고 무죄로 뒤집었다. 재판부는 한덕수 전 총리가 국무총리로서의 책무를 저버리고 오히려 내란에 가담한 점, 사후 범행까지 저질렀다는 점에서 죄책이 무겁다고 판단했다. 재판부는 한덕수 전 총리가 70년대부터 80년대까지 경험한 비상계엄 조치와 내란으로 인한 광범위한 피해를 잘 알고 있었음에도 책무를 저버린 점도 양형 사유로 꼽았다. 다만 한덕수 전 총리가 사전에 내란 행위에 적극 가담하지 않고 비상계엄 해제 국무회의를 주재한 점 등을 유리한 부분으로 참작했다.

한편 이날 선고는 내란중요임무종사 혐의가 적용된 국무위원에 대한 첫 번째 항소심 판단으로, 같은 혐의로 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 선고는 12일 진행될 예정이다. 징역 20년을 구형받은 박성재 전 법무부 장관은 다음달 9일 1심 선고를 앞두고 있다





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한덕수 내란중요임무종사 비상계엄 윤석열 징역 15년

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