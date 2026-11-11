한덕수 전 총리 구속期满 임박, 대법원 상고심 기일 확정과 정치적 공방

대법원이 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 사건 상고심 심리를 오는 19일로 확정했다. 최대 구속기간 만료를 하루 앞둔 시점이며, 정치권에서는 조희대 대법원장의 재판 지연을 비판하며 사법부 개혁과 탄핵 요구가 거세지고 있다.

대법원 전원합의체는 오는 19일 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관이 피고인으로 출석하는 내란 중요임무 종사 등 사건에 대한 상고심 속행기일을 진행한다. 이는 지난 9월 첫 합의기일 이후 두 번째로 열리는 심리다.

최대 구속기간 만료 직전 심리 일정 확정

이번 심리 일정이 잡힌 날은 한덕수 전 총리의 구속 기간이 만료되기 딱 하루 전인 18일에 해당한다. 대법원은 지난 5월 사건을 접수한 후 한 전 총리의 구속 기간을 두 차례 갱신했으며, 오는 20일이면 상고심 절차에서 허용되는 최대 구속 기간인 6개월이 완전히 끝난다.

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이에 따라 조은석 내란 특별검사팀은 대법원에 신속한 선고를 요청하는 의견서를 제출했다. 그러나 대법원이 구속 기간 만료를 하루 앞두고 심리 기일을 설정하면서, 한덕수 전 총리는 선고 판결이 내려지기 전에 석방될 가능성이 높다는 전망이 지배적이다.

전원합의체 회부 배경과 재판 지연 논란

대법원은 사건 접수 약 3개월이 지난 8월에야 이 사건을 전원합의체에 회부했다. 당시 대법원은 국민적 관심도가 매우 높고 역사적으로 사법적 평가가 필요하며, 피고인들이 공범 관계여서 함께 심리될 필요가 있다는 이유를 들었다.

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이어진 문제는 대법관 자리가 2명 공석이었다는 점이다. 이로 인해 전원합의체 심리가 상당 기간 열리지 못했고, 김성수 대법관이 임명된 직후인 9월 29일에야 가까스로 첫 심리가 진행되었다. 그로부터 두 달 가까이 지나서야 두 번째 심리 일정이 잡힌 것이다.

이는 이재명 대통령 공직선거법 사건이 전원합의체 회부 9일 만에 선고된 것과 대비된다. 이러한 재판 일정 결정 권한은 재판장에게 있으며, 현재 대법원 전원합의체 재판장은 조희대 대법원장이 맡고 있다.

정치권의 강한 비판과 사법부 개혁 요구

재판 일정 지연에 대해 정치권 안팎에서는 조희대 대법원장이 내란 심판을 방해한다는 비판이 제기되고 있다. 한 의원은 대법원이 역사적 사법적 평가를 언급했음에도 불구하고, 그 첫 기록이 내란범의 석방으로 이어진다면 조 대법원장은 역사의 죄인으로 남게 될 것이라고 지적했다.

또한 법복 뒤에 숨어 정치를 한다는 지적과 함께, 조 대법원장이 정치 재판을 멈추고 즉각 사퇴해야 한다는 주장이 나왔다. 조국혁신당 김준형 원내대표는 내란 특검법이 상고심을 3개월 안에 선고하도록 규정하고 있으나, 이미 그 기한도 지났다고 밝혔다.

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김 원내대표는 대선 후보 재판에는 서둘렀던 대법원이 내란 사건 앞에서는 멈춰 서 있다고 비판했다. 진보당 홍성규 대변인 역시 재판 거부로 흉악한 내란범들이 거리를 활보할 위기에 처했다고 규탄하며, 항소심 후 3개월 이내 상고심 종결이라는 법률을 무시하는 대법원에 대한 분노가 임계점을 넘었다고 강조했다.

추가 구속 가능성과 향후 법적 절차

홍성규 대변인은 조희대 이후 대법원의 전원합의체 선고 건수가 이전보다 대폭 줄었다며, 기본 녹봉 외에 구차한 구실로 보수를 챙기는 꼴이라고 비판했다. 그는 국정조사 시간도 아깝다며 탄핵이 시급하다고 목소리를 높였다. 민주당 박주민 의원도 국정조사 없이 바로 조희대 대법원장에 대한 탄핵으로 가야 한다는 입장이다.

현실적으로 내란 특검단은 추가 구속 영장 발부를 요청할 명분이 없어 대법원에 신속한 선고를 요청하고 있는 상황이다. 하지만 한덕수 전 총리가 구속 기간 만료로 석방되더라도, 모든 것이 끝난 것은 아니다.

오는 30일에 예정되어 있는 헌법 재판관 미임명 사태 직무유기 사건 1심 선고에서 실형을 선고받으면, 그는 다시 법정 구속될 가능성이 남아있다. 이에 따라 사법부의 처리 속도와 정치적 여파가 주목받고 있다.