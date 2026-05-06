한덕수 전 총리 내란 가담 혐의 항소심 선고... 징역 23년의 법적 운명 가린다

12.3 비상계엄 가담 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리의 항소심 결과가 7일 공개됩니다. 특검 구형량을 크게 웃돈 1심의 중형이 유지될지, 그리고 국무총리라는 헌법적 지위가 양형에 어떤 영향을 미쳤을지가 핵심 쟁점입니다.

내란 중요임무 종사 및 허위공문서 작성, 위증 등의 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 선고가 오는 7일 오전 10시 서울고법 형사12-1부에서 열립니다. 이번 재판은 지난 12월 3일 선포된 비상계엄 과정에서 국정 2인자인 국무총리가 어떤 역할을 수행했는지, 그리고 그 행위가 헌법 질서를 파괴하려 한 내란 행위에 해당했는지를 다시 한번 심판하는 자리입니다.

특히 이번 선고는 윤석열 전 대통령의 체포방해 사건에 이어 서울고법 내란전담재판부가 내리는 두 번째 판단이자, 계엄 선포에 가담한 국무위원 중 최초로 진행되는 항소심 결과라는 점에서 법조계와 정치권의 이목이 집중되고 있습니다. 앞서 1심 재판부는 한 전 총리에게 징역 23년이라는 매우 무거운 형량을 선고한 바 있습니다. 이는 내란 사건을 수사한 조은석 특별검사팀이 구형한 징역 15년을 무려 8년이나 상회하는 결과였습니다. 1심 재판부의 판단 근거는 명확했습니다.

한 전 총리가 국무위원 심의라는 절차적 형식을 빌려 비상계엄 선포가 정당한 것처럼 보이게 하는 외관을 형성했고, 계엄 선포 이후에는 국무위원들에게 관련 문서에 서명을 받으려 시도하는 등 윤 전 대통령의 내란 행위에 적극적으로 가담했다는 점을 지적했습니다. 또한, 절차적 정당성을 조작하기 위해 사후에 작성된 비상계엄 선포문에 서명하고 이를 나중에 폐기한 혐의, 그리고 윤 전 대통령의 탄핵 심판 과정에서 증인으로 출석해 계엄 선포문을 인지하지 못했다고 거짓 증언한 혐의 등이 모두 유죄로 인정되었습니다.

비록 계엄 해제 관련 국무회의 심의 지연이나 사후 선포문 행사 혐의 등 일부 공소사실은 받아들여지지 않았으나, 전체적인 범죄 혐의의 상당 부분이 인정되며 중형이 선고되었습니다. 이에 대해 한 전 총리 측은 항소심 과정에서 1심의 판단을 전면 부정하며 혐의를 강하게 부인해 왔습니다. 그는 자신이 윤 전 대통령의 비상계엄 선포에 가담한 것이 아니라 오히려 이를 만류하기 위해 노력했다고 주장했습니다. 항소심 최후진술에서 한 전 총리는 2024년 12월 3일 당시 윤 전 대통령의 호출을 받고 영문도 모른 채 갔다가 갑작스럽게 비상계엄 선포 통보를 받았으며, 이에 큰 충격을 받았다고 진술했습니다.

또한 여러 차례에 걸쳐 대통령을 설득하려 했으나 윤 전 대통령이 자신과 다른 국무위원들의 의견을 전혀 듣지 않았다는 점을 강조하며 억울함을 호소했습니다. 재판부는 이러한 주장의 사실 여부를 확인하기 위해 당시 국무회의에 참석했던 이상민 전 행정안전부 장관 등 주요 국무위원들을 증인으로 불러 신문하며 사실관계를 면밀히 검토했습니다. 이번 항소심의 최대 관건은 1심에서 선고된 징역 23년이라는 형량이 유지될 것인가 하는 점입니다. 1심 재판부는 양형 이유를 밝히며 국무총리라는 지위가 갖는 헌법적 무게감을 강조했습니다.

간접적으로나마 민주적 정당성을 부여받은 국무총리는 헌법과 법률을 준수하고 수호해야 할 막중한 의무가 있음에도 불구하고, 내란이 성공할지도 모른다는 기대감에 그 책임을 외면하고 가담하는 선택을 했다는 것입니다. 특히 1심 재판부는 위로부터의 내란 위험성이 아래로부터의 내란보다 훨씬 치명적이며, 이번 12.3 내란 사건은 과거의 내란 사건들과는 상황과 성격이 완전히 다르기 때문에 기존의 양형 기준을 그대로 적용할 수 없다고 판단했습니다. 즉, 국정 2인자가 내란의 조력자 역할을 했다는 점에 대해 매우 엄중한 책임을 물은 것입니다. 다른 관련자들과의 형량 비교 또한 주목할 부분입니다.

내란의 핵심 인물로 지목된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 30년을 선고받았고, 국회 봉쇄를 주도한 조지호 전 경찰청장이 징역 12년을 선고받은 것과 비교하면, 한 전 총리의 징역 23년은 그 책임의 정도가 매우 무겁게 측정되었음을 알 수 있습니다. 특검팀은 항소심에서도 1심과 동일한 징역 23년을 구형하며 엄벌의 필요성을 다시 한번 강조했습니다. 만약 이번 항소심 결과에 불복해 대법원까지 사건이 이어질 경우, 내란특검법에 명시된 신속판결 조항에 따라 최종 확정 판결은 오는 8월 중에 나올 것으로 전망됩니다.

이번 선고 과정은 국민적 관심사가 매우 높은 만큼 TV와 유튜브를 통해 생중계될 예정이며, 이는 대한민국 헌정 사상 유례없는 내란 혐의 재판의 상징적인 장면이 될 것으로 보입니다





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한덕수 비상계엄 내란죄 항소심 특별검사

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