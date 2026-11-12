한덕수 전 총리 구속 만료 앞둔 가운데 특검팀 재판부 의견서 제출

한덕수 전 국무총리의 구속 기간이 하루 앞으로 다가온 가운데, 조은석 특별검사팀이 헌법재판관 미임명 사건 재판부에 석방 후 재판 차질 우려를 전달하는 의견서를 제출했다.

한덕수 전 국무총리의 구속 기간이 20일을 기해 종료됨에 따라, 조은석 특별검사팀 이 관련 재판 절차의 차질을 우려하며 서울중앙지법 에 의견서를 제출했다. 이는 한 전 총리가 다음 달 30일로 예정된 헌법재판관 미임명 사건 선고 이전에 석방될 경우에 대비한 조치로 해석된다.

재판 진행 차질 우려 담은 의견서 제출 배경

조은석 특별검사팀은 오는 20일 구속 기간이 만료되면, 한덕수 전 총리의 석방으로 인해 향후 진행될 재판 절차에 지장이 생길 수 있다고 판단했다. 이에 따라 특검팀은 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)에 심리 중인 헌법재판관 미임명 의혹 관련 직권남용권리행사방해 혐의 사건과 관련해 별도의 의견을 전달했다. 이 의견서는 '선고기일 전 한덕수의 별건 구속 만료에 따른 참고 의견'이라는 제목으로 제출되었으며, 오는 30일 예정된 선고일을 비롯해 그 이후의 재판 일정들이 원활히 진행되지 않을 가능성을 염두에 둔 것으로 파악된다.

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특검팀은 해당 의견서를 통해 한 전 총리가 석방될 경우 재판 진행에 어려움이 발생할 수 있다는 점을 재판부에 공유하고자 했다. 이는 구속 영장 발부를 촉구하기 위한 법적 요청이라기보다는, 석방 시 발생할 수 있는 상황들을 객관적으로 알리기 위한 정보 제공의 성격이 강하다. 특검팀 관계자는 의견서 제출 취지에 대해 구속 영장 발부를 촉구하는 의도는 아니며, 한 전 총리의 석방 뒤 벌어질 상황을 재판부에 전달하는 정보 제공의 성격이라고 명확히 설명했다.

한덕수 전 총리의 현재 사법적 현황과 혐의

한덕수 전 국무총리는 12·3 비상계엄 당시 국무회의 개최를 건의해 계엄 선포가 적법한 절차를 거친 것처럼 외관을 만든 혐의 등으로 기소되었다. 이 혐의는 내란 중요임무 종사로 분류되며, 한 전 총리는 1심에서 징역 23년을, 2심에서 징역 15년을 선고받았다. 현재 이 사건은 상고심 단계인 대법원 전원합의체에서 심리가 진행 중이다.

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대법원은 지난 8월 한덕수 전 총리 사건을 전원합의체에 회부한 이후, 구체적인 선고기일을 잡지 않고 심리를 이어가고 있는 상태다. 특검팀은 앞서 지난 5일 대법원에 한 전 총리의 구속 기간 내에 신속히 선고를 해달라는 내용의 의견서를 이미 제출한 바 있다. 그러나 대법원은 구속 기간 만료를 하루 앞둔 19일 재차 전원합의기일을 진행하기로 하면서, 구속 기간 내 종결을 위한 특검팀의 요청에는 즉시 반응하지 않았다.

구속 연장 한계와 향후 재판부의 판단 방향

한덕수 전 총리의 구속 기간 연장에 대해서는 형사소송법상 최대 3차례까지 연장이 가능한 조항이 존재하지만, 대법원이 이를 더 연장하기는 어려운 상황으로 분석된다. 현재로서는 대법원이 추가 구속 연장을 고려하지 않고 있다는 점이 암시된다. 이러한 법적 한계로 인해, 특검팀이 한 전 총리의 헌법재판관 미임명 사건 재판부에 구속을 요청하거나, 재판부가 직권으로 구속할 가능성 등이 sebelumnya 제기되기도 했다.

하지만 오는 30일로 예정된 이 사건 선고일을 앞두고, 한덕수 전 총리의 구속 여부를 결정하는 것은 재판부나 특검팀 모두에게 부담스러운 사안이다. 이는 사실상 유·무죄 심증을 드러내는 행위로 비칠 수 있기 때문이다. 결국 특검팀은 구속 요청 의견을 제출하지 않기로 최종 결정했으며, 오로지 석방 후 발생할 수 있는 재판 차질 우려 등만을 재판부에 전달하는 선에서 의견서를 마무리했다.

석방 이후 예상되는 법적 공방과 향후 전망

한덕수 전 총리가 오는 20일 구속 기간 만료와 함께 석방될 경우, 헌법재판관 미임명 사건인 직권남용권리행사방해 혐의 건의 재판이 어떻게 진행될지에 관심이 집중된다. 특검팀은 석방 후 재판 절차가 제대로 진행되지 않을 수 있다는 의견을 재판부에 전달함으로써, 향후 재판 일정 조정이나 보안 조치에 대한 법적 근거를 마련해 둘 계획이다. 이에 따라 서울중앙지법 형사33부는 한 전 총리의 석방 후에도 재판장이 유지될 수 있도록 여러 요건을 검토할 것으로 예상된다.

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특히 한 전 총리는 내란 가담 혐의 사건과 헌법재판관 미임명 사건 등 두 건의 중요한 사건에서 모두 핵심 피고인으로 위치하고 있다. 내란 사건은 대법원 전원합의체 심리 중이고, 헌법재판관 사건은 서울중앙지법 1심 선고 직전 상태다. 두 사건 모두 사회적 파장이 크고 법리적 쟁점이 복잡하여, 피고인의 신원 보장이 재판 진행에 미치는 영향이 클 수밖에 없다. 재판부와 검찰은 한 전 총리의 석방이 사법 절차의 공정성과 효율성에 미치는 영향을 최소화하기 위한 방안을 모색하게 될 것이다.