대법원이 한덕수 전 총리 내란 사건을 파기환송하며 12·3 비상계엄 관련 주요 피고인들의 최종 판결 시점에 관심이 집중되고 있다.

대법원 이 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의에 대한 2심 판결을 무죄 취지로 파기환송하면서, 12·3 비상계엄 사태와 관련된 주요 피고인들의 최종 판결 시점에 관심이 쏠리고 있다. 이로 인해 계엄 선포 당시 핵심 실행 주역으로 지목된 인물들의 사법적 최종 결론이 언제 내려질 것인가가 주요 쟁점으로 부상했다.

한덕수 사건 파기환송 및 심리 기한 불투명

12·3 비상계엄 관련 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수(77) 전 국무총리에게 징역 15년을 선고한 2심 판결이 대법원에서 일부 무죄 취지로 파기환송 되었다. 대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원장, 주심 오경미 대법관)는 19일 한 전 총리의 혐의 중 일부에 대해 무죄 취지로 파기하며, 파기환송심에서 대법원 판례 취지에 따라 형량을 다시 정하도록 명령했다.

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대법원은 비상계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성에 대해 국헌문란의 목적을 단정하기 어렵다고 판단했다. 국무회의에 참석한 위원들에게 서명을 종용하고, 국회 봉쇄 및 언론사 단전 조치 이행 방안을 논의한 행위가 해당한다는 것이다. 내란특검법은 공소제기일 기준 6개월, 2심과 3심은 직전 선고일 기준 각각 3개월 이내 선고를 규정하지만, 훈시규정이므로 기간 경과가 소송 효력에 영향을 주지 않는다.

파기환송심의 선고 시점은 불투명한 상황이다. 대법원의 관련 규정이 명확하지 않아 '6·3·3 규칙' 적용이 어렵다는 견해가 존재하기 때문이다. 한 전 총리의 상고심 처리에 약 6개월이 소요된 점을 고려할 때, 향후 파기환송심 선고 시점도 당분간 불확실할 전망이다.

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주요 피고인 심리 단계 및 연관성 분석

대법원은 8월 한덕수 전 총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 사건이 국민적 관심도가 높고 역사적 사법적 평가가 필요하며, 공범 관계이므로 함께 심리될 필요가 있다고 보며 전원합의체 심리를 결정했다. 이상민 전 장관의 주요 혐의는 대법원이 한 전 총리 사건에서 유죄로 인정한 행위와 맞닿아 있다.

이 전 장관은 비상계엄 당일 국회 등 주요 기관 봉쇄와 언론사 단전·단수 지시를 받고, 당시 소방청장에게 경찰과 협력해 적절한 조치를 취하라는 취지의 지시를 내린 혐의를 받는다. 현재 이상민 전 장관과 박성재 전 법무부 장관은 대법원 심리가 진행 중인 상태다.

박성재 전 장관의 내란 가담 혐의는 계엄 선포 이후 행위에 초점이 맞춰져 있다. 법무부 간부회의를 소집해 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견을 검토하도록 하고, 교정시설 수용 여력 점검과 출국금지 담당 직원 출근을 지시했다는 내용이 포함된다. 박 전 장관 사건은 지난달 16일 상고심 재판부가 대법원 3부로 정해져 본격적인 심리에 들어갔다.

윤석열 전 대통령 선고 및 향후 전망

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령은 내년 1월 26일 항소심 선고를 앞두고 있다. 대법원이 한 전 총리 상고심에서 12·3 비상계엄을 내란으로 판단하고, 핵심 실행 행위가 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등이 사전에 수립한 계획에 따라 이뤄졌다고 본 만큼, 이들에 대한 유죄 판단에도 무게가 실릴 것으로 예상된다.

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윤 전 대통령의 내란 우두머리 사건이 대법원 판단을 받게 될 경우 상당한 시간이 걸릴 가능성이 크다. 김용현 전 장관의 경우 윤 전 대통령과 계엄을 사전에 모의하고 실행을 준비한 혐의가 있어, 한 전 총리 등 다른 국무위원들의 사건과 쟁점이 다르기 때문이다. 이로 인해 대법원에서 추가 판단이 필요한 상황이다.

추경호 대구시장 1심 무죄 선고

계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장은 지난 18일 서울중앙지법에서 열린 1심에서 무죄를 선고받았다. 재판부는 내란특검팀의 주장과 달리 추 시장의 내란 중요임무 종사 혐의를 인정하지 않았다. 이에 따라 내란 사건과 관련된 사법적 흐름이 향후 주요 피고인들의 판결에 어떻게 영향을 미칠지 지켜볼 필요가 있다.